Le chiffre d’affaires du marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles atteindra 2 616,37 millions USD d’ici 2028: The Insight Partners

Le secteur automobile en plein essor en Asie-Pacifique créera des opportunités de croissance pour le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, type de véhicule et type de propulsion», le marché devrait atteindre 2 616,37 millions de dollars d’ici 2028. de 1 142,52 millions en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 12,6 % de 2021 à 2028.

Le secteur automobile est florissant en Asie-Pacifique. La construction automobile est l’un des principaux contributeurs au PIB de nombreux pays de la région. La Chine, le plus grand producteur et consommateur de voitures, a connu une augmentation de 135 % de la demande de véhicules à énergie nouvelle (NEV) alors que l’expédition a atteint 383 000 unités en octobre 2021. De plus, l’Asie-Pacifique abrite un grand nombre de véhicules automobiles. les fabricants de composants et les équipementiers qui sont activement engagés dans des collaborations, des fusions et acquisitions, des expansions et des lancements de technologies, créant un écosystème suffisamment vaste pour le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles. Par exemple, en 2019, Toyota et Suzuki Motors ont collaboré pour établir une coopération à long terme pour travailler sur les nouveaux domaines de l’électrification et de la conduite autonome en Inde,

L’industrie automobile en constante expansion dans la région crée de vastes perspectives de croissance pour les principaux acteurs du marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles. De plus, les entreprises leaders du marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles dans cette région investissent de manière stratégique dans les activités de recherche et développement en raison de la transformation en cours de l’écosystème du marché. En août 2021, le gouvernement indien a lancé un programme unique appelé The Automotive Mission Plan dans le but d’augmenter la contribution du secteur automobile au PIB national à 12 % et de créer environ 50 millions de nouveaux emplois. De même, en décembre 2020, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon a publié la Stratégie de croissance verte pour 14 secteurs.

The strategy focuses on encouraging the electrification of mobility, and the use of fuel cells and next-generation batteries in the transportation sector. Such government policies significantly bolster the growth of the automotive system simulation software market. Notably, the enormous demand for new vehicles from highly populated and rapidly growing economies, such as India and China, underlines the need for the significant ramping up of production facilities. Consequently, the growing focus on reducing production time, improving the performance of vehicles, ensuring the safety of factory workers, and enhancing end-user satisfaction creates the need for advanced simulation platforms. Therefore, the booming automotive sector in several strong economies of Asia Pacific is creating solid opportunities for the automotive system simulation software market growth.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles

La crise du COVID-19 a eu un impact en cascade sur l’industrie automobile mondiale depuis sa création en Chine, où les ventes ont chuté de 71 % en février 2020 ; par la suite, en avril, les ventes ont diminué de 47% aux États-Unis et de 80% en Europe. Cela a fait baisser la demande de produits en raison d’une baisse de la demande des principaux constructeurs automobiles, entraînant un ralentissement de la croissance du marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles. Cependant, alors que la chaîne d’approvisionnement commençait à se renforcer du troisième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2021, les constructeurs automobiles ont connu une augmentation constante des niveaux de production. La crise du COVID-19 a entraîné une transformation rapide de la chaîne de valeur de la mobilité et accéléré le processus de numérisation qui l’a précédé. Malgré les restrictions liées à la pandémie qui ont entraîné des arrêts prolongés ou périodiques des lignes de production, les industries non manufacturières ont réussi à poursuivre leurs activités grâce à des modèles de travail à domicile ou à distance en établissant des connexions sécurisées avec et entre leurs employés. L’utilisation de solutions de simulation de systèmes automobiles a grandement aidé la production et la recherche des constructeurs automobiles pendant la pandémie, car le processus de développement de produits a pu se poursuivre avec un accès limité ou inexistant aux laboratoires et autres équipements de validation physique. De plus, avec la généralisation de la validation numérique en raison de ses multiples avantages, les modèles de travail à distance créent une solide opportunité de croissance pour le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles. L’utilisation de solutions de simulation de systèmes automobiles a grandement aidé la production et la recherche des constructeurs automobiles pendant la pandémie, car le processus de développement de produits a pu se poursuivre avec un accès limité ou inexistant aux laboratoires et autres équipements de validation physique. De plus, avec la généralisation de la validation numérique en raison de ses multiples avantages, les modèles de travail à distance créent une solide opportunité de croissance pour le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles. L’utilisation de solutions de simulation de systèmes automobiles a grandement aidé la production et la recherche des constructeurs automobiles pendant la pandémie, car le processus de développement de produits a pu se poursuivre avec un accès limité ou inexistant aux laboratoires et autres équipements de validation physique. De plus, avec la généralisation de la validation numérique en raison de ses multiples avantages, les modèles de travail à distance créent une solide opportunité de croissance pour le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles.

Marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles

– par type

Sur la base du type, le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles a été segmenté en transmission, moteur, propulsion électrique, pile à combustible, transmission, châssis et autres. Le segment des moteurs domine le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles, car il existe une forte demande de logiciels de simulation de systèmes moteurs pour développer des moteurs économes en carburant. L’augmentation des normes gouvernementales pour contrôler les niveaux d’émission et l’accent mis sur l’amélioration de l’efficacité énergétique stimulent la croissance du marché pour ce segment.

Marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles

– par type de véhicule

Sur la base du type de véhicule, le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles a été segmenté en véhicules utilitaires et voitures particulières. Le segment des voitures particulières domine le marché en raison des développements continus de la dynamique des véhicules, des moteurs et des systèmes d’alimentation. Les véhicules commerciaux se développent également à un rythme significatif à travers le monde en raison de l’industrialisation croissante.

Marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles

– par type de propulsion

Basé sur le type de propulsion, le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles a été segmenté en ICE et électrique. Le segment de type propulsion ICE domine le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles. La demande pour ces systèmes logiciels augmente pour le développement d’ICE avancés répondant aux nouvelles normes d’émission avec des efficacités améliorées. Cependant, la demande croissante de propulsion électrique crée des opportunités lucratives pour le segment électrique et, par conséquent, ce segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles au cours de la période de prévision.

Modelon AB; IPG Automotive GmbH ; Groupe ESI ; Ansys, Inc. ; technologies en temps réel ; Hexagone AB ; SimScale GmbH ; Gamma Technologies, LLC ; Siemens AG ; et dSPACE GmbH figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des logiciels de simulation de systèmes automobiles. Plusieurs autres acteurs ont également été analysés pour comprendre le marché des logiciels de simulation de systèmes automobiles.

