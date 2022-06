Le dernier marché des fusées et des missiles, pour assister à une croissance renouvelée au milieu de la crise mondiale du COVID-19 2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des fusées et des missiles . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Fusées et missiles .

Le marché mondial des fusées et des missiles était de 58,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des fusées et des missiles devrait atteindre 81,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de systèmes de défense aérienne et antimissile de nouvelle génération stimulera principalement la croissance du marché mondial des fusées et missiles. En outre, le nombre croissant d’incidents liés aux attaques terroristes et les tensions transfrontalières croissantes alimenteront la croissance du marché mondial des roquettes et des missiles au cours de la période d’étude.

Le soutien croissant du gouvernement pour renforcer le secteur militaire contribuera à la croissance du marché des fusées et des missiles. Par exemple, les données de la Missile Defence Agency (MDA) estiment que près de 1 200 missiles balistiques ont été ajoutés au cours des années précédentes. Ainsi, cela fera avancer le marché des fusées et des missiles. Au contraire, le coût élevé de la technologie peut entraver la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact du COVID-19

Alors même que le monde est aux prises avec la pandémie de COVID-19, l’approvisionnement, la maintenance et la fabrication militaires liés à la défense sont restés l’une des principales priorités partout dans le monde.

L’arrêt ou la réduction des exercices militaires réduirait le temps d’engagement, les tests informels et l’évaluation des équipements, ainsi que le dernier potentiel de développement du marché des fusées et des missiles. Les chocs du côté de l’offre sont parmi les effets les plus visibles des conséquences de la pandémie sur le secteur de la défense.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché des fusées et des missiles, en raison des activités croissantes de recherche et développement dans la région visant à développer des technologies de propulsion rentables. En plus de cela, le budget de défense élevé aux États-Unis offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des fusées et des missiles au cours de la période d’étude.

Le marché des fusées et missiles en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance considérable, en raison de la hausse des investissements dans ce secteur. Les investissements dans le secteur de la défense en Chine, en Inde et en Russie sont en forte croissance, ce qui créera des opportunités de croissance lucratives pour le marché des fusées et des missiles. De plus, les progrès technologiques croissants profiteront également au marché des fusées et des missiles en Asie-Pacifique. Par exemple, l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a dévoilé son missile Agni-Prime en 2021 en Inde. De telles avancées efficaces profiteront à l’ensemble du marché des fusées et des missiles au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• BAE Systems

• Bharat Dynamics

• Boeing

• Denel Dynamics

• Frontier Electronic Systems

• General Dynamics

• Israel Aerospace

• Leonardo

• Lig Nex1.

• Lockheed Martin

• MBDA Missiles Systems

• Northrop Grumman Corporation

• Rafael Advanced Defence Systems

• Raytheon Technologies

• Thales Group

• The Boeing Company

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des fusées et missiles se concentre sur la vitesse, le produit, le type de propulsion, le mode de lancement et la région.

Par vitesse

• ​​Subsonique

• Supersonique

• Hypersonique

Par produit

• Croisière

• Balistique

• Fusées

• Torpilles

Par type de propulsion

• Solide

• Liquide

• Hybride

• Ramjet

• Turboréacteur

• Scramjet

Par mode de lancement

• Surface à surface

• Surface à air

• Air à air

• Air à surface

• Sous-marin à surface

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

