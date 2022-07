Le chiffre d’affaires du marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles en Amérique du Nord dépassera 739,96 millions de dollars américains d’ici 2028: Business Market Insights

Selon notre dernière étude sur les prévisions du «marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles en Amérique du Nord» jusqu’en 2028 – impact et analyse du COVID-19 – par type, type de véhicule et type de propulsion, le marché devrait atteindre 739,96 millions de dollars américains d’ici 2028 à partir des États-Unis. 320,81 millions de dollars en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 12,7 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché, ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La croissance de ce marché devrait croître en raison de facteurs déterminants tels que la mise à niveau des fonctions du véhicule et l’augmentation du nombre de composants e/e et la croissance de la production et des ventes de véhicules électriques. Cependant, la possibilité de résultats de recherche invalides entrave la croissance du marché.

Le secteur automobile s’efforce en permanence d’offrir des fonctionnalités améliorées dans les véhicules, en mettant l’accent sur la conduite automatisée, l’infodivertissement avancé, les technologies de sécurité et d’autres fonctionnalités. L’intégration de composants électroniques liés à ces fonctionnalités catalyse l’évolution de la topologie des systèmes, du matériel et des logiciels, créant ainsi une architecture de système de véhicule électrique/électronique dynamique (architecture E/E). Par exemple, Continental a introduit un ordinateur haute performance (HPC), une plaque tournante centrale entre un véhicule et le monde numérique, pour créer une architecture de système de véhicule efficace et orientée service.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Modelon AB

• IPG Automotive GmbH

• Groupe ESI

• Ansys, Inc.

• Technologies en temps réel

• Hexagone AB

• SimScale GmbH

• Gamma Technologies, LLC

• Siemens SA

• dSPACE GmbH

Selon le type, le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles en Amérique du Nord est segmenté en transmission, moteur, propulsion électrique, pile à combustible, transmission, châssis et autres. En 2020, le segment des moteurs représentait la part la plus élevée du marché au cours de la période de prévision.

Cependant, le segment des piles à combustible a enregistré le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment des moteurs domine le marché car il existe une forte demande pour le logiciel de simulation du système moteur pour développer un moteur économe en carburant. L’augmentation des normes gouvernementales concernant les émissions et l’accent mis sur l’amélioration de l’efficacité énergétique stimulent la croissance du marché.

Le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles en Amérique du Nord est segmenté en type, type de véhicule et type de propulsion. Selon le type, le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles en Amérique du Nord est segmenté en transmission, moteur, propulsion électrique, pile à combustible, transmission, châssis et autres. En fonction du type de véhicule, le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles en Amérique du Nord est segmenté en véhicules utilitaires et voitures de tourisme. Basé sur le type de propulsion, le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles en Amérique du Nord est segmenté en ICE et électrique. Géographiquement, le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles en Amérique du Nord est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique).

