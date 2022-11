Le marché américain de l’arthrite devrait croître à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché de l’arthrite fait référence à l’enflure et à la sensibilité d’une ou de plusieurs articulations. Les principaux symptômes de l’arthrite sont les douleurs articulaires et la raideur, qui s’aggravent souvent avec l’âge. Les types d’arthrite les plus courants sont la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose. L’arthrose détruit le cartilage. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque les articulations à partir de la muqueuse articulaire.

La prévalence croissante de l’arthrite aux États-Unis a augmenté le besoin de traitement et de diagnostic. L’arthrite est principalement répandue chez les personnes âgées et les personnes atteintes d’autres affections pouvant entraîner d’autres types d’arthrite, comme le psoriasis, le lupus et l’obésité, ce qui entraîne une adoption accrue du produit dans tout le pays. Les médicaments les plus couramment disponibles pour l’arthrite sont les médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARD) et les modificateurs de la réponse biologique. En outre, l’utilisation croissante de la thérapie combinée, l’utilisation de médicaments contre l’arthrite en combinaison avec d’autres thérapies telles que la thérapie physique, est également un facteur de croissance majeur pour le marché de l’arthrite aux États-Unis. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029 pour atteindre 78 400,47 $. De 3 646,73 millions de dollars en 2021 à 1 million de dollars en 2029

Obtenez un exemple de rapport PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-arthritis-market

Les principaux acteurs opérant sur le marché américain de l’arthrite sont AbbVie Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Amgen Inc., F. Hoffman-La Roche Ltd., Novartis AG, Pfizer Inc. et UCB. SA, Sanofi, Flexion Therapeutics Inc., Celltrion Healthcare Co., Ltd., Suède Orphan Biovitrum AB, Bio-Rad Laboratories, Inc., Anika Therapeutics, Inc., Siemens Healthcare GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc., Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. . . ., Bayer AG, Abbott, Apotex Inc., Samsung Bioepis (filiale de Samsung Biologics), Beckman Coulter Inc., etc.

Dynamique du marché de l’arthrite aux États-Unis

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela sera détaillé ci-dessous.

conducteur

Éduquer les patients sur l’arthrite

À mesure que l’incidence et l’incidence de l’arthrite augmentent dans le monde, la sensibilisation à la maladie augmente également. Par conséquent, la sensibilisation accrue des patients à l’arthrite devrait être un moteur de croissance pour le marché de l’arthrite.

Augmentation de la prévalence de l’arthrite

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’arthrite aux États-Unis est la prévalence croissante de la maladie dans la région. Les chercheurs ont découvert qu’un tiers de plus d’adultes dans les zones rurales étaient touchés par l’arthrite que dans les zones urbaines. La prévalence de l’arthrite diagnostiquée par un médecin devrait augmenter au cours des prochaines décennies.

Une augmentation de la population âgée

L’arthrose, le type d’arthrite le plus courant chez les personnes âgées, commence à augmenter chez les personnes dans la quarantaine et la cinquantaine. Une autre plainte courante chez les personnes âgées de 45 à 64 ans est la douleur articulaire, les incitant à consulter un médecin. Chez les personnes de plus de 65 ans, divers types d’arthrite sont couramment identifiés et classés comme diverses maladies rhumatismales. Par conséquent, la population gériatrique croissante peut stimuler la croissance du marché.

Chance

Initiatives stratégiques des acteurs clés

Le fardeau concomitant de l’arthrite est largement reconnu chez les personnes du monde entier, car la prévalence croissante de l’arthrite provoque un gonflement, une sensibilité et une douleur fréquents dans une ou plusieurs articulations. L’amélioration significative de la qualité de la recherche et l’augmentation des opportunités de recherche sont dues à diverses initiatives stratégiques entreprises par des acteurs clés du marché de l’arthrite. Au fil des ans, ils ont réalisé des lancements de produits, des partenariats, des fusions, des acquisitions, etc., qui devraient stimuler et créer davantage d’opportunités sur le marché.

