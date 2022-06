Le chiffre d’affaires du Marché de la numérisation corporelle Térahertz dépassera les 316,09 millions de dollars américains d’ici 2027: Les partenaires d’Insight

Selon notre dernière étude de marché sur « Le marché du balayage corporel Térahertz à l’horizon 2027 – Impact du COVID-19 et Analyse mondiale par Type de technologie (Autonome et Intégré); Type de scanner (Fixe et Portable); Application (Lieux publics,Aéroports et Points de contrôle personnalisés, Gares et Métros, et Autres); et la géographie, » le marché était évalué à 48,54 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 316,09 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 27,0% de 2020 à 2027.

Géographiquement, le marché de la numérisation corporelle térahertz est segmenté en cinq grandes régions: Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM.En raison du nombre croissant de réglementations gouvernementales favorisant le bodyscanning térahertz en Amérique du Nord, la région détenait la plus grande part du marché mondial de la numérisation corporelle térahertz. L’Europe est un marché crucial pour la croissance future du marché des scanners corporels térahertz, en raison de la présence de pays bien développés tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, qui favorisent l’adoption de solutions de sécurité avancées basées sur le scan corporel. En outre, la présence d’un grand nombre de fabricants de scanners corporels térahertz dans cette région contribue davantage à la croissance du marché. Cependant, l’APAC est susceptible d’être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC impressionnant de 28,1% au cours de la période 2020-2027 en termes de croissance. L’APAC comprend diverses économies en développement telles que la Chine, l’Inde et plusieurs pays du sud-est,ainsi que des économies développées telles que le Japon et la Corée du Sud. Les perspectives de croissance des scanners corporels térahertz dans toutes les régions géographiques majeures sont estimées assez favorables de 2020 à 2027.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011825/

Les activités terroristes croissantes et les menaces croissantes pesant sur les principales économies ont forcé le gouvernement et d’autres organes directeurs à entreprendre des contrôles de la circulation aérienne, tels que la Federal Aviation Administration (FAA), afin d’accroître les systèmes de balayage de sécurité à tous les points d’entrée et de sortie du pays. De plus, avec le niveau croissant de violence et de terrorisme dans le monde, diverses entreprises, telles que TeraSense, reçoivent des demandes de renseignements sur les systèmes de contrôle de sécurité, similaires à ceux utilisés dans les aéroports. L’équipe de TeraSense a pris le défi du terrorisme au sérieux et est prête à proposer un système de contrôle de sécurité autonome (scanner corporel) actif basé sur le terahertz. De telles initiatives des acteurs du marché sont susceptibles de contribuer à la croissance du marché. La santé et la sécurité humaines étant d’une importance primordiale, les solutions de dépistage térahertz ont gagné du terrain. Contrairement aux appareils à rayons X, les ondes térahertz sont totalement inoffensives pour l’homme et n’ont pas de rayonnement ionisant, mais elles peuvent facilement pénétrer dans les vêtements et autres enceintes.

Avec les progrès technologiques croissants dans différentes industries, la demande de balayage corporel térahertz dans les espaces publics, les points de contrôle des aéroports, les gares et les métros augmente à un niveau alarmant. De plus, quelques entreprises ont commencé à prendre des initiatives pour améliorer la capacité des scanners de sécurité térahertz. Par exemple, Aurora soutient Sequestim, une entreprise qui cherche à commercialiser la technologie d’image térahertz (THz) de la prochaine génération pour les applications de contrôle de sécurité. Les deux sociétés ont collaboré pour former dans le cadre du programme Future Aviation Security Solutions (FASS)—un programme de financement gouvernemental visant à améliorer l’expérience et la sécurité des passagers—un nouveau type de scanner corporel a été présenté. L’augmentation des dépenses consacrées aux dispositifs de balayage de sécurité dans les pays en développement et les pays développés devrait stimuler la demande de balayage corporel térahertz chez les clients finaux dans les années à venir.

Avoir une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées –

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00011825/

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘Terahertz Body Scanning Market’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Les scanners corporels térahertz présentent quelques avantages tels que l’absence de rayonnement ionisant, des taux d’acquisition d’images extrêmement élevés allant jusqu’à 5 000 images par seconde, une intégration facile dans les processus industriels et un faible coût.En outre, un nouveau scanner corporel de sécurité sous-térahertz a été développé pour répondre à la demande urgente d’imagerie efficace, sûre et rapide dans les applications de filtrage de sécurité à distance. L’intégration d’une technique de détection THz innovante et d’une technologie avancée de génération de signaux basée sur la diode IMPATT a abouti à un système de pointe rentable capable de visualiser en temps réel les menaces cachées sous les vêtements des gens. De plus, les scanners corporels existants sont utilisés dans la plupart des ondes millimétriques rebondissantes des aéroports américains sur les passagers pour repérer les objets cachés sous leurs vêtements.Cependant, quelques acteurs du marché proposent des scanners corporels innovants qui sont sûrs et largement adoptés.

Par exemple, le dispositif Thruvisions utilise une technologie passiveterahertz qui lit l’énergie émise par une personne, similaire à l’imagerie thermique utilisée dans les lunettes de vision nocturne. Thruvision a promu ses dispositifs de numérisation comme étant capables de filtrer jusqu’à 2 000 personnes en une heure et de détecter une arme dissimulée jusqu’à 25 pieds de distance.

Marché de la Numérisation Corporelle Térahertz-Profils d’entreprises

Thruvision Group plc

Groupe Terasense Inc

Fournisseur vérifié-Shanghai Eastimage Equipment Co. Ltd.

Nuctech Company Limitée

Technologies MC2

Asqella Oy

unival group GmbH

INO

Leidos Holdings, Inc

Rohde & Schwarz GmbH & Co. kg

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des modes de paiement flexibles et pratiques

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00011825/

À Propos de Nous:

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle sur l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des industries telles que les Semi-conducteurs et l’Électronique, l’Aérospatiale et la Défense, l’Automobile et le Transport, la Santé, la Fabrication et la Construction, les Médias et la Technologie, les produits chimiques et les Matériaux.

contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez plus d’informations, veuillez nous contacter:

Personne à contacter: Sameer Joshi

E-mail: sales@theinsightpartners.com

Téléphone: +1-646-491-9876