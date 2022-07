Le chiffre d’affaires du marché des appareils de surveillance CVC portables dépassera 1 534,99 millions de dollars d’ici 2028: les partenaires Insight

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché des appareils de surveillance HVAC portables jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type d’appareil et application », le marché devrait passer de 1 050,10 millions de dollars américains en 2021 à 1 534,99 dollars américains. millions d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,6 % de 2021 à 2028.

L’augmentation de la population mondiale a entraîné une augmentation des activités de construction pour répondre aux besoins des ménages. Selon le rapport des Nations Unies (ONU), la population mondiale devrait atteindre environ 9,7 milliards en 2050 contre 7,7 milliards en 2020. De plus, l’augmentation des activités d’urbanisation et d’industrialisation dans les économies en développement a augmenté les projets commerciaux soutenus par les gouvernements et les investissements dans l’industrie de la construction. Par exemple, le gouvernement chinois a mis en place un système de logement abordable pour apporter un soutien à environ 70 % des familles urbaines et des ménages à revenu intermédiaire. Ainsi, une augmentation des activités de construction, d’urbanisation et d’industrialisation est susceptible de créer la demande d’un système HVAC efficace, favorisant la croissance de la taille du marché des appareils de surveillance HVAC portables.

De plus, une augmentation des activités d’automatisation dans les segments résidentiel, commercial et industriel a augmenté la consommation d’énergie à grande échelle. De plus, l’augmentation des systèmes CVC à base d’électricité a créé une pression sur les centrales de production d’électricité et a affecté l’environnement à l’échelle mondiale. Il y a eu une augmentation des approches respectueuses de l’environnement et de l’inclinaison vers les systèmes CVC géothermiques pour surmonter les problèmes environnementaux. De plus, la prise de conscience croissante de la préservation de l’environnement a alimenté la demande de bâtiments économes en énergie, dynamisant davantage le marché des appareils de surveillance CVC portables.

Le marché mondial des appareils de surveillance CVC portables est segmenté en fonction du type d’appareil, de l’application et de la géographie. En fonction du type d’appareil, l’industrie des appareils de surveillance CVC portables est segmentée en compteurs de température et d’humidité, détecteur de gaz, multimètre CVC, débitmètre d’air et manomètre. En 2020, le segment des manomètres détenait la plus grande part de marché. Basé sur l’application, le marché est segmenté en résidentiel, industriel et commercial. En 2020, le segment industriel représentait la plus grande part de marché. Géographiquement, le marché des appareils de surveillance CVC portables est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial des appareils de surveillance CVC portables.

En mars 2022, 3M a été reconnu par Ethisphere Institute pour son éthique et son intégrité dans la conduite des affaires et la conformité pour la neuvième année consécutive. 3M est l’une des sept seules entreprises industrielles au monde à être honorée cette année.

En janvier 2022, Kanomax USA a manifesté à AHR Expo 2022 à Las Vegas, Nevada, du 31 janvier au 2 février. L’AHR Expo offre un forum unique où les fabricants de toutes tailles et spécialités se réunissent pour partager des idées et présenter l’avenir de la technologie HVACR .

En 2021, TSI Incorporated a lancé un nouveau moniteur de qualité de l’air intérieur – Q-Trak XP Indoor Air Quality Monitor. Il est conçu pour les professionnels de la QAI et de l’hygiène industrielle.

En 2021, Honeywell a annoncé un nouveau moniteur d’air de risque de transmission convivial qui alerte les utilisateurs lorsque les conditions de l’air intérieur peuvent présenter un risque accru de transmission potentielle de virus aéroportés dans les écoles, les restaurants et d’autres espaces.

Il y a eu une augmentation constante des industries de la construction et le développement de nouveaux bâtiments et projets résidentiels pour répondre à la demande de la population croissante à grande échelle. De plus, la prise de conscience croissante des risques pour la santé liés aux environnements insalubres et à la mauvaise qualité de l’air a créé la demande d’appareils de surveillance HVAC portables, favorisant la croissance du marché des appareils de surveillance HVAC portables. Les dispositifs de surveillance CVC jouent un rôle important dans le maintien d’un environnement sain à l’intérieur des maisons ou des bâtiments commerciaux en surveillant en permanence la qualité de l’air, la température et la ventilation. Divers acteurs du marché proposent des dispositifs de surveillance CVC avancés en réponse à une demande aussi importante. En outre, le développement technologique des appareils existants devrait contribuer à la croissance du marché des appareils de surveillance HVAC portables.

La liste des entreprises – Marché des appareils de surveillance HVAC portables

Klein Tools Inc., Fluke Corporation, Honeywell International Inc, TSI Incorporated, Aeroqual Ltd, Met One Instruments Inc, Kanomax USA, Inc, Testo SE & Co. KGaA et PCE Deutschland GmbH font partie des principales entreprises opérant dans la surveillance HVAC portable. marché des appareils.

En février 2022, Vaisala a lancé le nouveau transmetteur de température Vaisala TMI110 de type à immersion. Cet appareil surveille les conditions et l’efficacité énergétique des centres de données pour maintenir l’environnement numérique des centres de données

En janvier 2022, TSI Incorporated a lancé les compteurs de ventilation multifonctionnels Velocicalc et Velocicalc pro de nouvelle génération. Il calcule le pourcentage d’air extérieur utilisé pour déterminer l’efficacité de la ventilation dans un bâtiment ou une pièce. Le VelociCalc Pro ajoute des flux de travail intégrés supplémentaires pour le calcul du flux de chaleur et quatre méthodologies pour effectuer une traversée de conduit qui accélère le processus de mesure tout en réduisant les erreurs.

