Le marché américain de l’analyse des soins de santé devrait atteindre 37,32 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 9,30 %

L’analyse des données cliniques est un sous-domaine de l’analyse qui fournit des informations au niveau macro et micro sur la gestion hospitalière, les dossiers des patients, les diagnostics et d’autres domaines, et est un autre nom pour l’analyse des soins de santé. Il aide à fournir des données en temps réel qui peuvent aider à déterminer le futur parcours de traitement d’un patient.

Le marché américain de l’analyse des soins de santé était évalué à 18,32 milliards de dollars en 2021 et atteindra 37,32 milliards de dollars en 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research , et devrait croître à un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. . Des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie d’experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix, et cadre réglementaire.

Dynamique du marché de l’analyse des soins de santé aux États-Unis

chauffeur

Programmes gouvernementaux pour promouvoir le DSE

Le marché de l’analyse des soins de santé est stimulé par un certain nombre de facteurs importants, notamment la pression croissante pour réduire les dépenses de santé et améliorer les résultats des patients, l’accent accru sur les preuves du monde réel et l’utilisation des mégadonnées dans l’industrie. L’adoption est un facteur clé pour accélérer la croissance du marché. L’augmentation du recrutement des patients, l’utilisation de l’analyse dans la médecine de précision et personnalisée et l’accent croissant sur la médecine basée sur la valeur contribueront à ouvrir de nouvelles perspectives pour le marché américain de l’analyse des soins de santé au cours de la période de prévision 2022-2029.

Activités R&D

Des entreprises technologiques telles qu’IBM et Oracle investissent dans l’expansion de la santé mobile et des soins de santé en ligne. De même, le gouvernement finance la recherche et le développement pour stimuler le marché américain de l’analyse des soins de santé.

De nombreuses nouvelles opportunités

De nombreuses nouvelles opportunités peuvent se présenter en raison du développement de technologies telles que le PaaS. PaaS facilite la programmation avancée, ce qui stimule la demande de l’industrie.

Chance

L’application de l’analyse dans la médecine de précision et personnalisée, ainsi que l’analyse basée sur le cloud, recèle un potentiel lucratif pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le taux de croissance futur du marché américain de l’analyse des soins de santé s’accélérera également davantage avec l’accent croissant mis sur la médecine basée sur la valeur et l’essor de l’analyse augmentée.

Contraintes/Défis

Le marché américain de l’analyse des soins de santé sera confronté à davantage de défis au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que l’augmentation du coût des solutions d’analyse, les problèmes de confidentialité et de vol des données et le manque de personnel expérimenté. Cependant, les problèmes de confidentialité des données et le manque de professionnels de l’informatique qualifiés dans le secteur de la santé ont étouffé la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché américain de l’analyse des soins de santé détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution des réglementations du marché, le marché stratégique analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché américain de l’analyse des soins de santé, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché de l’analyse des soins de santé aux États-Unis

Le marché américain de l’analyse des soins de santé est segmenté en fonction du type, du composant, de la livraison et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

analyse normative

analyses prédictives

analyse descriptive

Composants

Servez

Logiciel

Matériel

livrer des marchandises

à la demande

sur site

utilisateur final

payeur

Hôpital

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Analytique des soins de santé aux États-Unis

Le paysage concurrentiel du marché États-Unis Analyse de la santé fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché américain de l’analyse des soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché américain de l’analyse des soins de santé sont:

IBM (États-Unis)

Vipro (Inde)

Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Catalyseur de la santé (États-Unis)

Inovalon (États-Unis)

McKesson Corporation (États-Unis)

MEDEANALYTICS, INC. (États-Unis)

Optum, Inc. (États-Unis)

Oracle (États-Unis)

SAS Institute Inc. (États-Unis)

ExlService Holdings, Inc. (États-Unis)

Citi Technology Corporation (États-Unis)

IQVIA (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

