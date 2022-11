Le marché allemand des laboratoires dentaires est évalué à 71,70 milliards USD à un TCAC de 6,80% au cours de la période de prévision 2029

Le rapport sur le marché des laboratoires dentaires en Allemagne avec ses études de marché aide à anticiper le prochain mouvement des concurrents tout en maintenant les entreprises dans une meilleure position pour éviter tout dommage éventuel de leur côté. Les études de marché peuvent aider à identifier les marchés et les zones géographiques où les entreprises peuvent se développer. Cela peut également aider à investir dans des idées qui ont le plus de potentiel de réussite en fonction de ce que les clients recherchent et des lacunes du marché. Pour toute entreprise de vente au détail, la réalisation d’études de marché peut être utile pour déterminer les emplacements où le magasin peut tirer le meilleur parti.

Les laboratoires dentaires comprennent des articles tels que des prothèses dentaires, des prothèses fixes ou amovibles , des couronnes, des ponts, des appareils orthodontiques, des tabourets, des chaises, des restaurations dentaires, des lasers, des équipements, des radiographies, des logiciels et une variété d’autres mécanismes qui aident au traitement des patients. problèmes dentaires. Les prothèses dentaires ou les articles sont façonnés dans les laboratoires dentaires, permettant aux patients de recevoir une thérapie appropriée. Les marchandises sont formées par un dentiste de la clinique prenant une empreinte ou un scan numérique des dents du patient. Comme tous les dispositifs ou outils utilisés dans ces disciplines dépendent du traitement, de nombreux domaines dentaires tels que l’orthodontie, l’endodontie, la parodontie et la prosthodontie contribuent à la croissance du marché des laboratoires dentaires.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des laboratoires dentaires, qui s’élevait à 42,36 milliards USD en 2021, atteindrait 71,70 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Dynamique du marché des laboratoires dentaires

Conducteurs

Augmentation de l’incidence des caries dentaires

Les maladies parodontales accélèrent la croissance du marché et l’augmentation des traitements de dentisterie esthétique stimule la croissance du marché. L’industrie est en croissance en raison d’une augmentation des associations de services dentaires. L’industrie se développe grâce aux percées technologiques et aux innovations dans les systèmes dentaires de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO).

Augmentation de la prévalence des maladies dentaires et croissance des procédures dentaires

De plus, le nombre croissant de produits de CAO avancés crée une opportunité de marché lucrative. L’une des principales causes de la croissance de l’industrie dentaire est la prévalence croissante des problèmes dentaires. La demande mondiale accrue de procédures dentaires et les développements de la technologie dentaire dans les pays en développement créeront presque certainement de nouvelles opportunités dans un proche avenir. Ainsi, le marché de la conception dentaire assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO) devrait connaître une croissance significative dans tous les segments, à la fois en termes de volume et de valeur.

Augmentation de l’incidence des maladies dentaires chez les nourrissons

La demande croissante de dentisterie esthétique devrait également agir comme un moteur de la croissance du marché. Le marché allemand des laboratoires dentaires a été marqué par la recrudescence du vieillissement de la population et les préoccupations croissantes concernant les soins dentaires. Comme les problèmes dentaires augmentent avec l’âge, les personnes âgées constituent l’un des utilisateurs finaux les plus importants de consommables dentaires, et une croissance de ce segment de population est donc prévisible pour stimuler simultanément la croissance du marché.

Opportunités

Le nombre croissant de praticiens dentaires et de laboratoires dentaires, ainsi que la sensibilisation accrue aux maladies parodontales, contribuent tous à l’expansion de l’industrie des laboratoires dentaires. Le nombre croissant de patients souffrant de perte de dents et d’édentement, ainsi que le nombre croissant de praticiens et de laboratoires dentaires, alimentent l’expansion du marché. Le marché des laboratoires dentaires est freiné par le coût élevé des traitements dentaires et un système de paiement inefficace. Le marché des laboratoires dentaires bénéficie d’une population âgée croissante, d’un pic d’améliorations techniques uniques et de plus de recherche et développement.

Portée du marché des laboratoires dentaires en Allemagne

Le marché des laboratoires dentaires est segmenté en fonction du type, de la gamme de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériaux de restauration indirecte

Métal-céramique

Céramique

Tout céramique traditionnel

CAD/CAM Céramique

Zircone

Verre Céramique

Autres matériaux de restauration indirecte

Résines

Non-céramique

Équipement

Équipement de fraisage

Numériseurs

Fours

Articulateurs

Type prothétique

Des ponts

Couronnes

Matériaux pour couronnes et bridges

Porcelaine fondue sur métal (PFM)

Céramique Traditionnelle

CAD/CAM Céramique

Résines

Distribution complète

Dentiers

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Laboratoire dentaire

Le paysage concurrentiel du marché des laboratoires dentaires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des laboratoires dentaires.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des laboratoires dentaires sont :

Danher (États-Unis)

Hexagon (Suède)

PLANMECA OY (Finlande)

3Shape A/S (Danemark)

Dental Wings Inc. (Canada)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Roland DGA Corporation (États-Unis)

Dentsply Sirona (États-Unis)

Align Technology Inc (États-Unis)

Institut Strauman AG (Suisse)

EG Solutions (Royaume-Uni)

Solutions dentaires Axsys (États-Unis)

Médit Corp. (Corée du Sud)

Méthodologie de recherche : marché des laboratoires dentaires en Allemagne

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