De plus, l’augmentation des dépenses de santé fournira une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché de l’arthrite au cours de la période de prévision 2022-2029.

Pour plus d’informations sur l’analyse de marché , veuillez vous référer à :- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-arthritis-market.

Couverture du marché américain de l’arthrite

Le marché américain de l’arthrite est segmenté par type, produit, type de médicament, voie d’administration, type de population, utilisateur final et canal de distribution. La croissance entre ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché afin qu’ils puissent prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Écrire

La polyarthrite rhumatoïde

Arthrose

dégradation

rhumatisme psoriasique

spondyloarthrite

Arthrite idiopathique infantile (AJI)

ETC

Selon le type, le marché américain de l’arthrite est segmenté en polyarthrite rhumatoïde, arthrose, goutte, rhumatisme psoriasique, spondyloarthrite et arthrite juvénile idiopathique (JIA).

produit

guérir

diagnostic

Sur la base des produits, le marché américain de l’arthrite est segmenté en produits thérapeutiques et diagnostics.

type de drogue

Carte

générique

Le marché américain de l’arthrite est segmenté en médicaments de marque et génériques en fonction du type de médicament.

.Type de drogue

prescription

médicaments en vente libre

Le marché américain de l’arthrite est divisé en médicaments sur ordonnance et en vente libre en fonction du type de médicament.

chemin de gestion

parentéral

oral-

ETC

Sur la base de la voie d’administration, le marché américain de l’arthrite est segmenté en parentéral, oral et autres.

type de population

Gériatrie

adulte

des gamins

Basé sur le type de population, le marché américain de l’arthrite est segmenté en personnes âgées, adultes et enfants.

utilisateur final

Hôpital

Centre professionnel

soins à domicile

ETC

Sur la base de l’utilisateur final, le marché américain de l’arthrite est segmenté en hôpitaux, centres spécialisés, soins à domicile et autres.

canal de distribution

offre directe

ventes au détail

ETC

Analyse/prévision par pays du marché américain de l’arthrite

Comme mentionné ci-dessus, il analyse le marché américain de l’arthrite et fournit des prévisions et des tendances de la taille du marché par pays, type, produit, type de médicament, voie d’administration, type de population, utilisateur final et distribution par canal. .

Les États-Unis devraient dominer le marché de l’arthrite en termes de part de marché et de revenus du marché et continueront de prospérer dans cette domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la mise en œuvre de programmes de diagnostic et de sensibilisation au traitement de l’arthrite et à la recherche et au développement de médicaments contre l’arthrite dans la région des États-Unis, contribuant davantage à la croissance de ce marché.

Explorez le catalogue complet :- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-arthritis-market

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires du marché qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les ventes nouvelles et alternatives, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques américaines, les défis de la concurrence intense des marques régionales et nationales et l’impact des canaux de vente sont pris en compte lors de la fourniture d’analyses prédictives pour les données américaines.

Meilleurs liens de rapport médical : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-leukapheresis-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-handheld-backscatter-x-ray-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-derived-cannabidiol-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-acanthamoeba-keratitis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-microsporidiosis-treatment-market

Données client :

Représentez le futur ! Les études de marché de Data Bridge peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe dans les coulisses. Nous nous engageons à offrir les meilleures opportunités. Data Bridge a une solution pour cela en laquelle vous pouvez avoir confiance. Data Bridge est le dessin animé Lupin et l’environnement de 2015.

Data Bridge Market Research comprend plus de 500 informations détaillées. Les entreprises du Fortune 500 représentent plus de 40 %. Data Bridge est le meilleur expert en qui vous pouvez avoir confiance. Nous sommes fiers de la satisfaction de nos clients à 99,9 %.

Nous contacter:-

étude de marché des données

UE_EE.UU. _ Una. EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Sinistre : +44 208 089 1725

À déterminer : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com