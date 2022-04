Le génie génétique dans le marché agricole augmentera à un rythme soutenu en termes de revenus sur 2030

Le rapport d’étude de marché mondial sur le génie génétique dans l’agriculture publié par Reports and Data est un rapport d’enquête qui offre des données lucratives pour aider les entreprises, les parties prenantes et les investisseurs à prendre des décisions éclairées dans le scénario de marché actuel. Le rapport comporte également une section dédiée qui offre une analyse approfondie des principales entreprises engagées sur le marché ainsi que leurs profils détaillés et leur position sur le marché.

Ce rapport d’étude mondial est une analyse complète de l’industrie offrant une évaluation historique et prévisionnelle du marché mondial. En plus de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport couvre également l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement. Les données statistiques clés ont été organisées en tableaux, diagrammes, graphiques à barres, figures et autres représentations picturales. Le rapport offre également des recommandations stratégiques aux principaux acteurs et aux nouveaux entrants pour surmonter les défis et acquérir une base solide sur le marché.

Le paysage concurrentiel et les profils d’entreprise proposés dans le rapport examinent les principaux acteurs du marché du génie génétique dans l’agriculture. L’analyse concurrentielle examine les initiatives stratégiques adoptées par les principaux acteurs et évalue les développements récents et la position des entreprises sur le marché. Les profils d’entreprise comprennent des données sur les acteurs établis et les nouveaux entrants et sont examinés à l’aide d’outils analytiques tels que l’analyse SWOT.

Les progrès rapides dans les techniques de génie génétique de nouvelle génération, l’avènement de la technologie CRISPR et la sensibilisation croissante aux avantages de l’édition de gènes en agriculture sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Le génie génétique a permis la production d’un plus grand nombre de cultures, la rationalisation du développement de nouveaux aliments avec les caractéristiques souhaitées et l’augmentation du taux de croissance des cultures, et ces avantages devraient stimuler l’adoption de ces solutions avancées dans l’agriculture et stimuler davantage la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Acteurs clés :

Eurofins Scientifique

Illumina, Inc.

Agilent Technologies

Qiagen N.V.

NRgene

Société Neogen

Keygene

Traitgenetics GmbH

Société Novogene

Oxford Nanopore Technologies

Le rapport met également en évidence les progrès et développements récents des produits, les développements technologiques et les activités de R & D, ainsi que la taille du marché, la part de marché, la part et la croissance des revenus, les tendances actuelles et émergentes et les segments clés du marché du génie génétique dans l’agriculture. En outre, le rapport confère également des recommandations stratégiques aux nouveaux entrants ainsi qu’aux acteurs établis pour les aider à capitaliser sur les perspectives de croissance du marché.

Les rapports évaluent les aspects cruciaux du marché tels que la génération de revenus, le ratio de la demande et de l’offre, la dynamique du marché, la valeur et la part du marché, le TCAC, la volatilité des prix, la part de marché, l’importation / exportation, la production et les modèles de consommation, entre autres. Le rapport déploie également des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ainsi que l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

La demande croissante de nourriture à travers le monde a accru la nécessité de mieux gérer et cultiver des cultures importantes. L’application croissante de l’imagerie satellitaire, de la technologie des drones et de l’agriculture de précision a encore amélioré les pratiques agricoles, augmentant ainsi les bénéfices et les revenus. L’incidence croissante des conditions météorologiques imprévisibles et des climats extrêmes a encore accru le besoin de meilleures pratiques et technologies de gestion de l’eau. En outre, l’intégration de l’IoT et de l’analyse de données a encore accéléré l’adoption de la technologie d’agriculture intelligente et devrait contribuer de manière significative à la croissance des revenus du marché.

Le génie génétique dans la segmentation du marché agricole :

Perspectives techniques (chiffre d’affaires, millions USD; 2019-2030)

Séquençage de l’ADN et de l’ARN

Génotypage

Tests de pureté des caractères OGM

Profilage de l’expression génique

CRISPR

Autrui

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD; 2019-2030)

Céréales & Céréales

Fruits et légumes

Oléagineux et légumineuses

Autrui

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD; 2019-2030)

Amélioration du rendement

Résistance aux maladies

Tolérance aux herbicides

Autrui

Le rapport analyse également les emplacements géographiques clés pour la part de marché, la taille du marché, la génération de revenus, le taux de production et de consommation, l’importation / exportation et d’autres facteurs. Les régions analysées comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi qu’une analyse par pays pour mieux comprendre le marché.

Aperçu du rapport sur le marché du génie génétique dans l’agriculture:

Introduction, portée du produit, aperçu du marché et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage approfondi des principaux concurrents ainsi que de leurs stratégies commerciales et de la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse par pays du marché ainsi que des types, des applications et de la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, des contraintes et des limites de l’industrie du génie génétique dans l’agriculture

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus sur le rapport ou pour demander la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté pour se rencontrer.

