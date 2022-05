Le chiffre d’affaires du marché des appareils de traitement des soins de la peau dépassera 23 378,96 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude sur «Prévisions du marché des appareils de traitement de la peau jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit, application, canal de distribution et utilisateur final», le marché devrait passer de 10 898,26 millions de dollars américains en 2021 aux États-Unis 23 378,96 millions de dollars d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,5% de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui animent le marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante sur le marché des dispositifs de traitement des soins de la peau. La croissance est attribuée à divers facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique qui a créé la demande de rajeunissement de la peau, de raffermissement de la peau et de traitements anti-âge pour une peau saine, éclatante et d’apparence jeune. De plus, l’évolution de l’industrie de la beauté et des normes a augmenté la demande d’appareils de traitement de soins de la peau à usage domestique pour l’acné, les rides et les signes du vieillissement. Ainsi, tous les facteurs discutés sont le moteur du marché des dispositifs de traitement des soins de la peau.

Allergan; Cutera ; Merz Pharma; Hologic, Inc. ; Société Candela ; Panasonic Corporation ; Michelson Diagnostics Ltd. ; Bausch Health Companies, Inc. ; Lumenis BE Ltd. ; et Photomedex Inc. sont parmi les principales sociétés opérant sur le marché des dispositifs de traitement des soins de la peau.

La prévalence croissante de divers troubles tels que la dermatite, l’acné, le psoriasis et d’autres anomalies cutanées telles que les verrues, les grains de beauté et les lésions crée la demande de dispositifs de traitement des soins de la peau. Selon l’American Academy of Dermatology Association, l’acné est l’affection cutanée la plus courante aux États-Unis et touche environ 50 millions d’Américains chaque année. Ainsi, une augmentation de ces conditions d’acné crée le besoin de dispositifs de traitement de soins de la peau. De plus, l’évolution des normes de beauté et l’industrie de la beauté créent la demande d’appareils de traitement des soins de la peau, entraînant ainsi le marché des appareils de traitement des soins de la peau.

D’autre part, la sensibilisation croissante des consommateurs aux traitements de soins de la peau incite les spas médicaux et les cliniques de la peau à fournir des traitements de la peau abordables pour diverses affections cutanées, stimulant ainsi la demande d’appareils de traitement des soins de la peau. En outre, l’augmentation des avancées technologiques et l’augmentation des activités de R&D conduisent au lancement de nouveaux dispositifs innovants pour les soins de la peau, propulsant ainsi la part de marché globale des dispositifs de traitement des soins de la peau. De plus, il y a eu une augmentation de la demande et de l’inclinaison vers les appareils de soins de la peau à domicile, qui sont portables.

Ces appareils sont basés sur la technologie des micro-courants et des ultrasons. Par exemple, en juillet 2021, la technologie innovante de micro-courant à domicile NuFACE a annoncé sa dernière innovation en matière de soins de la peau avec les activateurs de soins de la peau ionisés IonPlex, un mélange unique d’ions chargés électriquement et d’eau glaciale qui délivre une poussée d’ingrédients actifs pour des résultats de micro-courant optimaux et des actifs sains et plus jeunes. -regarder la peau. Cela a également entraîné la croissance du marché des dispositifs de traitement des soins de la peau.

L’épidémie de COVID-19 a entraîné des réductions spectaculaires des services médicaux non urgents. De 2020 à mi-2021, des pays du monde entier ont imposé des confinements, ce qui a retardé les visites à l’hôpital. Ainsi, les visites retardées à l’hôpital ont montré un impact critique sur la santé et retardé le diagnostic de diverses conditions critiques telles que le cancer de la peau, les troubles cutanés et d’autres anomalies. Les hôpitaux ont connu des réductions drastiques des biopsies cutanées, des procédures esthétiques et d’autres procédures de diagnostic des troubles cutanés. Par exemple, selon un article de recherche publié en mars 2021, les réclamations universelles en matière de soins de santé en Ontario ont montré une baisse drastique du nombre total de biopsies cutanées. Il y a eu une baisse de 15% des biopsies par rapport au taux attendu.

