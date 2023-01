Le marché américain de l’emballage de fardage saisit de nouvelles opportunités par des acteurs clés internationaux | Les prévisions 

« US Dunnage Packaging Market », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. L’ emballage de fardage américainLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les emballages de calage aux États-Unis. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport sur les emballages de calage aux États-Unis aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport US Dunnage Packaging.

Analyse et aperçu du marché : marché américain de l’emballage de calage

Le marché américain des emballages de fardage devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 82 657,42 milliers de dollars. d’ici 2028. Les demandes croissantes de produits réutilisables qui augmentent la demande d’emballages de calage américains sont considérées comme les facteurs de croissance du marché.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

L’emballage de fardage fait référence au type d’emballage utilisé pour assurer la sécurité des produits lors de l’expédition dans le transport. Dans la fabrication des emballages de fardage, un matériau de rembourrage durable est utilisé pour protéger les marchandises pendant le transport. Les emballages de fardage peuvent être utilisés pour tout, du film à bulles à l’emballage des cacahuètes. L’emballage de fardage a une large gamme d’applications telles que le fardage au sol, le fardage intercalaire, le fardage supérieur, le fardage latéral. Les emballages de fardage peuvent être principalement utilisés dans le commerce électronique en raison de leur application croissante dans différents produits finaux.

La contamination ainsi que les propriétés de protection contre l’humidité, la grande variété de matériaux disponibles pour différents produits et de nombreux types de fardage réutilisables et recyclables sont les principaux moteurs qui propulsent la demande du marché au cours de la période de prévision. Cependant, les emballages de fardage ne sont pas compatibles avec la nature et les emballages augmentent le coût global des produits et devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché américain des emballages de calage: Menasha Corporation, Ckdpack, NEFAB GROUP, Returnable Packaging, Reusable Transport Packaging, Rehrig Pacific Company, Schoeller Allibert, UFP Technologies, Inc., Quantum Storage Systems, Robinson Industries, Inc., Packaging Corporation of America, Salco Engineering & Mfg., Package Design & Mfg, Dunnage Engineering, KEENER Corporation, DS Smith, Interior Packaging Design, LLC., JIDA Industrial Solutions, Artisanz Fabrication and Machine, LLC, Southern Packaging, LP,

Segmentation du marché :

Le marché américain de l’emballage de fardage est segmenté en fonction du matériau, des produits, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des matériaux, le marché américain de l’emballage de calage est segmenté en plastique ondulé , plastique moulé, aluminium, acier , mousses, papier ondulé, bois, papier bulle, coussins d’air, papier kraft, calage en tissu, plateaux en mousse sous vide et autres. En 2021, le segment du plastique ondulé domine en raison de la grande quantité de propriétés fiables qui ont augmenté la prévalence dans divers secteurs.

Sur la base des produits, le marché américain des emballages de fardage est segmenté en planches de bois, nattes, toiles, bâches, revêtements en jute et autres. En 2021, la demande de planches en bois a augmenté très rapidement en raison de la consommation croissante des utilisateurs finaux.

Sur la base du canal de distribution, le marché américain des emballages de fardage est segmenté en commerce électronique , b2b, magasins spécialisés, distributeurs tiers et autres. En 2021, la demande du segment du commerce électronique a augmenté en raison des propriétés qui atteignent facilement les consommateurs.

Sur la base de l’application, le marché américain de l’emballage de calage est segmenté en calage au sol , calage intermédiaire, calage supérieur et calage latéral. En 2021, le segment du fardage au sol domine en raison des propriétés qui empêchent l’absorption des chocs.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché américain de l’emballage de fardage est segmenté en automobile, aliments et boissons, électronique, soins de santé, biens de consommation durables et autres. Chaque segment est sous-segmenté en plastique ondulé, plastique moulé, aluminium, acier, mousses, papier ondulé, bois, papier bulle, coussins d’air, papier kraft, calage en tissu, plateaux en mousse sous vide et autres. En 2021, le segment automobile domine car il possède d’énormes propriétés de résistance à l’humidité.

Analyse / aperçus régionaux du marché américain des emballages de calage

Le marché américain des emballages de calage vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour le marché des emballages de calage, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des emballages de calage et leur impact sur les emballages de calage. marché. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

