Le commerce électronique de soins pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Il est répandu au cours de la période de prévision, fournissant son impact sur la croissance du marché. La présence croissante de zoonoses et de maladies d’origine alimentaire alimente la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie.

Le commerce électronique de soins pour animaux de compagnie se compose de produits disponibles en ligne pour augmenter la commodité et gagner du temps parmi les nombreux produits disponibles. Les produits de soins pour animaux de compagnie disponibles en ligne comprennent des aliments nutritifs, des produits antibactériens, des produits antifongiques, des produits laitiers, des shampooings pour le traitement de la peau , des crèmes , des suppléments de vitamines et de minéraux, des brosses à dents , des aides digestives et d’autres accessoires.

Le principal facteur qui devrait propulser la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision est l’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie à travers le monde. De plus, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet et l’augmentation des smartphones devraient propulser davantage la croissance du marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie.

Étendue du marché mondial du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie et taille du marché

Le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type et du type d’animal. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Basé sur le type d’animal, le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats, robots d’exploration et autres.

En fonction du type, le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie est segmenté en produits vétérinaires et consommables/médicaments en vente libre.

Analyse au niveau du pays du marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie

Le marché du commerce électronique des soins pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type et du type d’animal.

Les pays couverts par le rapport de marché Pet Care E-commerce sont: États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie en raison de l’augmentation des adoptions d’animaux de compagnie. En outre, une industrie du commerce électronique bien établie et une sensibilisation croissante aux soins de santé pour animaux de compagnie propulseront davantage la croissance du marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie en raison de l’adoption croissante des animaux de compagnie.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des soins pour animaux de compagnie

Les principaux acteurs opérant sur le marché du commerce électronique de soins pour animaux de compagnie comprennent:

BarkBox., SmartPak Equine, PetFlow, Amazon Web Services, Inc., Dover Saddlery, Inc., PetSmart Inc., Petco Animal Supplies, Inc., Chewy, Inc., PETstock, Nestlé, Ancol Pet Products Limited, Blue Buffalo Co. , Ltd., Champion Petfoods., Colgate-Palmolive Company., heristo aktiengesellschaft, Mars, Incorporated, Doskocil Manufacturing Company, Inc., dba Petmate, Trupanion., Freshpet. et Zoetis Inc. etc.

