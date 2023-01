Le maillage de sérigraphie au Mexique augmentera à un TCAC de 4,2 %, les principaux acteurs, la valeur du marché, les principaux faits saillants, les opportunités commerciales, les perspectives régionales, les tendances de l’industrie et les prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché du Mexique Screen Printing Mesh met à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. En comprenant précisément les exigences du client et en les suivant fermement, ce rapport d’étude de marché a été structuré. Ce rapport étudie les attributs du marché, la structure de l’industrie et le scénario concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir, ainsi que les stratégies commerciales, l’efficacité du marché, la recherche d’investissement et les nouveaux défis commerciaux. Dans le rapport supérieur sur le marché mexicain des mailles de sérigraphie, un aperçu complet et clair du marché mexicain des mailles de sérigraphie est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises.

La sérigraphie consiste à presser de l’encre dans un écran au pochoir pour créer un motif imprimé. Il s’agit d’une technique courante utilisée dans diverses industries. La sérigraphie est une technique qui utilise un écran à mailles tissées pour supporter un pochoir qui bloque l’encre pour obtenir l’image souhaitée. Un pochoir d’écran transfère l’encre ou un autre matériau imprimable en formant une zone de maille ouverte et en la poussant à travers la maille vers le substrat (l’objet qui reçoit l’image) sous la forme d’une image à bords nets. Il s’agit essentiellement du processus d’utilisation d’un pochoir à base de maille pour appliquer de l’encre sur un matériau tel que des t-shirts, des affiches, des autocollants, du vinyle, du bois ou d’autres matériaux.

La sérigraphie peut être réalisée à la main ou à la machine, mais le processus de base est toujours le même. La différence peut résider dans le type d’encre utilisée, son effet de rendu et la surface d’impression. La sérigraphie est devenue un processus très sophistiqué, utilisant des tissus et des encres avancés combinés à la technologie informatique. La maille de sérigraphie gagne en popularité en raison de la demande croissante de textiles et de vêtements imprimés. Cependant, la numérisation croissante et l’utilisation de techniques d’impression modernes devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’innovation stratégique par diverses organisations sur le marché créera des opportunités sur le marché. D’autre part, les règles et réglementations strictes en matière d’impression et d’élimination des déchets peuvent constituer un défi majeur.

Définition du marché

Opportunités

Initiatives stratégiques des organisations

Les mailles de sérigraphie permettent aux utilisateurs finaux de développer diverses belles impressions sur différents matériaux et ont une applicabilité plus large dans les industries du textile, du marketing, de l’électronique, de l’emballage et de la publicité.

L’acceptation et l’utilisation intensive des mailles de sérigraphie sur le marché ont augmenté la demande pour le produit. Pour répondre à ces demandes en fonction des besoins des utilisateurs finaux par rapport aux diverses industries dans lesquelles ils sont utilisés, les fabricants prennent des décisions stratégiques et proposent de nouveaux produits sur le marché qui peuvent être utilisés par les utilisateurs finaux selon leurs besoins.

DEVELOPPEMENTS récents

Sefar AG propose un produit appelé SEFAR PCF, des formulaires d’impression prêts à l’emploi d’une qualité supérieure constante. SEFAR PCF est le filet de sérigraphie pré-enduit innovant et unique pour la sérigraphie industrielle et garantit une qualité et une efficacité d’impression supérieures. Cette percée innovante en matière de sérigraphie est propre, peu encombrante et respectueuse de l’environnement.

Portée du marché mexicain des mailles de sérigraphie

Le marché mexicain des mailles de sérigraphie est segmenté en segments notables basés sur le matériau, le type de filament, le nombre de mailles, le diamètre du fil, le substrat et l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Matériel

Polyarylate

Polyester

Nylon

Acier

Sur la base des matériaux, le marché mexicain des mailles de sérigraphie est segmenté en polyarylate, polyester, nylon et acier.

Type de filaments

Monofilament

Multi-filaments

Sur la base du type de filament, le marché mexicain des mailles de sérigraphie est segmenté en monofilament et multifilament.

Nombre de mailles

80-110 fils par pouce

110-220 fils par pouce

220-305 fils par pouce

Au-dessus de 305 fils par pouce

Sur la base du nombre de mailles, le marché mexicain des mailles de sérigraphie est segmenté en 80-110 fils par pouce, 110-220 fils par pouce, 220-305 fils par pouce et plus de 305 fils par pouce.

Diamètre de filetage

En dessous de 30 microns

30-60 microns

60-90 microns

Au-dessus de 90 microns

Sur la base du diamètre du fil, le marché mexicain des mailles de sérigraphie est segmenté en moins de 30 microns, 30-60 microns, 60-90 microns et plus de 90 microns.

Substrat

Métal

Plastique

Tissu

Un verre

Papier & carton

Sur la base du substrat, le marché mexicain des mailles de sérigraphie est segmenté en métal, plastique, tissu, verre, papier et carton.

Application

Electronique & électrique

Industrie de l’emballage

Industrie textile

Marketing publicitaire

Verre & céramique

Sur la base de l’application, le marché mexicain des mailles de sérigraphie est segmenté en électronique et électricité, industrie de l’emballage, industrie textile, publicité et marketing, et verre et céramique.

Analyse de la part de marché du maillage de sérigraphie au Mexique

Le paysage concurrentiel du marché mexicain de la maille de sérigraphie fournit des détails par les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché mexicain des filets de sérigraphie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mexicain des treillis de sérigraphie sont HAVER & BOECKER OHG, Sefar AG, Extris, Anping County PFM Screen Co., Ltd., Shijiahuang Panda Mesh Co., Ltd. et Changzhou Kai Long Sieves Net Co. ., Ltd. Entre autres.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, le Mexique par rapport à l’analyse régionale et de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

Table des matières principale du rapport sur le marché mexicain des mailles de sérigraphie

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ EXÉCUTIF

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

