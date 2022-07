Le chiffre d’affaires du marché des systèmes de détection de talonnage atteindra 99,5 millions de dollars d’ici 2028: The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché du système de détection de talonnage jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type et application », le marché devrait passer de 63,5 millions de dollars US en 2021 à 99,5 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,6 % de 2021 à 2028.

Avec la montée de l’industrialisation dans les pays développés et en développement, les risques dans tous les locaux commerciaux et gouvernementaux ont augmenté au fil des ans. La surveillance en temps réel de toutes les activités dans ces locaux est devenue une nécessité pour garantir un minimum de dommages aux personnes, aux biens et aux données. Ainsi, de nombreuses entreprises se concentrent sur le développement de systèmes de détection de talonnage dotés de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour permettre la détection des menaces en temps réel.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00018736/

Camiolog, Inc, propose des systèmes de détection de talonnage pour la détection d’accès non autorisés dans les locaux commerciaux et gouvernementaux. L’entreprise transforme les caméras 2D conventionnelles en capteurs 3D à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, éliminant ainsi les coûts et les complexités associés à l’installation de matériel spécialisé. En segmentant et en surveillant les personnes lorsqu’elles se déplacent sur une grille de plan d’étage 3D définissant les espaces à l’intérieur et à l’extérieur de chaque entrée, les caméras atteignent un nouveau sens de la profondeur et de la compréhension, assurant ainsi la sûreté et la sécurité de tous les individus, actifs et données à l’intérieur. le complexe.

De plus, Alcatraz AI a intégré ses solutions d’authentification faciale avec des systèmes de détection de talonnage. La solution Alcatraz AI Rock détecte le talonnage en identifiant les personnes s’approchant des points d’entrée en temps réel et en déterminant si elles sont autorisées à entrer dans l’installation sécurisée. La solution reconnaît les talonneurs qui suivent les personnes autorisées et envoie une alerte au système de contrôle d’accès, ainsi qu’une image fixe des personnes non autorisées. Ainsi, de telles initiatives proactives des acteurs du marché des systèmes de détection de talonnage pour intégrer des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique aux systèmes existants contribueraient à la croissance du marché des systèmes de détection de talonnage au cours de la période de prévision.

Le marché des systèmes de détection de talonnage est divisé en trois segments : segmentés en fonction du type, de l’application et de la géographie. Sur la base du type, le marché des systèmes de détection de talonnage est sous-segmenté en systèmes de mesure d’imagerie et systèmes de mesure sans imagerie. Sur la base de l’application, le marché des systèmes de détection de talonnage est divisé en zones commerciales et en départements et organisations gouvernementaux. Géographiquement, le marché des systèmes de détection de talonnage est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00018736/

L’adoption croissante du système de mesure d’imagerie propulse la croissance du marché du système de détection de hayon

Le système de mesure d’imagerie est un système de détection de hayon basé sur logiciel qui utilise des capacités d’analyse vidéo avancées pour détecter le hayon. Le système peut identifier le hayon d’une personne et d’un véhicule. Lorsque le hayon est détecté par le système, une séquence vidéo de l’incident est capturée par le système et une alarme est déclenchée pour informer le personnel de sécurité de l’installation. De plus, les algorithmes avancés de traitement d’image utilisés dans l’analyse vidéo peuvent également identifier le nombre de personnes et la plaque d’immatriculation des véhicules. Alors que les gouvernements du monde entier mettent fortement l’accent sur le développement de villes intelligentes pour une meilleure gestion du trafic routier, de la sécurité des citoyens et de l’énergie, ainsi que des avantages économiques, l’adoption de systèmes de mesure par imagerie devrait gagner du terrain dans les années à venir. De plus, le système de mesure d’imagerie est une solution hautement personnalisable et évolutive, ce qui est entre autres facteurs encourageant son adoption par les utilisateurs finaux, stimulant ainsi la croissance du marché du système de détection de hayon.

La liste des entreprises – Marché du système de détection de hayon

Optex, IEE S.A, Detex, ACTi Corporation et Kouba Systems sont parmi les principaux acteurs du marché des systèmes de détection de talonnage. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de cette étude de marché pour obtenir une vue globale du marché mondial des systèmes de détection de talonnage et de son écosystème.

En 2020, Optex Co., Ltd. a ouvert une nouvelle filiale, Optex Security B.V. à La Haye, aux Pays-Bas, pour renforcer les opérations commerciales en Europe.

En 2019, Integrated Design Ltd a lancé Glassgate 400 Plus, un couloir rapide à panneau de verre ayant des voies allant jusqu’à 1200 mm de large avec une fonction de détection de hayon.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00018736/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876