Le dernier marché légal de la marijuana, avec la croissance la plus élevée dans un avenir proche par les principaux acteurs clés 2030

présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché légal de la marijuana . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s'assurer que les informations qu'il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d'approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d'analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L'étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l'entreprise. Ce rapport traite de l'industrie en termes de technologie de recherche et d'utilisation prospective précise, d'innovation et d'avancées futures sur le marché de la marijuana légale .

La taille du marché mondial de la marijuana légale était de 21,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la marijuana légale devrait atteindre 175,50 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Le cannabis, également considéré comme de la marijuana, est un mélange séché et émietté de feuilles, de tiges, de graines et de fleurs de chanvre vert ou brun. Le cannabis sativa est utilisé pour traiter une variété de conditions médicinales. En dehors de cela, il est utilisé dans plusieurs rituels religieux et ésotériques et comme drogue récréative psychédélique (éveillant l’esprit). Les variétés de marijuana les plus fortes comprennent la sinsemilla, le hasch/haschich (une forme résineuse) et l’huile de hasch (un liquide collant et foncé). Il est utilisé pour soigner des conditions telles que le stress, l’anxiété, les attaques de panique et les troubles de Parkinson. De plus, la marijuana est souvent infusée dans des sucreries comme des brownies, des biscuits ou des chocolats.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial de la marijuana légale devrait être élargi par la croissance des opérations de recherche, de développement et d’essais cliniques dans le secteur médical. Le marché légal de la marijuana devrait se développer à mesure que de plus en plus de symptômes liés au cannabis deviennent disponibles dans le commerce. De plus, à mesure que la population mondiale augmente, les patients gériatriques sont plus susceptibles de se développer. En conséquence, les cas de maladies chroniques augmenteront, ce qui créerait des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial de la marijuana légale.

De nombreux composés sains peuvent être découverts dans la marijuana et les maladies chroniques sont de plus en plus répandues dans la population. Les qualités bénéfiques de la marijuana médicale, qui comprennent le soulagement des nausées et des vomissements, la réduction de la douleur chronique et l’amélioration de l’appétit pendant la chimiothérapie, devraient accélérer la croissance du marché légal de la marijuana.

D’un autre côté, les effets secondaires de la marijuana peuvent limiter la croissance du marché légal de la marijuana au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui a entraîné une baisse des revenus sur le marché légal de la marijuana. En dehors de cela, l’activité d’import-export a également été touchée à grande échelle. Des fermetures strictes et des modifications de la réglementation concernant le transport de la marijuana ont entravé la croissance du marché légal de la marijuana.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché de la marijuana légale en raison de la présence d’un pourcentage élevé d’utilisateurs de marijuana légale. Le marché devrait enregistrer une croissance régulière tout au long de la période de prévision en raison de l’approbation et de l’initiative croissantes dans la commercialisation de MMJ. En outre, l’expansion massive du marché légal de la marijuana est attribuée à l’offre adéquate et à la demande croissante de marijuana dans cette région.

Concurrents sur le marché

• VIVO Cannabis Inc.

• Dr. Hemp Me

• Medical Marijuana, Inc.

• Spring Creek Labs

• Hemp Life Today

• Moon Mother Hemp Company

• Services de production de chanvre

• Royal CBD

• CV Sciences

• Hudson Valley Hemp

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la marijuana légale se concentre sur le produit, l’espèce, l’application et la région.

Type de produit Perspectives

• Fleur

• Huile et teintures

Perspectives des espèces

• Indica

• Sativa

• Autres

Perspectives d’application

• Médical

o Douleur chronique

o Cancer

o Dépression et anxiété

o Arthrite

o Diabète

o Glaucome

o Migraines

o Épilepsie

o Sclérose en plaques

o SIDA

o Sclérose latérale amyotrophique

o Alzheimer

o Trouble de stress post-traumatique (ESPT)

o Parkinson

o Tourette

o Autres

• Usage adulte

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

