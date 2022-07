Le chiffre d’affaires du marché des analyseurs laser à diode accordable atteindra 935,33 millions de dollars américains d’ici 2028: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des analyseurs laser à diode accordable jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de mesure, type d’analyseur de gaz et application industrielle », le marché devrait croître de 590,89 millions de dollars US en 2021 à 935,33 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,0 % de 2022 à 2028.

L’analyse du marché des analyseurs laser à diodes accordables est segmentée en cinq grandes régions: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. En 2020, l’Europe était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie respectivement de l’APAC et de l’Amérique du Nord. En Europe, les lasers à diodes accordables sont de plus en plus populaires dans les industries pharmaceutiques et de la santé. Dans l’industrie pharmaceutique, la spectroscopie d’absorption laser à diode accordable (TDLAS/WMS) basée sur la modulation de longueur d’onde présente un grand potentiel dans la détection de la concentration d’oxygène sur site grâce à un fonctionnement sans contact et à faible coût avec une sensibilité élevée et une réponse en temps réel. En conséquence, la demande d’analyseurs laser à diodes accordables augmente dans cette industrie pour maintenir la stabilité des ingrédients des produits pharmaceutiques stériles. Avec la croissance de TDLA dans l’industrie pharmaceutique, la taille du marché de l’analyseur laser à diode accordable devrait augmenter avec un volume énorme. En Asie-Pacifique, la Chine détenait la plus grande part du marché des analyseurs laser à diodes accordables ; cependant, l’Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide en raison de la forte demande pour ces analyseurs de la part des industries de production et de distribution d’électricité. L’urbanisation rapide et les normes de sécurité strictes dans les industries chimiques et gazières stimulent la croissance du marché des analyseurs laser à diodes accordables en Asie-Pacifique. Avec la tendance continue de l’industrie 4.0 dans diverses industries, une augmentation significative de l’adoption des technologies d’automatisation des processus est observée, en particulier dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud.

Marché des analyseurs laser à diode accordable La taille du marché des analyseurs laser à diodes accordables en Amérique du Nord est segmentée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le gouvernement américain a signé l’Accord de Paris (AP), qui est entré en vigueur en novembre 2020. En outre, la politique américaine sur le changement climatique et la Clean Air Act Environmental Protection Agency (EPA) sont autorisées à réglementer les émissions de GES. Par exemple, le gouvernement américain a annoncé un nouvel objectif de GES pour les États-Unis visant à réduire les émissions nettes de GES de 50 à 52 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030. Ces initiatives du gouvernement américain créeront un environnement commercial favorable pour les acteurs du marché des analyseurs laser à diode accordables. d’établir leurs empreintes dans cette région. Le Plan de réduction des émissions du Canada 2030 (2022), le plan climatique renforcé du Canada (2020) et le Cadre pancanadien (2016) sont les politiques et les initiatives du gouvernement du Canada qui fournissent une feuille de route pour atteindre l’objectif renforcé de l’Accord de Paris de réduire émissions de carbone et d’autres gaz toxiques de 40 à 45 % d’ici 2030. Ces initiatives gouvernementales du gouvernement canadien ont forcé de nombreuses industries manufacturières à adopter des produits et services éconergétiques pour limiter les émissions de carbone.

La pandémie de COVID-19, ainsi que les limitations du commerce international qui en ont résulté, ont entraîné des perturbations considérables dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie en 2020 et 2021. De plus, alors que les prix mondiaux du pétrole ont considérablement chuté en raison de la demande limitée et de la production continue des pays producteurs de pétrole , il y a eu une baisse considérable des activités de production parmi les principaux pays producteurs de pétrole. Par conséquent, l’arrêt des activités pétrolières et gazières a pratiquement perturbé la demande de tous les produits et services connexes, y compris les analyseurs de gaz dans le secteur pétrolier et gazier. L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les opérations des installations fabriquant des solutions automatisées industrielles, entraînant de faibles volumes de production.

Emerson Electric Co., Siemens AG, ABB Ltd, Mettler Toledo, Teledyne Analytical Instruments, Yokogawa Electric Corporation, Unisearch Associates Inc., NEO Monitors AS, Axetris AG et Boreal Laser Inc. sont parmi les principaux acteurs du marché des analyseurs laser à diode accordables. dans l’écosystème.

