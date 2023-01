Le marché allemand des chaussures de course croîtra à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les confinements et les quarantaines pendant la pandémie compliquent la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les matières premières et les produits de chaussures.

Le marché allemand des chaussures de course augmentera à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les chaussures de course sont essentielles car les chaussures sont devenues une nécessité pour les humains. La demande de chaussures peut fluctuer légèrement mais ne sera jamais dépassée.

Les chaussures sont des vêtements portés pour couvrir les pieds, tels que des chaussures, des sandales et des bottes. Le but des chaussures est de protéger contre les adversités de l’environnement. Ces chaussures sont conçues pour les utilisateurs finaux hommes, femmes et enfants. Il existe de nombreux types de chaussures, sandales, mocassins, baskets, pantoufles et bottes. Maintenant, c’est une nécessité fondamentale pour la vie humaine.

Les chaussures doivent être confortables sur les pieds car des chaussures mal ajustées peuvent causer des blessures et des entorses aux pieds et aux jambes. Les chaussures de sport sont principalement utilisées pour des sports tels que le basket-ball, le golf, le tennis, la boxe, la course, la marche et l’exercice. Une variété de matériaux sont utilisés pour fabriquer des chaussures de course, notamment le cuir, le caoutchouc, le coton, le polyester et le plastique.

Dynamique du marché de la chaussure de running

chauffeur

Améliorer la sensibilisation à la santé de toutes les générations

L’augmentation de la sensibilisation à la santé dans toutes les générations de la population a un impact positif, tandis que l’augmentation de la sensibilisation à la santé et à la forme physique augmente la probabilité que les consommateurs s’intéressent à leur santé et améliorent leurs normes de santé, stimulant ainsi la croissance du marché .

Essor du commerce électronique et d’autres plateformes en ligne

Le commerce électronique ou e-commerce est le processus d’achat et de vente de biens et de services sur un réseau électronique ou une plateforme en ligne, principalement Internet. L’utilisation généralisée des plateformes de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart et eBay ces dernières années est l’un des facteurs les plus importants pour la croissance du marché.

Extension des scènes et événements culturels sportifs régionaux

Les événements sportifs et la culture sportive sont directement liés au marché des sneakers. En effet, les athlètes participant à ces événements ont besoin de chaussures de course pour s’échauffer, s’entraîner, etc. De plus, la nouvelle génération d’entreprises allemandes s’inspirera également de la culture sportive, ce qui stimulera directement les ventes sur le marché des chaussures de course.

Impact du COVID-19 sur le marché des chaussures de running

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les confinements et les quarantaines pendant la pandémie compliquent la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour les matières premières et les produits de chaussures. Cela a conduit à une pénurie de produits de chaussures sur le marché. Bien que la demande des consommateurs pour les chaussures de course ait légèrement augmenté après que le COVID-19 se soit légèrement atténué, la forte influence de Corona 19 a continué d’entraîner une pénurie de matières premières pour la fabrication et la fabrication en raison de la congestion des ports et du manque de main-d’œuvre.

développement récent

Étendue du marché allemand des chaussures de course

écrivez

chaussures neutres

chaussures de contrôle de mouvement

chaussures de stabilité

chaussures rembourrées

bottes de randonnée

Etc

échelle des prix

économie

milieu

Haute

canal de distribution

Supermarché/Hypermarché

magasin multimarque

commerce électronique

Etc

utilisateur final

Hommes

femme

enfants

Analyse régionale / prévision du marché allemand des chaussures de course

En analysant le marché des chaussures de course, nous fournissons des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, type, type d’étanchéité, produit, utilisation, gamme de prix, canal de distribution et utilisateur final mentionnés ci-dessus.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs de marché individuels et des changements réglementaires sur les marchés au niveau national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché pour chaque pays.

