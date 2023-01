Le diagnostic du cancer de l’ovaire en Europe devrait  atteindre 3 093,84 millions USD d’ici 2030

Le cancer de l’ovaire est plus fréquent chez les femmes âgées de 50 à 79 ans. Il devient de plus en plus répandu à mesure que la population gériatrique mondiale augmente et que l’on met davantage l’accent sur la détection et le traitement précoces, ce qui devrait accélérer le développement du marché du diagnostic du cancer de l’ovaire. L’augmentation des investissements publics dans la sensibilisation à la détection précoce du cancer ainsi que l’augmentation des dépenses de santé stimuleraient également la croissance des entreprises. L’obésité semble jouer un rôle important dans le développement du cancer de l’ovaire. D’autres choix de style de vie qui peuvent augmenter le risque comprennent le tabagisme, l’alcool et le fait de ne pas avoir d’enfants. Étant donné que le cancer de l’ovaire n’est pas facilement détectable, les femmes qui risquent de développer la maladie doivent subir des tests de routine pour identifier la maladie à un stade précoce, ce qui permet au marché de se développer.

Le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire devrait croître au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 3 093,84 millions USD. d’ici 2030 contre 1 874,16 millions USD en 2022.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-ovarian-cancer-diagnostics-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire sont F. Hoffmann-la roche ltd, Tosoh india pvt. Ltd., Luminex Corporation, Quest Diagnostics Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Ngenebio, Abbott, Siemens Healthcare Private Limited, Myriad Genetics Inc., Bio-rad Laboratories, Inc., R&D Systems, Inc., Foundation Medicine, Inc., Biosupply ltd, Lcm genect srl, Abcam plc., Monobind Inc., Fujirebio, Mp biomedicals, Biovision Inc., la technologie biologique Boster, Genway biotech et Lifespan biosciences, Inc entre autres.

Dynamique du marché du diagnostic du cancer de l’ovaire en Europe

Conducteurs

Sensibilisation croissante au cancer de l’ovaire

La sensibilisation croissante au cancer de l’ovaire a entraîné une demande accrue de détection rapide du cancer, entraînant une croissance du marché.

Le cancer de l’ovaire est l’une des principales causes de l’augmentation des taux de mortalité parmi les populations féminines dans le monde, ce qui alimente la croissance du marché au cours des cinq prochaines années. Le cancer des ovaires et des kystes est de plus en plus fréquent en raison de divers facteurs tels que des facteurs environnementaux et des mutations génétiques.

Le cancer de l’ovaire est un type de cancer qui affecte les organes producteurs d’ovules de la femme, les ovaires. Le cancer de l’ovaire est difficile à diagnostiquer parce que les symptômes sont vagues et ne sont souvent détectés qu’après que le cancer s’est propagé à travers l’estomac et le bassin, ce qui le rend difficile à guérir.

En conséquence, des processus et des techniques de diagnostic améliorés sont nécessaires pour déterminer le stade du cancer à traiter. De plus, l’augmentation du taux de mortalité par cancer de l’ovaire est préoccupante, ce qui souligne l’importance d’une détection précoce afin que le traitement puisse être fourni.

En raison d’une sensibilisation accrue au cancer de l’ovaire, on s’attend à ce qu’il agisse comme un moteur de croissance du marché.

Processus et techniques de diagnostic améliorés

Les tests de dépistage et les examens sont utilisés pour détecter une maladie, comme le cancer, chez les personnes qui ne présentent aucun symptôme. Il y a eu beaucoup de recherches pour développer un test de dépistage du cancer de l’ovaire, mais il n’y a pas eu beaucoup de succès jusqu’à présent. Les deux tests les plus utilisés (en plus d’un examen pelvien complet) pour dépister le cancer de l’ovaire sont l’échographie transvaginale (TVUS) et le test sanguin CA-125.

TVUS est un test qui utilise des ondes sonores pour examiner l’utérus, les trompes de Fallope et les ovaires en plaçant une baguette à ultrasons dans le vagin. Il peut aider à trouver une masse (tumeur) dans l’ovaire, mais il ne peut pas dire si une masse est cancéreuse ou bénigne. Lorsqu’il est utilisé pour le dépistage, la plupart des masses trouvées ne sont pas cancéreuses.

Le test sanguin CA-125 mesure la quantité d’une protéine appelée CA-125 dans le sang. De nombreuses femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire ont des niveaux élevés de CA-125. Ce test peut être utile comme marqueur tumoral pour aider à guider le traitement chez les femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire, car un taux élevé diminue souvent si le traitement fonctionne. Mais vérifier les niveaux de CA-125 n’est pas aussi utile qu’un test de dépistage du cancer de l’ovaire.

Pour en savoir plus sur l’analyse de marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-ovarian-cancer-diagnostics-market

Portée du marché du diagnostic du cancer de l’ovaire en Europe

Le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire est segmenté en type de produit, type de procédure, type de cancer et utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Instruments

Kits et réactifs

Sur la base du type de produit, le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire est segmenté en instruments, kits et réactifs.

Type de procédure

Test de marqueurs sanguins

Examen d’imagerie médicale

Tests de biopsie

Test génétique

Sur la base du type de procédure, le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire est segmenté en tests de marqueurs sanguins, tests d’imagerie médicale, tests de biopsie et tests génétiques

Type de cancer

Tumeur épithéliale

Cellules germinales

Tumeur des cellules stromales

Sur la base du type de cancer, le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire est segmenté en tumeur épithéliale, cellule germinale et tumeur à cellules stromales

Utilisateur final

Centres de diagnostic du cancer

Laboratoires hospitaliers

Instituts de recherche

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire est segmenté en centres de diagnostic du cancer, laboratoires hospitaliers, instituts de recherche et autres

Analyse régionale / aperçu du marché du diagnostic du cancer de l’ovaire en Europe

Le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type de procédure, type de cancer et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par ce rapport de marché sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen du diagnostic du cancer de l’ovaire en termes de part de marché et de revenus et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence et à l’incidence élevées des troubles neurologiques dans la région, et les investissements croissants en R&D et le lancement de nouveaux produits stimulent le marché.

Explorez la table des matières complète sur:- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-ovarian-cancer-diagnostics-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence des marques locales et nationales et l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

