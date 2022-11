Le marché américain de l’assurance dentaire devrait atteindre 8 932,91 millions USD au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché américain de l’assurance dentaire personnelle détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, les opportunités d’analyse des segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les tendances des produits dans les lancements de marché. . , l’expansion géographique et l’innovation technologique. Pour comprendre l’analyse et les scénarios de marché, contactez-nous pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à créer des solutions d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Le marché américain de l’assurance dentaire personnelle devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 932,91 millions USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La pénétration croissante de l’assurance dentaire est l’un des facteurs importants de la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Aetna Inc. (une filiale de CVS Health), Allianz, AFLAC INCORPORATED, Ameritas Mutual Holding Company, Delta Dental, Cigna., MetLife Services and Solutions, LLC, United HealthCare Services, Inc. (A a filiale de UnitedHealth Group), Dentegra Insurance Company., LIBERTY Dental Plan, Anthem Insurance Companies, Inc. (une filiale d’Anthem, Inc.), Humana Inc., The Guardian Life Insurance Company of America, Physicians Mutual, Renaissance Holding Company et United Concordia Companies, Inc., entre autres. De nombreux développements de produits sont également initiés par des entreprises mondiales, ce qui a également accéléré la croissance du marché de l’assurance dentaire personnelle.

L’assurance dentaire est un type d’assurance maladie conçu pour payer les traitements et les dépenses liés aux soins dentaires. L’assurance dentaire aide les gens à obtenir une couverture pour les soins dentaires et les factures d’hôpital, ainsi que les médicaments et autres dépenses. Les polices d’assurance dentaire aident les gens à budgétiser efficacement le coût du maintien d’un sourire. L’assurance dentaire couvre les problèmes liés aux dents et aux gencives, ainsi que les soins préventifs, tels que les nettoyages annuels. L’assurance dentaire ne couvre pas les procédures telles que la chirurgie esthétique, les prothèses dentaires, les prothèses dentaires, les implants, l’orthodontie, l’alignement de la mâchoire, le maxillaire et la chirurgie maxillaire. Pour l’assurance dentaire, les gens choisissent un plan en fonction du fournisseur (dentiste) dont ils ont besoin et de ce qu’ils peuvent se permettre. L’assurance dentaire nécessite une prime mensuelle, en fonction de l’assureur, de l’emplacement et du plan choisi. Il existe plusieurs types de régimes d’assurance dentaire : Dental Preferred Provider Organization (DPPO), Dental Health Maintenance Organization (DHMO), Dental Indemnity Plan, Discount Plan et Dental Point of Service (POS).

Étendue et taille du marché américain de l’assurance dentaire personnelle

Le marché américain de l’assurance dentaire personnelle est segmenté en fonction du type de régime, de la couverture, des procédures, de la démographie, des fournisseurs de services et des canaux de distribution. Intersegment Growth vous aide à analyser la croissance et la stratégie des segments pour vous rapprocher du marché et identifier les différences dans leurs domaines d’application principaux et leurs marchés cibles.

En fonction du type de régime, le marché américain de l’assurance dentaire personnelle est segmenté en Dental Preferred Provider Organization (DPPO), Dental Health Maintenance Organization (DHMO), Dental Indemnity Plan, Discount Plan et Plan Dental Point of Service (POS). Le segment Dental Preferred Provider Organization (DPPO) aura augmenté sa part de marché en 2021 grâce à : la possibilité de sélectionner des dentistes du réseau et hors réseau, y compris des spécialistes, la couverture de la plupart des services de diagnostic et de prévention, et la réduction des temps d’attente pour les services de soins dentaires Attendez-vous.

Sur la base de la couverture, le marché américain de l’assurance dentaire personnelle a été segmenté en une couverture à vie et une couverture temporaire. En 2021, le segment de l’assurance temporaire aura une plus grande part de marché en raison de la fourniture mensuelle ou annuelle de la plupart des régimes d’assurance dentaire, des primes abordables payées en fonction de différents régimes de soins dentaires et de la couverture facultative pour les maladies graves.

Sur la base de la procédure, le marché américain de l’assurance dentaire personnelle a été segmenté en services primaires, services essentiels et services de prévention et de diagnostic. Le segment des services préventifs et diagnostiques représentera une part de marché plus importante en 2021 en raison de facteurs tels que les visites fréquentes chez le dentiste pour des examens de routine, une couverture à 100 % de la plupart des services préventifs, des temps d’attente plus courts et la disponibilité de plusieurs soins dentaires préventifs. des plans

Sur la base des données démographiques, le marché américain de l’assurance dentaire personnelle a été segmenté en personnes âgées, adultes et enfants. En 2021, le segment adulte aura une part de marché plus élevée, car les personnes de ce groupe d’âge sont confrontées aux plus gros problèmes dentaires, tels que les canaux radiculaires, les extractions, les extractions, les restaurations de prothèses dentaires, etc.

Sur la base du fournisseur de services, le marché américain de l’assurance dentaire personnelle a été segmenté en fournisseurs d’assurance dentaire privés et fournisseurs d’assurance dentaire publics. Les fournisseurs privés d’assurance dentaire auront une plus grande part de marché en 2021 en raison de facteurs tels que la disponibilité de divers régimes dentaires basés sur le coût et le traitement, la possibilité de choisir un dentiste sélectionné par l’utilisateur, des temps d’attente réduits et une attention plus personnalisée.

Sur la base du canal de distribution, le marché américain de l’assurance dentaire personnelle est segmenté en institutions financières, hôpitaux, cliniques, commerce électronique, ventes directes et autres. En 2021, le segment de la vente directe captera une plus grande part de marché en raison de la forte présence de l’assurance dentaire dans le pays, de la nécessité de fournir un service client de haut niveau et de la capacité à mieux comprendre les préoccupations des utilisateurs concernant l’assurance dentaire. des plans.

Le marché de l’assurance dentaire personnelle aux États-Unis fournit des détails sur les concurrents dans le paysage concurrentiel. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence aux États-Unis, les sites de fabrication et les installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue des produits , avantages de l’application, courbe de la ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché américain de l’assurance dentaire personnelle sur lequel la société se concentre.

