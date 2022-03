Le chiffre d’affaires du marché des montages TV atteindra 19 089,6 millions de dollars d’ici 2027 : Les partenaires d’Insight

La dernière étude de marché d’Insight Partners sur le « Marché mondial des supports de Télévision jusqu’en 2027 – Analyse et Prévisions par Type (Montage Mural Fixe, Montage Mural en Mouvement complet, Montage Mural Inclinable et Montage au Plafond); et Application (Résidentielle et Commerciale) et Géographie », Le marché mondial des Supports de télévision représente 10 264,8 Millions de dollars AMÉRICAINS en 2018 et devrait croître à un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour représenter 19 089,6 millions de dollars américains par 2027. Le rapport comprend des éléments clés sur les facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les acteurs de premier plan du marché et leurs évolutions.

Sur la base de l’application, le marché des supports de télévision est classé dans les secteurs résidentiel et commercial. En 2018, le segment résidentiel a dominé le marché mondial des supports de télévision. Les supports TV conviennent à tous les téléviseurs à écran plat, y compris les écrans LED, OLED, Plasma ou LCD. Plusieurs types de supports de télévision sont disponibles sur le marché, tels que les supports muraux, les supports muraux à mouvement complet, les supports muraux inclinables et les supports au plafond. Le choix du bon support à fixer dépend de facteurs tels que le support mural et les capacités de visualisation. Le secteur résidentiel connaît une augmentation des installations de supports de télévision en raison de l’augmentation des achats de téléviseurs à écran plat ainsi que de l’augmentation du niveau de vie des personnes. Les clients utilisent ces supports pour économiser de l’espace ainsi que pour améliorer la décoration de leur maison. Le marché mondial de la construction résidentielle a connu de bons taux de croissance au cours des dernières années. L’urbanisation croissante dans la plupart des pays en développement ainsi que dans les pays développés a conduit à l’augmentation des constructions résidentielles. Cela a entraîné une demande accrue de téléviseurs. De plus, avec le niveau de vie élevé et l’augmentation du revenu par habitant, les gens installent plus d’un téléviseur par résidence. Le nombre croissant de consommateurs résidentiels a été témoin de l’augmentation des volumes de supports de télévision installés dans une seule installation résidentielle, ce qui est le principal facteur moteur de l’adoption de ces produits par le secteur résidentiel.

Obtenez des Exemples de Pages exclusives du Marché des supports de télévision sur

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100001274/

Les supports de télévision conviennent aux téléviseurs à écran plat, y compris les écrans LED, LCD, OLED ou plasma, et il existe plusieurs types de supports de télévision disponibles sur le marché, tels que les supports muraux fixes, les supports muraux à mouvement complet, les supports muraux inclinables, les supports au plafond, les supports au sol et les supports de télévision sur poteau. Le choix du type de support TV dépend des capacités de visualisation et du support mural. La télévision est la partie inévitable de tout ménage et les téléviseurs LCD ou LED avec socle sur pied acquièrent beaucoup d’espace. Ainsi, l’acceptation des supports de télévision augmente en tant qu’option peu encombrante, ce qui permet aux téléviseurs LCD, LED et PLASMA légers de s’accrocher facilement au mur. Le marché des supports de télévision est en plein essor avec cette hausse du niveau de vie des personnes qui soutient la croissance du marché mondial.

Les économies en développement telles que l’Inde, la Malaisie, l’Argentine et plusieurs économies de l’Asie du Sud-Est constatent une croissance significative de leur PIB, ce qui a entraîné une augmentation du revenu par habitant de la population. Cette augmentation des revenus a entraîné une croissance de la capacité d’achat des téléviseurs LCD, LED ou OLED en les remplaçant par d’anciens téléviseurs à tube cathodique, ce qui a à son tour influencé la croissance du marché des supports de télévision. En outre, la pénétration accrue d’Internet et la croissance du secteur du commerce électronique dans les économies en développement soutiennent davantage la croissance du marché des supports de télévision. Parallèlement à cela, le gouvernement de plusieurs économies en développement prend des initiatives pour le développement de leurs infrastructures pour le secteur résidentiel et commercial, telles que les instituts d’enseignement, les hôtels, les hôpitaux et d’autres bâtiments commerciaux. Cette hausse des infrastructures devrait propulser la croissance du marché des supports de télévision au cours de la période de prévision.

Parlez à l’analyste

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100001274/

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « marché des supports TV » fournit l’analyse de l’impact du Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions pour 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Les économies en développement du monde entier, y compris l’Inde, la Malaisie, le Brésil, l’Argentine, le Mexique, ainsi que plusieurs économies de l’Asie du Sud-Est, remarquent une augmentation significative de leur PIB entraînant une augmentation du revenu par habitant de la population. Cela a conduit à une augmentation de l’accessibilité des personnes résidant dans ces pays pour acheter des téléviseurs LCD, LED ou OLED en les remplaçant par d’anciens téléviseurs à tube cathodique. De plus, la croissance des économies développées comme les États-Unis et le Canada a également été observée. Cette croissance est attribuée à l’augmentation de la demande de mise à niveau de la taille de l’écran de télévision avec les plus grands ou avec une haute résolution, stimulant ainsi la croissance du marché des supports de télévision. La disponibilité d’Internet à des tarifs bon marché dans certains pays comme l’Inde a connu une forte augmentation de la demande de téléviseurs intelligents.

La prolifération des services de streaming en ligne dans les pays en développement et développés a encore alimenté la demande de téléviseurs intelligents et d’accessoires de télévision tels que les supports muraux de télévision dans le monde entier. Les dépenses croissantes des consommateurs en produits d’amélioration de l’habitat devraient avoir une influence positive sur les ventes du marché des supports de télévision. En outre, la présence croissante du commerce électronique dans les économies en développement en raison de la pénétration croissante d’Internet a stimulé le marché. Les entreprises opérant sur le marché des supports de télévision offrent leurs produits en ligne à ces clients, générant ainsi plus d’espace sur le marché. En outre, la disponibilité facile d’EMI sans frais est une autre raison qui propulse la croissance du marché de la télévision dans ces pays.

Le marché des supports TV mondiaux est concentré avec des acteurs très bien établis. Omnimount, Atdec Pty Ltd est l’un des principaux acteurs du marché mondial des supports de télévision., Industrie Cie. de Jiangxi Kingsun., Ltd., Support d’affichage Pro Co., Ltd., Highgrade Tech Co. Ltd, B-Tech International Ltd, Unicol Engineering, Videosecu, Division Av de Legrand et Shenzhen Xinadda Ir-Pi Products Co., Ltd. entre autres.

Achetez une copie de cette étude de marché Premium à

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100001274/

À Propos de Nous:

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle d’informations exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des industries telles que les semi-conducteurs et l’Électronique, l’Aérospatiale et la Défense, l’Automobile et le Transport, la Santé, la Fabrication et la Construction, les Médias et la Technologie, les Produits chimiques et les Matériaux.

contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez plus d’informations, veuillez nous contacter:

Personne à contacter: Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone: +1-646-491-9876

Rapport Plus Tendance:

https://www.digitaljournal.com/pr/system-in-package-sip-technology-market-to-garner-us-22013-4-million-globally-by-2027-at-8-4-cagr-the-insight-partners