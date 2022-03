Le chiffre d’affaires du marché des isolateurs électriques franchira les 15 309,3 millions de dollars d’ici 2028: Les partenaires d’Insight

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des isolateurs électriques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et Analyse mondiale – par type de produit, type de matériau, application et utilisateur final”, le marché devrait passer de 10 324,5 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 15 309,3 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 5,8% de 2021 à 2028.

Avec la construction croissante de lignes de chemin de fer et de ports maritimes, la demande d’isolateurs électriques augmente car ils sont utilisés pour l’électrification des lignes de chemin de fer et des ports maritimes. Par exemple, selon les données Statista de 2020, l’Italie compte plus de 1 100 km de réseau ferroviaire à grande vitesse, avec une longueur maximale de 254 km reliant Florence et Rome. En outre, plusieurs projets sont en cours dans le secteur ferroviaire en Italie. Par exemple, en mai 2021, un contrat a été attribué au consortium IRICAV DUE et à Rete Ferroviaria Italiana pour la construction du chemin de fer à grande vitesse Vérone-Padoue. De même, en août 2020, un contrat a été attribué au consortium IRICAV 2 (groupe Webuild) pour le développement du train à grande vitesse entre Vérone et Padoue. Par conséquent, avec l’expansion des ports maritimes et des voies ferrées, la demande d’isolateurs électriques devrait augmenter.

De nombreux pays en développement tels que l’Inde, l’Arabie saoudite, le Brésil et le Vietnam, entre autres, se concentrent sur la croissance de l’industrialisation. En Inde, le gouvernement se concentre sur le développement des industries dans le cadre du programme “Make in India ». Il s’agit d’un programme national majeur du gouvernement indien conçu pour faciliter les investissements, favoriser l’innovation, améliorer le développement des compétences, protéger la propriété intellectuelle et construire la meilleure infrastructure manufacturière du pays. Le programme Make in India est axé sur 25 secteurs, notamment l’automobile, les composants automobiles, l’aviation, la biotechnologie, les produits chimiques, la construction, la fabrication de machines électriques pour la défense, les systèmes électroniques, la transformation des aliments, l’informatique et le BPM, le cuir, les médias et le divertissement, les mines, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, les ports et le transport maritime, les chemins de fer, les énergies renouvelables, les routes et les autoroutes, l’espace, le textile et les vêtements, l’énergie thermique, le tourisme et l’hôtellerie et le bien-être.

De même, l’Arabie saoudite développe et diversifie son économie pour atteindre la Vision 2030. Le développement et la croissance de l’industrie industrielle et manufacturière sont catalysés par un écosystème attrayant composé de villes industrielles, d’infrastructures bien développées, de fournitures de services publics de haute qualité et d’un réseau logistique bien établi. En outre, la production industrielle en Arabie saoudite a augmenté de 0,60% en mai 2021 par rapport au même mois de l’année précédente. Par conséquent, avec l’industrialisation croissante dans les pays en développement, la demande d’isolateurs électriques augmentera.

Le marché mondial des isolateurs électriques est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau, de l’application, de l’utilisateur final et des régions géographiques. En fonction du type de produit, le marché des isolateurs électriques est segmenté en isolateurs de manille, isolateurs à broches, isolateurs de suspension et autres. Le segment des isolateurs à broches détenait la plus grande part de marché en 2020. Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en céramique, verre et composite. Le segment composite devrait être le type de matériau à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Transformateur, barre omnibus, câble, appareillage de commutation et dispositif de protection contre les surtensions, entre autres, sont les domaines d’application clés du marché mondial des isolateurs électriques. En 2020, l’application transformateur détenait la plus grande part de marché, suivie des câbles.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en services publics, industries et autres. Les segments des services publics devraient dominer le marché au cours de la période de prévision. Géographiquement, le marché mondial des isolateurs électriques est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en APAC, en MEA et en SAM. En 2020, le marché était dominé par la région APAC avec plus de 34,5% de part de chiffre d’affaires, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des isolants électriques

La pandémie de COVID-19 a secoué plusieurs industries. L’énorme croissance de la propagation du virus a exhorté les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes sur les véhicules et les mouvements humains. En raison des interdictions de voyager, des blocages massifs et des fermetures d’entreprises, la pandémie a affecté les économies et d’innombrables industries dans divers pays. L’imposition du confinement a entraîné une production moindre de marchandises, de biens et de services. La fabrication, l’automobile, les semi-conducteurs et l’électronique, le pétrole et le gaz, les mines, l’aviation et d’autres industries ont connu un déclin de leurs activités en raison de l’arrêt temporaire des activités. Le verrouillage mondial pour minimiser la transmission du virus a considérablement perturbé les activités de la chaîne d’approvisionnement ainsi que le volume de production de plusieurs fabricants, en particulier les propriétaires de petites et moyennes entreprises. L’industrie des semi-conducteurs a été fortement touchée par la baisse de la demande de composants isolants électriques de la part du secteur industriel et des autres utilisateurs finaux.

