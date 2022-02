Le chiffre d’affaires du marché des systèmes de séchage UV atteindra 2 409,8 millions de dollars américains d’ici 2025: The Insight Partners

Le marché mondial des systèmes de séchage UV représentait 1 163,4 millions de dollars américains en 2017 et devrait croître à un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision 2018-2025, pour représenter 2 409,8 millions de dollars américains d’ici 2025.

Le marché des systèmes de séchage UV a connu une croissance et un taux d’adoption importants au cours des dernières années et devrait connaître une croissance et une adoption notables dans les années à venir. Les systèmes de séchage UV utilisent la LED UV comme moyen de fournir de la chaleur et de durcir les matériaux tels que les adhésifs, les peintures et les revêtements. Les systèmes de durcissement antérieurs utilisaient une lampe au mercure comme moyen de fournir de la chaleur pendant le processus de durcissement. Mais les lampes au mercure présentaient certains inconvénients qui ont conduit à des avancées technologiques sur le marché et à l’adoption de la LED dans le processus de durcissement. Au sein de ce marché, on observe que différentes régions présentent différentes tendances de croissance. L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché total. Alors que les régions telles que l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) devraient afficher une forte croissance parallèlement à la croissance croissante dans la région Asie-Pacifique. La région Asie-Pacifique sur le marché mondial des systèmes de séchage UV devrait connaître un taux de croissance du TCAC de 10,3 % dans les années à venir.

Aperçu du marché

Demande croissante de durcissement à base de LED UV par rapport aux méthodes de durcissement conventionnelles

La demande de systèmes de durcissement à base de LED UV augmente par rapport aux systèmes de durcissement conventionnels qui utilisaient des lampes au mercure. Cela est dû au fait que les systèmes de durcissement à base de LED UV offrent de meilleures propriétés que les autres types de systèmes de durcissement, telles qu’une meilleure résistance à l’abrasion, une durabilité, une élasticité, une adhérence et une résistance chimique. Le système offre également une meilleure vitesse de fonctionnement de la machine ainsi qu’un séchage plus rapide du produit. Les systèmes de durcissement UV réduisent également l’émission de composés organiques volatils (COV) libérés lors de la peinture, des revêtements, des encres, des adhésifs et des matériaux similaires, ce qui en fait l’une des principales raisons de l’adoption élevée des systèmes de revêtement durcis aux UV dans une grande variété de applications telles que l’ameublement, l’automobile, la santé, l’électronique et autres. Ainsi, la demande croissante de systèmes de séchage à base de LED UV dans diverses industries renforce le marché des systèmes de séchage UV.

Augmentation de l’adoption dans les économies en développement

Au fur et à mesure que les économies se développent, les préoccupations concernant l’environnement et les législations en cours pour réduire les émissions de COV augmentent. Par exemple, la Chine compte 109 entreprises sur le marché du séchage, dont 37 qui produisent des matières premières, 75 qui fabriquent des systèmes de séchage UV et 12 qui fournissent des lampes UV et des équipements utilisés comme matière première pour les systèmes de séchage UV. La valeur de production des matières premières, des produits durcissables par rayonnement et des lampes et équipements UV en Chine a augmenté de plus de 20 % consécutivement. En outre, l’adoption du séchage UV augmente également dans d’autres pays en développement tels que l’Inde, le Japon et d’autres. Cette adoption croissante soutiendra fortement la croissance du marché du séchage UV dans les économies en développement dans les années à venir.

Principaux résultats de l’étude :

Du point de vue de la croissance, l’Inde dans la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance du TCAC le plus lucratif de 11,2 % au cours de la période de prévision.

Le segment de l’électronique dans le segment de type utilisateur final devrait croître à un TCAC significatif de 2018 à 2025.

Le segment du collage et de l’assemblage a conquis le marché mondial des systèmes de séchage UV en 2017 et devrait également dominer le marché tout au long de la période de prévision.

Le marché mondial des systèmes de séchage UV a été segmenté en fonction de l’application, qui comprend le collage et l’assemblage, le revêtement et la finition et l’impression. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est classé dans l’automobile, la santé, l’électronique et autres. Sur la base de la géographie, le marché des systèmes de séchage UV est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM).

Les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de séchage UV sont Air Motion Systems, Inc., American Ultravoilet, Inc., Dynmax Corporation, Excelitas Technologies Corp, Hanovia Limited, Heraeus Noblelight America LLC, IST METZ GmbH, Jenton International Ltd., Nordson Corporation. , et Phoseon Technology entre autres.

