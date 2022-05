Le chiffre d’affaires du marché des technologies biométriques dépassera les 55,4 milliards de dollars américains d’ici 2027: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par Insight Partners, intitulé » Marché des technologies biométriques-Analyse mondiale et prévisions à l’horizon 2027”, le devrait atteindre 55,4 milliards de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 16,2% au cours de la période de prévision 2019-2027.

Avec la tendance croissante de la numérisation dans tous les secteurs, la demande de sécurité et de sûreté des données parmi les consommateurs ainsi que les entreprises augmente à un rythme sans précédent. Cette tendance est encore renforcée par le nombre croissant d’appareils intelligents et mobiles sur le marché des consommateurs et des entreprises. La demande de solutions de sécurité améliorées équipées de nouveaux outils technologiques augmente en raison des divers avantages offerts par ces solutions par rapport aux contrôles d’accès traditionnels. En raison de tous ces facteurs, l’authentification biométrique gagne du terrain par rapport aux autres formes de solutions de sécurité. Les technologies biométriques font référence à diverses méthodes utilisées pour identifier, authentifier et vérifier les utilisateurs en fonction de leurs caractéristiques physiques ou comportementales. En raison des incidents croissants de failles de sécurité, la demande de solutions d’identification biométriques augmente à un rythme rapide. Actuellement, les empreintes digitales et la reconnaissance faciale sont deux des applications biométriques les plus populaires dans les segments des consommateurs et des entreprises et d’autres applications telles que le balayage de l’iris devraient également enregistrer une forte croissance dans le futur monde numérique. Les organisations privées et gouvernementales investissent largement dans la biométrie pour un certain nombre d’applications, notamment la présence, le contrôle d’accès, le chronométrage, la sécurité et la vérification, entre autres. Il y a des pays comme l’Inde qui utilisent la biométrie telle que l’empreinte digitale et le balayage de la rétine comme pièce d’identité nationale pour ses citoyens.

L’Amérique du Nord était le principal marché géographique et devrait être le principal contributeur aux revenus tout au long de la période de prévision. En 2018, l’Asie-Pacifique occupait la position de leader sur le marché mondial des technologies biométriques avec plus de 30% du marché global des technologies biométriques. L’Europe et l’Amérique du Nord occupaient les deuxième et troisième positions en termes de chiffre d’affaires des technologies biométriques.

Avec le besoin croissant de sécurité parmi les entreprises, la demande de technologies d’identification améliorées augmente à un rythme exponentiel. De plus, les progrès continus et la pénétration massive des technologies biométriques dans les appareils grand public sont deux facteurs qui stimulent la croissance du marché des technologies biométriques. Les technologies biométriques sont largement mises en œuvre dans des secteurs tels que la banque et la finance, le gouvernement, la santé, l’armée et la défense, ainsi que l’électronique grand public pour l’authentification à un facteur et à plusieurs facteurs afin d’améliorer la sécurité et la précision. Les programmes de biométrie gouvernementaux à grande échelle pour les applications nationales d’identification et de contrôle des frontières et la surveillance de l’accès des employés dans les bâtiments publics et privés stimulent la croissance des revenus des technologies biométriques dans le monde entier.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘Biometrics Technologies Market’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Géographiquement, l’Asie-Pacifique détenait la part majoritaire des revenus du marché des technologies biométriques en 2018, et elle devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision de 2019 à 2027. L’Europe et l’Amérique du Nord occupaient les deuxième et troisième positions sur le marché mondial des technologies biométriques en 2018. Les autres régions en développement, telles que le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud, devraient également offrir des opportunités de croissance importantes aux acteurs du marché des technologies biométriques au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

Le marché des technologies biométriques est segmenté en fonction de la technologie et de l’application. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en reconnaissance d’empreintes digitales, reconnaissance de la paume, reconnaissance faciale, reconnaissance de l’iris, reconnaissance vocale, etc. Sur la base de l’application, le marché est bifurqué entre la banque et la finance, le gouvernement, la santé, l’armée et la défense, l’électronique grand public, etc. Géographiquement, le marché est fragmenté en cinq régions, dont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des technologies biométriques, citons Aware, Inc., BIO-key International, Inc., IDEMIA, ImageWare Systems, Inc., livre de poche, Nouveau, Fujitsu Limited, Gemalto NV, Precise Biometrics AB, NEC Corporation, Suprema Inc., et Secunet Security Networks AG entre autres.

