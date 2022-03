Le dimensioni del mercato dell’architettura serverless dovrebbero raggiungere i 25,49 miliardi di dollari con un CAGR del 24,7% entro il 2026

L’aumento della consapevolezza riguardo ai vantaggi dell’architettura serverless, come una maggiore agilità dei processi e costi operativi ridotti, sta alimentando la crescita del mercato.

Dimensioni del mercato: 4,18 miliardi di dollari nel 2018, crescita del mercato – CAGR del 24,7%, tendenze del mercato: l’emergere e la rapida adozione di servizi basati su cloud.

Si prevede che il mercato globale dell’architettura serverless raggiungerà i 25,49 miliardi di dollari entro il 2026, secondo un nuovo rapporto di Reports and Data. L’architettura serverless è l’applicazione che dipende da servizi di terze parti o da codice personalizzato eseguito in contenitori temporanei. Nonostante il nome, non implica l’esecuzione del codice senza server. Il nome « elaborazione serverless » viene applicato perché l’azienda o la persona che possiede il sistema non deve noleggiare, acquistare o fornire server o macchine virtuali su cui eseguire il codice back-end.

L’applicazione dell’architettura serverless da parte degli sviluppatori è realizzata in modo che possano concentrarsi sul prodotto principale invece di gestire, gestire e gestire i problemi del server, nel cloud o in locale. Il tempo ridotto con l’architettura serverless aiuta gli sviluppatori a recuperare tempo ed energia che possono essere spesi per lo sviluppo di nuovi prodotti affidabili.

L’architettura serverless beneficia di una notevole riduzione dei costi, della complessità e del lead time di progettazione, a costo di una maggiore dipendenza dai fornitori e da servizi di supporto relativamente immaturi. L’architettura serverless viene applicata da fornitori di cloud come AWS, nelle conferenze, nei meetup e nei post del blog. Garantisce la possibilità di un’implementazione aziendale ideale, che è anche conveniente.

I partecipanti chiave includono Amazon Web Services, Inc, Alibaba Cloud, CA Technologies, Dynatrace LLC, Fiorano Software, Inc., Google LLC, IBM Corporation, Microsoft Corporation, NIT Data Corporation e Oracle Corporation, tra gli altri.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che l’

architettura serverless sta rivoluzionando l’infrastruttura del server. L’architettura serverless è utilizzata da aziende come Reuters, Netflix, Telenor e AOL. Le aziende stanno adottando sempre più il mercato. Anche i fornitori di cloud « Big Three » come Google, Amazon e Microsoft hanno investito molto in serverless.

Le grandi imprese detenevano una quota di mercato del 59,1% nell’anno 2018 grazie alle capacità superiori dell’azienda di eseguire applicazioni in tempo reale su larga scala. Inoltre, le grandi aziende stanno adottando un’architettura serverless per attività critiche, come le applicazioni Web essenziali e l’elaborazione dei dati.

L’automazione e l’integrazione è l’efficace fusione di software e hardware, combinando diversi sottosistemi per lavorare insieme come un’unica unità. Deteneva la maggiore quota di mercato del 21,3% nel 2018.

L’aumento del numero di utenti e la crescente adozione di diverse tecnologie associate ai media e ai contenuti digitali stanno spingendo la domanda di un’architettura serverless sicura ed efficiente nei settori delle telecomunicazioni e dell’IT. Telecom e IT detenevano la quota di mercato più ampia del 21,9% nell’anno 2018.

Il settore bancario, dei servizi finanziari e delle assicurazioni è in continua evoluzione e consiste in un’intensa concorrenza, consolidamento, espansione mondiale, mutevole domanda dei consumatori e varie norme normative. L’architettura serverless supporta applicazioni in tempo reale e offre una piattaforma sicura e scalabile per fornire informazioni in tempo reale come richiesto dal settore BFSI. Si prevede che crescerà con un CAGR del 23,9% durante il periodo di previsione.

L’elevata adozione di soluzioni di infrastruttura cloud e la crescente penetrazione dei dispositivi IoT stanno alimentando la domanda di architettura serverless in Nord America. Si prevede che la regione detenga la quota di mercato più ampia del 44,6% nell’anno 2026.

Ai fini di questo rapporto, Report e Dati sono stati segmentati nel mercato globale dell’architettura serverless sulla base di servizi, dimensione dell’organizzazione, verticale e regione:

Servizi Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

di automazione e integrazione

ApiServizi di gestione Servizi di

monitoraggio

Sicurezza

Supporto e manutenzione

Formazione e consulenza

Altro

Dimensioni dell’organizzazione Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Grandi imprese

Piccole e medie imprese

prospettive verticali (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Sanità

Vendita al dettaglio ed e-commerce

Telecomunicazioni & IT

Media e intrattenimento

BFSI

Manufacturing

Governo e pubblico

Altro

Prospettive regionali (Entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

MEA

America Latina

Il rapporto sul mercato include i principali punti TOC:

Panoramica del mercato Architettura senza server

Impatto economico globale sul settore

Concorrenza sul mercato globale da parte dei produttori

Produzione globale, entrate (valore) per regione

Fornitura globale ( Produzione), consumo, esportazione, importazione per regioni

Produzione globale, entrate (valore), andamento dei prezzi per tipo

Analisi del mercato globale per applicazione

Analisi dei costi di produzione

Catena industriale, strategia di approvvigionamento e acquirenti a valle

Analisi della strategia di marketing, distributori/commercianti

Analisi dei fattori degli effetti di mercato

Serverless Previsioni di mercato dell’architettura In

conclusione, tutti gli aspetti del mercato dell’architettura Serverless vengono valutati quantitativamente e qualitativamente per studiare comparativamente il mercato globale e regionale. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

