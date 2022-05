Le chiffre d’affaires du marché des médicaments en vente libre pour la dermatologie dépassera 21 313,40 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude sur «Prévisions du marché des médicaments en vente libre en dermatologie jusqu’en 2028 – Analyse d’impact COVID-19 – par type de produit, voie d’administration, indication et canal de distribution», le marché devrait passer de 15 456,63 millions de dollars américains en 2021 à 21 313,40 millions de dollars d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,7 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché des médicaments dermatologiques en vente libre.

Les médicaments dermatologiques en vente libre (OTC) sont vendus directement à un consommateur sans ordonnance d’un professionnel de la santé, contrairement aux médicaments sur ordonnance, qui ne peuvent être vendus qu’aux consommateurs possédant une ordonnance valide. Dans de nombreux pays, les médicaments en vente libre sont sélectionnés par un organisme de réglementation pour s’assurer qu’ils contiennent des ingrédients sûrs et efficaces lorsqu’ils sont utilisés sans les soins d’un médecin. Ces médicaments sont largement utilisés dans les maladies de la peau, telles que la dermatite, l’acné, le psoriasis, le blanchiment de la peau, les infections fongiques et les verrues.

Bausch Health Companies Inc. ; Perrigo Company plc ; Bayer SA ; Viatris Inc. ; Johnson et Johnson Services, Inc. ; LEO Pharma A/S. ; GlaxoSmithKline plc. ; Galderma; Laboratoires du Dr Reddy ; et Acella Pharmaceuticals, LLC figurent parmi les principales sociétés opérant sur le marché des médicaments dermatologiques en vente libre.

La forte prévalence des problèmes de peau et l’augmentation des revenus de la population de la classe moyenne devraient stimuler la croissance du marché mondial. Cependant, l’utilisation inappropriée des médicaments en vente libre freine la croissance du marché des médicaments en dermatologie en vente libre. Les problèmes de peau, tels que la pigmentation, les rides, les plis, l’acné et les cicatrices de brûlures, sont courants chez les personnes. Selon l’American Academy of Dermatology Association (AADA), l’acné est l’affection cutanée la plus courante aux États-Unis, touchant environ 50 millions d’Américains chaque année. De plus, environ 85 % des personnes âgées de 12 à 24 ans ont des problèmes d’acné mineurs. Les coûts associés au traitement de l’acné et à la perte de productivité humaine chez les personnes recevant un traitement contre l’acné ont dépassé environ 1,2 milliard de dollars américains en 2013 ; plus d’environ 5,1 millions de personnes, principalement des enfants et des jeunes adultes, cherchaient un traitement médical pour l’acné la même année. De plus, 1 personne sur 10 développe une dermatite atopique, et elle affecte jusqu’à 25 % des enfants et 2 à 3 % des adultes, selon l’AADA.

En 2021, selon un sondage réalisé par Dermstore auprès de 2 000 femmes à travers les États-Unis, les jeunes femmes ont commencé à utiliser des produits pour réduire les signes du vieillissement beaucoup plus tôt que les femmes plus âgées. De plus, la Commission européenne (CE) a classé les maladies de la peau comme la quatrième cause la plus fréquente de maladie humaine. L’acné vulgaire est de plus en plus répandue dans tous les pays. Les médicaments en vente libre en dermatologie sont largement utilisés dans le traitement de l’acné. Comprendre les caractéristiques du fardeau de l’acné vulgaire est essentiel pour développer des thérapies de contrôle de l’acné efficaces et ciblées. Selon l’étude Global Burden of Disease Study 2019, 117,4 millions de cas incidents d’acné vulgaire, 231,2 millions de cas prévalents et 5 millions d’années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) ont été signalés dans le monde, ce qui représente une augmentation de 48 % depuis 1990.

Le marché des médicaments en vente libre en dermatologie est segmenté en type de produit, voie d’administration, indication et canal de distribution. En fonction du type de produit, le marché mondial des médicaments en vente libre en dermatologie est segmenté en comprimés et gélules, gels, crèmes et onguents, etc. Le segment des crèmes et des onguents détenait la plus grande part du marché en 2021. Cependant, le segment des comprimés et des capsules devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

