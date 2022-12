Le marché allemand des chaussures de course croîtra à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 Les chaussures doivent être confortables pour les pieds, car des chaussures mal ajustées peuvent causer des blessures et des entorses aux pieds et aux jambes. Les chaussures de sport sont des chaussures de course utilisées principalement pour faire du sport, y compris le basket-ball, le golf, le tennis, la boxe et bien d'autres, la course, la marche et l'exercice.

Le marché allemand des chaussures de course augmentera à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les chaussures de course sont essentielles car les chaussures sont devenues une nécessité pour les humains. La demande de chaussures peut fluctuer peu, mais elle ne s’arrêtera jamais.

Les chaussures sont des vêtements ou des vêtements utilisés pour couvrir les pieds, tels que des chaussures, des sandales et des bottes. Le but des chaussures est de protéger contre les adversités de l’environnement. Les chaussures sont conçues pour les utilisateurs finaux hommes, femmes et enfants. Il est de différents types, y compris des chaussures, des sandales, des mocassins, des baskets, des pantoufles et des bottes. C’est maintenant un besoin fondamental pour la vie humaine.

Les chaussures doivent être confortables pour les pieds, car des chaussures mal ajustées peuvent causer des blessures et des entorses aux pieds et aux jambes. Les chaussures de sport sont des chaussures de course utilisées principalement pour faire du sport, y compris le basket-ball, le golf, le tennis, la boxe et bien d’autres, la course, la marche et l’exercice. Divers matériaux sont également utilisés pour fabriquer des chaussures de course, comme le cuir, le caoutchouc, le coton, le polyester et le plastique.

Dynamique du marché des chaussures de course

Conducteurs

Croissance de la conscience de la santé parmi toutes les générations

Une sensibilisation accrue à la santé parmi toutes les générations de la population a un impact positif, une conscience croissante de la santé et de la forme physique indique que les consommateurs sont préoccupés par leur santé et sont plus susceptibles d’améliorer leurs normes de santé, ce qui stimule la croissance du marché.

Montée du commerce électronique et d’autres plateformes en ligne

Le commerce électronique ou le commerce électronique est le processus d’achat et de vente de biens et de services sur un réseau électronique ou une plate-forme en ligne, principalement Internet. Ces derniers temps, l’utilisation généralisée des plates-formes de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart et eBay est l’un des principaux facteurs de croissance du marché.

Accroître le scénario et les événements de la culture sportive dans la région

Les événements sportifs et la culture sportive ont une corrélation directe avec le marché des chaussures de course, car les athlètes participant à de tels événements auront besoin de chaussures de course pour l’échauffement, l’entraînement et autres. De plus, la nouvelle génération de la société allemande s’inspirera également de la culture sportive, ce qui stimulera directement les ventes du marché des chaussures de course.

Impact de Covid-19 sur le marché des chaussures de course

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies compliquent la gestion de la chaîne d’approvisionnement des matières premières et des produits de chaussures. Cela a conduit à une pénurie de produits de chaussures sur le marché. La demande des consommateurs pour les produits de chaussures de course a augmenté après le COVID, car une légère relaxation a été observée, mais la pénurie de matières premières pour la fabrication et la fabrication a continué de persister en raison de la congestion des ports et des pénuries de main-d’œuvre en raison du lourd impact du COVID-19.

Développement récent

Portée du marché des chaussures de course en Allemagne

Taper

Chaussures neutres

Chaussures de contrôle de mouvement

Chaussures de stabilité

Chaussures amortissantes

Chaussures de trail

Autres

Échelle des prix

Économie

Moyen

Haut

Canal de distribution

Supermarchés/Hypermarchés

Magasins multimarques

Commerce électronique

Autres

Utilisateur final

Hommes

Femmes

Des gamins

Analyse/aperçus régionaux du marché des chaussures de course en Allemagne

Le marché des chaussures de course est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type d’imperméabilisation, type de produit, application, gamme de prix, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

