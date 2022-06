Le dernier marché des services de test de puits devrait augmenter modérément en 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des services de test de puits . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Services de test de puits .

La taille du marché mondial des services de test de puits était de 6,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des services de test de puits devrait atteindre 10,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le marché des services d’essai de puits est principalement influencé par des facteurs tels que la demande croissante d’énergie et de ses ressources et la hausse des investissements dans les activités d’exploration et de production. En outre, des initiatives croissantes visant à stimuler l’adoption de ressources pétrolières et gazières non conventionnelles contribueront à la croissance du marché.

Ces ressources sont chimiquement identiques aux ressources pétrolières et gazières conventionnelles. Il existe d’abondantes ressources conventionnelles; cependant, la production de ces ressources est insuffisante pour répondre à la demande actuelle du marché en services d’analyse de puits. De plus, avec la hausse des prix du pétrole, les ressources pétrolières et gazières non conventionnelles gagnent en popularité.

Analyse d’impact

de la COVID-19 L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur presque tous les secteurs de l’économie. Pour empêcher la propagation du virus, les gouvernements ont été contraints de mettre en œuvre plusieurs mesures, notamment des normes strictes de distanciation sociale et le confinement. Par conséquent, la propagation du COVID-19 constitue une menace importante pour l’industrie pétrolière et gazière. Plus de 15 des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde ont annoncé des réductions importantes de leurs plans de dépenses en capital.

Le transport et les activités connexes ont également été touchés par la baisse de la demande de pétrole et de gaz au cours de cette période. En raison de ces facteurs, les diverses activités de développement des principaux acteurs ont été perturbées, limitant la demande de services de test de l’industrie des services de test. En raison de l’accumulation rapide de pétrole, cette pandémie a stoppé la production.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché des services d’essai de puits, en raison de la présence de vastes réserves de schiste et de l’augmentation des investissements dans l’exploration et la production de ces ressources. De plus, les États-Unis ont enregistré la plus forte production de pétrole et de gaz en 2019, avec plus de 900 000 puits de pétrole et de gaz actifs. En outre, les États-Unis ont également enregistré trois découvertes de pétrole vitales. Ainsi, tous ces facteurs stimuleront la croissance du marché des services de test de puits.

De plus, le marché des services de test de puits en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel, en raison de la gamme croissante de services de test présents dans la région. En outre, la hausse des investissements dans le secteur pétrolier et gazier, principalement en Chine, en Inde et en Indonésie, alimentera la croissance du marché. De plus, le nombre croissant d’activités de forage et la croissance florissante des industries de l’énergie et de l’électricité profiteront au marché des services d’essai de puits au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Baker Hughes

• Edge Drilling

• EXALO Drilling SA

• EXPRO Group

• Greene’s Energy Group

• Halliburton

• National Energy Services Reunited

• Oilserv

• Schlumberger Limited

• SGS SA

• Stuart Wells Limited

• TechnipFMC

• Tetra Technologies, Inc.

• Weatherford

• Wellmax

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des services de test de puits se concentre sur les services, l’application, le type de puits, les étapes et la région.

Par services

• Essais de fond de trou

• Essais de surface

• Échantillonnage de réservoir

• Essais en temps réel

• Essais de méthode de fracturation hydraulique

Par application

• Onshore

• Offshore

Par type de puits

• Horizontal

• Vertical

Par étapes

• Exploration, évaluation et développement

• Production

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

