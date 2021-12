Le guide ultime des prévisions du marché de la télématique automobile jusqu’en 2028 – Airbiquity Inc., Continental AG, HARMAN International, Masternaut Limited, MiX Telematics

Dans l’industrie automobile, la télématique est une sorte de technologie de communication qui implique le flux d’informations des véhicules via des réseaux sans fil. La télématique est la convergence de la technologie de localisation, des communications sans fil et de l’électronique embarquée. La télématique automobile vise à transmettre les données du véhicule sur un canal de communication cellulaire. Le marché de la télématique automobile devrait connaître une croissance positive dans les années à venir.

Télécharger un exemple de rapport PDF avec des informations statistiques @https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPAT00002717/

Les principaux acteurs du marché sont :

Airbiquity inc.

Continental SA

HARMAN International

Masternaut Limitée

Télématique MiX

Omnitrac

Teletrac Navman US Ltd

TomTom International BV

Trimble Inc.

Verizon

Marché mondial de la télématique automobile : applications et types

Impact COVID-19 et analyse globale par type de connectivité (intégrée, connectée, intégrée) ; Application (Infodivertissement, Diagnostic à distance, Navigation, Sûreté et sécurité, Autres) ; Type de véhicule (voiture particulière, véhicules utilitaires) et géographie

Portée du marché

L’« Analyse du marché mondial de la télématique automobile jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la télématique automobile avec une segmentation détaillée du marché par type de connectivité, application, type de véhicule et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la télématique automobile et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Télécharger la brochure PDF – https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPAT00002717

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la télématique automobile

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures aux frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et toutes les économies du monde entier. La majorité des usines de fabrication sont soit temporairement fermées, soit fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle la télématique automobile et les composants connexes sont perturbés.

Demande d’échantillon gratuit – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPAT00002717/

Remarque : Si vous avez des exigences concernant le rapport ou si vous souhaitez personnaliser le rapport selon vos besoins, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez. Merci d’avoir lu cet article.