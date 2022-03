Le dimensioni del mercato dei sistemi anti-drone dovrebbero raggiungere i 4.604,4 milioni di dollari entro il 2028

Secondo l’attuale analisi di Reports and Data, il mercato globale dei sistemi anti-drone è stato valutato a 641,9 milioni di dollari nel 2020 e si prevede che crescerà a un CAGR del 28,5% dal 2020 al 2028. Domanda crescente per il mercato dei sistemi anti-drone è guidato dalle crescenti attività terroristiche a livello globale, insieme ai crescenti casi di violazioni della sicurezza, che sono i principali responsabili della crescita accelerata del mercato nel periodo previsto. Un altro fattore che influenzerà la crescita positiva del mercato è la proliferazione dell’industria dei droni, che sta crescendo a un ritmo rapido. Tuttavia, l’alto costo delle apparecchiature rappresenterà un enorme ostacolo alla crescita del mercato nel periodo previsto. Il rischio di danni collaterali durante un attacco Anti-Drone sarà una sfida importante per la crescita del mercato. Gli attori del mercato devono investire di conseguenza nella ricerca e sviluppo dei sistemi anti-drone per superare gli ostacoli del mercato.

Il mercato è segmentato per modalità operativa, tipi di piattaforma e utilizzo finale. Per regione, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico e Resto del mondo. La regione nordamericana occupa la quota maggiore del mercato a causa delle misure necessarie che vengono intraprese nella regione per affrontare i problemi relativi alla sicurezza. La presenza di importanti attori del mercato nella regione è un altro fattore responsabile dell’elevata quota della regione nel mercato globale del sistema antidrone.

Un aumento del numero di attacchi di droni in tutto il mondo è il principale responsabile della crescita del mercato. Tuttavia, il rischio di danni collaterali durante un attacco Anti-Drone rappresenterà una sfida significativa per la crescita del mercato. Gli attori del mercato devono investire di conseguenza nella Ricerca e Sviluppo dei sistemi Anti-Drone per superare gli ostacoli del mercato.

A causa della crescita del settore dei droni, la domanda di sistemi anti-drone aumenterà ulteriormente nel periodo di previsione 2019-2026.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che l’

aumento dei problemi di sicurezza legati agli attacchi dei droni è il fattore principale che spinge la crescita del mercato nel periodo di previsione.

Il fattore che frena la crescita del mercato è l’alto costo delle apparecchiature che può scoraggiare i potenziali consumatori delle apparecchiature.

I segmenti di rilevamento e interruzione insieme hanno occupato oltre il 70% della quota del settore nel 2018. Si prevede che questi segmenti detengono la maggioranza del mercato durante il periodo previsto.

Il Nord America ha dominato il mercato con una quota di oltre il 40% nel 2018. La presenza di importanti attori del mercato come Raytheon Co., Dedrone e Lockheed Martin Corp., tra gli altri, è attribuita all’elevata quota di mercato. Si prevede che la regione sarà la regione più grande fino all’anno 2026.

I principali attori del mercato si concentrano sull’investimento e sul miglioramento delle proprie capacità di ricerca e sviluppo al fine di offrire le ultime tecnologie per ottenere un vantaggio competitivo.

Secondo lo studio, Lockhead Martin corp. è leader del mercato, occupando la quota maggiore del settore grazie all’ampia gamma di offerte dell’azienda.

I partecipanti chiave includono Saab AB (Svezia), Raytheon Co. (Stati Uniti), Blighter Surveillance Systems (Regno Unito), Dedrone (Stati Uniti), Israel Aerospace Industries (Israele), Droneshield Ltd. (Regno Unito), Thales Group (Francia), Lockheed Martin Corp. (Stati Uniti), Northrop Grumman Corp. (Stati Uniti) e SRC, Inc (Stati Uniti).

Ai finished di questo rapporto, Reports and Data ha segmentato l'Anti -Mercato dei sistemi di droni in base a modalità di funzionamento, tipi di piattaforma, uso finale e regione:

modalità di funzionamento (entrate, milioni di dollari; 2018-2028)

Entrambi i

Prospettive regionali (Entrate in milioni di dollari; 2018–2028)

North America

Europe

Asia Pacifico

Resto del mondo

Middle East and Africa

latin america

