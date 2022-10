Le marché américain croissant des drogues psychédéliques augmente de façon exponentielle au taux de 7,0 % au cours de la période 2029.

Le marché mondial des drogues psychédéliques aux États-Unis était évalué à 2834,72 millions USD en 2021 et devrait atteindre 9818,68 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research L’équipe comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché

Les drogues psychédéliques sont utilisées pour améliorer ou modifier les perceptions sensorielles, les processus cognitifs, les niveaux d’énergie et les expériences spirituelles. Les trois formes de drogues psychédéliques sont les empathogènes, les drogues dissociatives et les drogues sérotoninergiques. Ces médicaments sont utilisés pour traiter le trouble dépressif majeur, la dépression résistante au traitement, le trouble panique, le trouble de stress post-traumatique et la dépendance aux opiacés , entre autres conditions.

Dynamique du marché américain des drogues psychédéliques

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la dépression et des troubles mentaux

L’utilisation accrue de substances illicites a augmenté la dépression et les problèmes mentaux. En raison de la prévalence croissante de la dépression et des maladies mentales, la demande de substances psychédéliques devrait augmenter, propulsant l’industrie vers l’avant.

Sensibilisation croissante à la santé mentale

Les substances psychédéliques sont devenues plus connues grâce aux publicités, aux initiatives de sensibilisation du public et à d’autres moyens. Les gens ont été encouragés à choisir le traitement approprié pour les processus et les spécialistes des troubles mentaux en raison des campagnes de sensibilisation, ce qui a accru la demande de médicaments psychédéliques. En conséquence, une sensibilisation accrue à la santé mentale est susceptible d’être un moteur clé de l’expansion du marché.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des drogues psychédéliques est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, la décentralisation des pharmacies élargira le marché des drogues psychédéliques. De plus, un revenu disponible élevé et une acceptation croissante des drogues psychédéliques pour le traitement de la dépression élargiront le marché des drogues psychédéliques. Parallèlement à cela, l’augmentation de la population gériatrique et l’introduction de nouveaux médicaments psychédéliques amélioreront le taux de croissance du marché.

Principaux acteurs clés du marché américain des drogues psychédéliques :

· Johnson & Johnson Services, Inc.

· Jazz Pharmaceuticals, Inc.

· Celon Pharma SA

· BOUSSOLE

· usonainstitute.org

· Develco pharma suisse ag

· Doughlas Pharmaceuticals Limited

NeuroRX , Inc.

· Hikma Pharmaceuticals PLC

· Amnéal Pharmaceuticals, LLC.

· AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des drogues psychédéliques aux États-Unis

Le paysage concurrentiel du marché américain des drogues psychédéliques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des drogues psychédéliques.

Méthodologie de recherche : marché américain des drogues psychédéliques

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Amérique du Nord par rapport à l’analyse régionale et de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

