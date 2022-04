Le besoin croissant d’améliorer l’expérience d’embauche des candidats est un facteur clé de la croissance des revenus du marché des systèmes de suivi des candidats | 1,38 milliard USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 6,5 %

La du marché mondial du système de suivi des candidats devrait atteindre 2,33 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 6,5 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La préférence croissante pour le processus de recrutement automatisé stimule la croissance des revenus du marché.

Le système de suivi des candidatures est un logiciel qui met en œuvre la tâche de présélectionner les candidats en sélectionnant leurs CV. Les fonctionnalités de ce logiciel telles que la planification des entretiens et le suivi des candidats aident à gérer le processus de recrutement sans effort. L’adoption de services avancés de technologie cloud qui permet à des milliers de clients d’accéder à des ressources similaires aide les entreprises à réduire leurs dépenses. Les entreprises se font concurrence et adoptent diverses méthodes stratégiques pour développer des produits innovants et renforcer leur présence sur le marché. Les solutions logicielles de suivi des candidats aident les entreprises à se promouvoir par le biais du marketing de marque, en particulier pour les demandeurs d’emploi qualifiés.

L’automatisation aide les recruteurs à mener à bien l’ensemble du processus de recrutement plus efficacement. L’automatisation du recrutement rationalise chaque étape des méthodes d’embauche, permettant ainsi aux recruteurs d’acquérir de solides capacités de contrôle et de suivi, tout en influençant les candidats avec une communication moderne et une technologie à jour. Cela peut simultanément réduire la charge de la paperasserie et augmenter les chances d’obtenir les meilleurs talents stables. Il est difficile pour les recruteurs de suivre manuellement tous les candidats dans des feuilles de calcul, cependant, un système de suivi des candidats peut traiter rapidement les candidatures et trier rapidement de gros volumes de données, grâce à une combinaison unique de logiciels de flux de travail et d’applications/feuilles de calcul de base de données. Des qualificatifs spécifiques à l’industrie peuvent également être ajoutés pour vérifier l’adaptabilité des titres et des qualifications.

segment des logiciels de rapport ont représenté une plus grande partage des revenus en 2020. Les solutions logicielles de suivi des candidatures collectent et stockent les CV dans une base de données accessible aux professionnels du recrutement. Les CV peuvent également être stockés longtemps après que l’emploi initial pour lequel on a postulé soit pourvu. L’adoption du logiciel de système de suivi des candidatures par les entreprises est devenue un élément central de l’exploitation commerciale, en raison de la facilité d’utilisation et de la grande flexibilité qu’il offre, stimulant ainsi la croissance des revenus du segment.

Le segment sur site représentait une part importante des revenus en 2020. La demande croissante de systèmes de suivi des applications rentables adaptés à l’infrastructure sur site devrait stimuler la croissance de ce segment. Le déploiement et l’intégration de logiciels permettent la maintenance des archives et la communication au sein du secteur de l’entreprise.

Le segment des grandes entreprises a représenté une part de revenus stable en 2020. Les grandes entreprises ont besoin d’un système de soutien qui peut alléger le fardeau de l’embauche. Les logiciels et solutions de système de suivi des candidats peuvent faciliter la réception des candidatures, ainsi que leur stockage et leur traitement. Ce système prend également en charge la conformité dans plusieurs pays et peut maintenir l’embauche du personnel de ces entreprises à jour avec les lois applicables. Ce logiciel peut également aider à soumettre correctement les rapports et ainsi éviter les pénalités et les frais.

Le secteur bancaire, des services financiers et des assurances évolue vers une approche centrée sur le client et a commencé à adopter des solutions technologiquement avancées pour accroître l’interaction avec la base de consommateurs via des interfaces mobiles et des plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Facebook et Instagram. De plus, la concurrence accrue et les attentes accrues des clients ont également un impact significatif sur la manière dont les banques mènent leurs activités.

La croissance du marché des systèmes de suivi des candidatures en Amérique du Nord est attribuée au développement économique rapide et à l’adoption croissante de stratégies commerciales numériques dans diverses organisations. De plus, les organisations ont investi massivement dans les technologies de pointe pour acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents et améliorer les opérations commerciales. Un accès plus rapide et en temps opportun aux informations relatives aux candidats souhaités, ainsi qu’une pénurie de candidats spécifiques à un poste sont les principaux moteurs de croissance du marché dans la région.

Certaines grandes entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial sont IBM Corporation, Jobvite, iCIMS Inc., Oracle Corporation, SAP SE, Workday, Inc., BambooHR, Cornerstone OnDemand, ClearCompany et Zoho Corporation .

Pour les besoins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des systèmes de suivi des candidatures en fonction des offres, du mode de déploiement, du type d’employé, de la taille de l’organisation, de l’utilisation finale et de la région :

perspectives des offres (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

logiciels

des services

Perspectives du mode de déploiement

sur site

cloud

Perspectives du type d’employé

horaire

salariée

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises Entreprises de

Grandes entreprises

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Informatique et télécommunications

Gouvernement et secteur public

Banque, services financiers et assurance

Commerce de détail et biens de consommation

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements ou pour une demande de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

