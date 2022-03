Le dimensioni del mercato dei materiali aerospaziali e per la difesa dovrebbero raggiungere i 27,44 miliardi di dollari con un CAGR del 3,8% entro il 2027 La

Si prevede che il mercato global dei materiali aerospaziali e per la difesa raggiungerà i 27.44 miliardi di dollari entro il 2027, secondo un nuovo report di Reports and Data. La crescita del mercato dei materiali aerospaziali e per la difesa è dovuta alla crescente domanda di metalli e leghe innovativi e di high qualità nell’industria aerospaziale e della difesa. Varies applicazioni, including the transport of passport, astronauti or piloti di caccia, increasing the domain of the mercato of the aerospace product, che devono soddisfare le prestazioni et la qualità degli standard più elevati in condizioni estreme.

Si prevede che la crescente domanda di aeromobili a basso consumo di carburante aumenterà la crescita del mercato nei prossimi anni. Il motore è la parte più sofisticata di un aeromobile, ospita i componenti più individuali e alla fine determina l’efficienza del carburante. Per soddisfare queste richieste di temperatura dei motori aeronautici come i motori a combustione magra, con potenziali di temperatura fino a (2.100 ° C), superleghe resistenti al calore (HRSA), comprese le leghe di titanio, Titanio 5553 (Ti-5553) che mostra un’elevata resistenza , leggero ed eccellente resistenza alla corrosione dovrebbero assistere a un aumento della domanda del mercato.

È probabile che in futuro un rapido aumento della flotta globale di aeromobili passeggeri e cargo, insieme a un aumento del numero di passeggeri, stimoli la domanda del mercato. Si stima che il traffico passeggeri e merci aumenterà a un ritmo modesto nei prossimi anni e, di conseguenza, alimenterebbe la domanda di aeromobili. Si prevede che un aumento della preferenza dei consumatori per il trasporto aereo nelle regioni in via di sviluppo a causa del crescente tenore di vita, principalmente in paesi come Cina e India, Medio Oriente e altri paesi della regione Asia-Pacifico, aumenterà la domanda di materiali aerospaziali e per la difesa. produzione di aeromobili.

Impatto del

COVID-19 La pandemia del COVID-19 sta avendo un impatto significativo sull’industria dei metalli e della metallurgia. La domanda di metalli e altri materiali compositi sta subendo forti shock in vari mercati finali, le catene di approvvigionamento mondiali sono sconvolte e l’ordine competitivo dei produttori/produttori ha assistito a un cambiamento. La carenza di domanda ha trascinato rapidamente il settore chimico globale in una situazione di eccesso di offerta. Inoltre, con l’interruzione della catena di approvvigionamento, le aziende chimiche hanno iniziato a incrementare o trasferire in parte la produzione di forniture chimiche critiche.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono

Per tipo di materiale, i compositi hanno contribuito alla maggiore quota di mercato nel 2019 e si prevede che crescano a un tasso del 3,9% nel periodo di previsione. Rispetto ad altri materiali, inclusi alluminio e acciaio, i compositi sono eccezionalmente resistenti e possono essere progettati per essere resistenti nella direzione desiderata. Ad esempio, l’elevata resistenza delle fibre di carbonio è essenziale per i componenti strutturali degli aeromobili, comprese le ali, le travi del pavimento e gli stabilizzatori. Inoltre, i compositi possono resistere ai danni causati dalla corrosione di sostanze chimiche e dall’umidità che danneggerebbero altri tipi di materiali.

In base all’utilizzo, i telai strutturali hanno dominato il mercato nel 2019. Le applicazioni strutturali della cellula comprendono strutture alari, elementi di fissaggio critici, componenti del carrello di atterraggio, molle e tubi idraulici, precisamente il suo rapporto resistenza/peso.

Per settore, l’uso di materiali aerospaziali e per la difesa nel settore commerciale ha detenuto la quota di mercato più ampia nel 2019 e si stima che crescerà a un tasso del 4,3% nel periodo di previsione. Un aumento delle tariffe di viaggio, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e un aumento del livello di reddito disponibile, sono causa della crescita degli aerei commerciali nel mondo. I produttori stanno enfatizzando le soluzioni per soddisfare i requisiti di riduzione del peso e maggiore efficienza del carburante.

È probabile che il mercato nella regione APAC cresca al tasso più rapido del 5,0% nel periodo di previsione. La crescente domanda di aeromobili dalla regione APAC, in particolare nei paesi in via di sviluppo come Cina e India, è il principale motore di crescita dell’industria dei materiali aerospaziali.

I partecipanti chiave includono Toray Composites America Inc., Sabic Innovative Plastics, Kobe Steel Ltd., Cytec Solvay Group, Hexcel Corporation, Constellium NV, Huntsman International LLC, Arconic Inc., Aleris International Inc. e DowDuPont Inc., tra gli altri.

Nel maggio 2018, Hexcel, uno dei principali attori del mercato, aveva stipulato una joint venture con la società cinese di produzione di componenti aerospaziali Future Aerospace per avviare un laboratorio di test sui materiali in Cina. Shanghai Future Aerospace Hexcel Commercial Composite Testing Ltd. sarebbe situato a Lingang e fornirebbe un laboratorio di livello mondiale per l’area di Shanghai, fornendo servizi di test alle industrie aerospaziali commerciali nell’Asia del Pacifico.

Ai fini di questo rapporto, i rapporti e i dati sono stati segmentati il mercato globale dei materiali aerospaziali e per la difesa in base al tipo di materiale, all’utilizzo, al settore e alla regione:

Material Type Outlook (Volume, Kilo Tons, 2017-2027, Revenue, USD Million; 2017-2027)

Compositi

Alluminio

Titanio

Plastiche

Superleghe

Acciaio

Altri

Prospettive sull’utilizzo (Volume, Kilo Tons, 2017-2027, Entrate, milioni di USD; 2017-2027)

Telai strutturali degli aeromobili

Sistemi di propulsione

Interni

Satellite

Altro

Prospettive del settore (Volume, Kilo Tons, 2017-2027, Entrate, milioni di USD; 2017- 2027)

commerciali

e aviazione generale

Militare

Altro

Prospettiva regionale (Volume, Kilo Tons, 2017-2027, Entrate, milioni di USD; 2017-2027)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

America Latina

MEA

Domande chiave affrontate nel rapporto:

Quali sono i risultati chiave dell’analisi SWOT e dell’analisi delle cinque forze di Porter?

Quali sono i fattori chiave che dovrebbero guidare il mercato global Aerospaziale e materiali per la difesa dure il periodo di forecaste?

– Quali attori chiave nel mercato global dei materiali aerospaziali e per la difesa?

Which region should register the CAGR of the faster start of the period of the forecast?

How is the restrizioni chiave che dovrebbero ostacolare the crescita del mercato global nel periodo di forecaste?

– Quale regional mercato dovrebbe represent a significant entry quota on the Aerospaziale global mercato and material per la difesa nel periodo di forecast?

Quali ricavi del segmento applicativo dovrebbero registrare una rapida crescita tra il 2021 e il 2028?

