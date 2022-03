Le chiffre d’affaires du Marché des Systèmes d’arrêt d’urgence atteindra 2,43 milliards de dollars d’ici 2027 : Les Partenaires d’Insight

La dernière étude de marché d’Insight Partners sur le « Marché des Systèmes d’Arrêt d’Urgence jusqu’en 2027 par Composant (Commutateurs, Capteurs, Systèmes de Sécurité Programmables, Soupapes de Sécurité, Actionneurs et Autres), Méthode de Contrôle (Pneumatique, Électrique, Fibre Optique et Hydraulique), Industrie des Utilisateurs finaux (Pétrole et Gaz, Raffinage, Production d’Électricité, Produits Chimiques et Autres); – Analyse et Prévisions mondiales”, le marché des systèmes d’arrêt d’urgence devrait atteindre 2,43 Milliards de dollars US d’ici 2027 contre 1,41 Milliard de dollars US en 2018. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les acteurs de premier plan du marché et leurs évolutions.

Le système d’arrêt d’urgence (ESD) est conçu pour minimiser l’impact des urgences généralement associées à des inondations non réglementées, à des fuites d’hydrocarbures ou à des foyers d’incendie dans des zones contenant des hydrocarbures ou des secteurs qui pourraient autrement être à risque. Traditionnellement, l’analyse des risques a conclu qu’une cote d’intégrité élevée en matière de sécurité, habituellement SIL 2 ou 3, est requise pour le programme d’arrêt d’urgence. Le système comprend principalement une logique de dispositif pour le traitement des signaux entrants, des capteurs montés sur le terrain, des vannes et des relais de déclenchement, des modules d’avertissement et d’IHM. L’appareil traite les signaux d’entrée et déclenche les sorties selon les diagrammes de cause à effet définis pour l’installation. Le pétrole et le gaz sont les principaux champs des systèmes d’arrêt d’urgence dans le monde devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché mondial des systèmes d’arrêt d’urgence au cours de la période prévue.

À l’échelle mondiale, le système d’arrêt d’urgence est fortement influencé par la forte présence de grandes entreprises dans différents secteurs de l’industrie des utilisateurs finaux en raison de leur processus industriel considérablement important équipé de diverses solutions technologiques. En conséquence, la région européenne représentait la plus grande part de marché du marché des systèmes d’arrêt d’urgence par région en raison de sa base de clients considérablement importante et de sa notoriété notable parmi les propriétaires de petites et moyennes entreprises.

En outre, d’autres facteurs tels que la forte présence de l’Union européenne et d’autres agences de réglementation grâce à des directives strictes en matière de sécurité industrielle et de fuites ont une influence profonde sur la pénétration de différentes solutions ESD dans différentes régions européennes. De plus, la région devrait continuer à détenir des parts de marché importantes au cours des prochaines années. D’autre part, la région Asie-Pacifique, en raison de la forte présence de petits et moyens utilisateurs finals non organisés et d’une réglementation gouvernementale limitée, a attribué la faible part de marché de la région malgré la forte présence d’utilisateurs finaux dans la région.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « Marché des systèmes d’arrêt d’urgence » fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur divers segments d’activité et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions pour 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Le marché mondial des systèmes d’arrêt d’urgence est segmenté en fonction des composants, des méthodes de contrôle, de l’industrie de l’utilisateur final et de la géographie. Sur la base des composants, le segment des soupapes de sécurité domine largement le marché des systèmes d’arrêt d’urgence et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision allant de 2019 à 2027. Sur la base de la méthode de contrôle, le segment électrique a dominé le marché en 2018 avec une part de marché maximale et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. En outre, sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le segment pétrole et gaz a dominé le marché avec la part de marché maximale. Les acteurs clés opérant sur le marché s’associent aux petites et grandes entreprises et à d’autres entreprises qui les aident à attirer les clients.

Les principales entreprises offrant le marché des systèmes d’arrêt d’urgence comprennent ABB Ltd, Emerson Electric Co., Société Générale d’Électricité., Hima Paul Hildebrandt, Honeywell International Inc., National Oilwell Varco, Omron Corporation, Schneider Electric SE, Siemens AG et Yokogawa Electric Corporation, entre autres. De nombreuses entreprises se concentrent sur l’investissement considérable dans le développement de composants et de solutions d’arrêt d’urgence et améliorent ses capacités en élargissant sa présence dans diverses zones géographiques, ce qui facilite la propulsion du marché au fil des ans.

