Le dernier marché des étiquettes autocollantes devrait augmenter modérément en 2030

Le marché mondial des étiquettes autocollantes devrait atteindre 80,1 milliards de dollars américains d'ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La taille du marché mondial des étiquettes autocollantes était de 44,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des étiquettes autocollantes devrait atteindre 80,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché La

croissance rapide des activités de commerce électronique et la demande croissante d’aliments et de boissons emballés stimuleront principalement la croissance du marché des étiquettes autocollantes. En plus de cela, les industries pharmaceutiques en croissance contribueront également à la croissance du marché des étiquettes autocollantes au cours de la période d’étude.

Le marché mondial des étiquettes autocollantes devrait connaître un énorme potentiel de croissance en raison de sa résistance collante aux UV, aux solvants et au cisaillement. De plus, ces étiquettes sont faciles à utiliser et font gagner du temps aux utilisateurs. En conséquence, il stimulera la croissance du marché des étiquettes autocollantes.

La demande croissante d’avancées technologiques offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché des étiquettes autocollantes au cours de la période d’étude. De plus, ces étiquettes sont utilisées pour fournir des informations globales aux médecins et aux sociétés pharmaceutiques sur le produit. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché mondial des étiquettes autocollantes au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie de COVID-19 a été bénéfique pour divers secteurs, notamment les produits pharmaceutiques et l’alimentation et les boissons. Ainsi, il a principalement stimulé la demande pour le marché des étiquettes autocollantes. De plus, l’épidémie de COVID-19 a fait grimper la demande de médicaments, de kits de test et d’appareils, ce qui a considérablement augmenté la demande d’étiquettes adhésives.

De plus, à l’ère post-pandémique, les étiquettes autocollantes sont devenues très populaires pour rappeler aux gens de garder une distance sociale partout, y compris les aéroports, les gares, les bureaux et autres lieux. Leurs services sont requis par les hôpitaux, les chantiers de construction et l’industrie médicale. Les entreprises qui créent des affiches pour les bâtons de signalisation COVID-19 s’assurent qu’elles adhèrent bien aux surfaces et ne laissent aucun résidu une fois retirées. Ainsi, tous ces facteurs accélèrent la croissance du marché des étiquettes autocollantes au milieu de la pandémie de COVID-19.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché des étiquettes auto-adhésives, en raison de la croissance de la base de fabrication et de la croissance rapide du secteur du commerce électronique de la région. En outre, la croissance des dépenses dans les secteurs de la santé et de l’alimentation et des boissons offrira également des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial des étiquettes autocollantes.

Le marché des étiquettes autocollantes en Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance substantielle, en raison de la disponibilité des matières premières. En outre, la gamme croissante d’opérations de fabrication en Chine et en Inde augmentera la demande de papier, de films plastiques, d’adhésifs, etc. Par conséquent, ce sera opportuniste pour le marché des étiquettes auto-adhésives en Asie-Pacifique.

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des étiquettes autocollantes se concentre sur le type, la nature, la technologie, l’application et la région.

Par type

• Libération linéaire

• Linerless

Par nature

• Permanent

• Amovible

• Repositionnable

Par technologie

• Flexographie

• Impression numérique

• Lithographie

• Sérigraphie

• Gravure

• Typographie

• Offset

par application

• Aliments et boissons

• Biens de consommation durables

• Produits pharmaceutiques

• Produits de soins personnels et domestiques

• Étiquettes de vente au détail

• Commerce électronique

• Autres

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

