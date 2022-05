Le chiffre d’affaires du marché des équipements de qualité de l’énergie dépassera les 45 131,9 millions de dollars américains d’ici 2028: Les partenaires Insight

La dernière étude d’Insight Partners sur le marché des équipements de qualité de l’énergie devrait passer de 28 499,6 millions de dollars américains en 2021 à 45 131,9 millions de dollars américains d’ici 2028; il est estimé à un TCAC de 6,8% au cours de la période 2021-2028.

La consommation d’électricité dans le monde augmente avec la croissance rapide des secteurs de la fabrication et de la transformation. Les secteurs des transports, de la santé, du commerce et du logement sont d’autres principaux contributeurs à la hausse de la consommation d’électricité. En Asie-Pacifique, l’augmentation de la population, l’augmentation du revenu disponible et la numérisation croissante incitent les consommateurs à privilégier les achats et les paiements en ligne. De plus, plusieurs gouvernements de la région favorisent la croissance de leurs industries manufacturières respectives. Par exemple, le gouvernement indien a lancé l’initiative ”Make in India” pour encourager les entreprises internationales et nationales à installer leurs installations de fabrication en Inde ainsi qu’à construire la meilleure infrastructure de fabrication du pays. De même, le gouvernement chinois a introduit le programme « Made in China 2025 » pour renforcer le secteur manufacturier du pays et devenir le marché le plus attractif au monde. Les tendances susmentionnées conduisent à une augmentation de l’adoption d’équipements de qualité de l’alimentation associés pour assurer une alimentation régulée dans les industries, protégeant ainsi le matériel contre les dommages causés par les fluctuations de puissance. En outre, les industries de transformation en croissance continue en raison de l’augmentation de la demande de biens de consommation en évolution rapide renforcent encore la demande pour le marché des équipements de qualité de l’énergie

L’infrastructure des télécommunications s’est développée rapidement au cours des dernières années. Cette nouvelle forme d’infrastructure de télécommunication ajoute des systèmes de télécommunication plus avancés tels que des centres de données, des serveurs et des infrastructures liées à Internet, ainsi que des équipements pour répondre efficacement aux services de transmission de voix et de données. Cependant, les systèmes de télécommunication modernes sont plus vulnérables aux problèmes d’alimentation, car les composants électroniques utilisés pour la transmission de données sont plus sensibles aux affaissements/creux, aux houles, aux transitoires et aux harmoniques. Un équipement de télécommunication peut trébucher en cas de fluctuations de puissance causées par une augmentation brutale des charges (affaissements et gonflements de tension) en raison de courts-circuits, de connexions desserrées ou de défauts, et de démarrage des moteurs. De tels cas entraînent des pertes de communications et entraînent des coûts élevés pour les entreprises de télécommunications, ils peuvent également entraîner un dysfonctionnement et une panne des équipements. Ainsi, pour surmonter ce défi, les entreprises de télécommunications adoptent des équipements de qualité de l’alimentation pour assurer une alimentation constante en tension dans une plage définie.

Basé sur la phase, le marché des équipements de qualité de l’alimentation est divisé en monophasé et triphasé. En 2020, le segment des trois phases représentait une part plus importante du marché.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le Marché des Équipements de qualité de l’énergie

L’épidémie de COVID-19 a également poursuivi ses effets néfastes dans plusieurs pays en 2021. Les fermetures d’entreprises ou les opérations commerciales limitées, ainsi que les confinements et les limitations de déplacement ont entravé la production et la chaîne d’approvisionnement d’équipements de qualité de l’énergie, entraînant une baisse de l’adoption de ces équipements, y compris les systèmes d’alimentation sans interruption (UPS), les compensateurs VAR statiques, les filtres harmoniques, les compteurs de qualité de l’énergie, les conditionneurs d’énergie et les analyseurs de qualité de l’énergie. Cependant, en raison de la reprise des activités de trading à partir du dernier trimestre 2020, les acteurs du marché s’attendent à une croissance régulière de la demande au cours des prochains trimestres. La fabrication, le commerce, les métaux, le ciment, la production d’électricité, l’éducation, le divertissement, l’électronique, l’énergie, l’aviation et les transports font partie des principales industries touchées par la pandémie.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des équipements de qualité de l’énergie est segmenté en secteurs industriel et manufacturier, commercial et autres. En 2020, le segment industriel et manufacturier représentait la plus grande part de marché.

Les principaux acteurs profilés dans l’étude du marché mondial des équipements de qualité de l’énergie comprennent Acumentrics, Emerson Electric Co., AMETEK Inc., Eaton, General Electric Company, Schneider Electric SE, Siemens AG, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Hitachi ABB Power Grids Group et Piller Group GmbH. En plus de ces acteurs, plusieurs autres acteurs essentiels du marché ont été étudiés et analysés pour obtenir une vision holistique du marché mondial des équipements électriques et de son écosystème.

