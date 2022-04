Le dernier rapport sur les tendances du marché des nanoparticules d’or est en plein essor à l’échelle mondiale par les principaux acteurs Goldsol Inc., Cytodiagnostics Inc., BBI Solutions, etc.

Le marché des nanoparticules d’or devrait atteindre 8,3 milliards de dollars d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le besoin croissant de nanoparticules métalliques dans diverses industries et les progrès dans le domaine de la nanotechnologie devraient déteindre sur la demande de nanoparticules d’or. L’adoption des nanoparticules d’or a connu une augmentation considérable des thérapies et des diagnostics basés sur les nanotechnologies dans le domaine médical. Ils cherchent à être adoptés pour des applications, y compris le traitement du cancer et des tumeurs, ainsi qu’un diagnostic ciblé chez les patients.

L’industrie des nanoparticules connaît un afflux d’activités de recherche et développement. Par exemple, plusieurs types de recherche ont impliqué le potentiel des nanoparticules d’or pour stimuler la biosynthèse dans les plastes végétaux. Le procédé permet en outre d’évaluer les performances de ces particules dans diverses cellules végétales. Les nanoparticules d’or étant considérées comme des agents ostéogéniques potentiels , elles ont un impact énorme sur la simulation de la différenciation des ostéoblastes dans le domaine de la dentisterie. De plus, les surfaces des implants dentaires en titane ont connu une immense traction au cours des dernières années, où les nanoparticules d’or cherchent une adoption notable.

Ils sont largement utilisés comme agents de contraste pour la technique de tomographie par cohérence optique (OCT) dans le domaine de la dentisterie. Le développement et la fabrication de nanoparticules d’or dans les tubules et couches dentinaires pour faciliter la visualisation des structures de manière non destructive et non invasive sont devenus une nouvelle tendance dans l’industrie mondiale des nanoparticules d’or.

Les principaux participants incluent Goldsol Inc., Cytodiagnostics Inc., BBI Solutions, NanoHybrids Inc., Nanosphere Inc., Nanopartz Inc , Solaris Nanosciences Corporation, Nanostellar Inc., Tanaka Holdings Co. Ltd. et The Metalor Group, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des nanoparticules d’or avec une estimation pour enregistrer le TCAC le plus élevé de 13,7 % sur la période de prévision, en raison de la forte demande de nanoparticules dans la détection du cancer, de la croissance des activités de R&D et de la forte demande de produits nanotechnologiques dans le diagnostic médical.

L’augmentation des initiatives gouvernementales favorables dans les économies émergentes, telles que la Chine et l’Inde, facilite un flux sain d’IDE dans le domaine chimique, renforçant ainsi les marchés régionaux.

On estime que le segment médical et dentaire enregistre une excellente croissance en raison de l’application croissante des nanomatériaux dans la thérapeutique, l’imagerie médicale et le diagnostic.

L’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 13,6 % d’ici 2030 depuis son émergence en tant que plaque tournante de la fabrication électronique, en particulier à partir d’économies telles que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan.

Les efforts croissants des producteurs pour les innovations dans les nanotechnologies, la forte demande du segment de l’électronique et l’augmentation du champ d’application sont peu d’opportunités observées, entraînant ainsi le marché dans un avenir proche.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des nanoparticules d’or en fonction du type, des applications, des utilisateurs finaux et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Soluble dans l’eau

Soluble dans l’huile

Autres

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Imagerie

Administration ciblée de médicaments

Capteurs

Diagnostic in vitro

Sondes

Catalyseurs

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Électronique

Soins de santé

Produits chimiques

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

AEM

