L’avenir du marché mondial de l’automatisation de la logistique est voué à une croissance massive avec une valeur TCAC élevée

Ce rapport d’étude de marché présente les améliorations mécaniques les plus récentes et les nouvelles expéditions qui permettent au client de concevoir ses futurs articles, de choisir des choix commerciaux avisés et d’actualiser les exigences obligatoires. Le rapport met davantage l’accent sur les entreprises et les avancées modernes, les changements d’approche à venir et les portes ouvertes sur le marché. De nombreux modèles essentiels, tels que la mondialisation, les progrès de l’innovation, la surcapacité sur les marchés développés, la directive sur la discontinuité de la publicité et les préoccupations écologiques, et la multiplication des articles sont examinés dans ce rapport de marché.

Ce rapport de marché offre une perspective précise sur les opportunités de marché par fragments de clients finaux, portions d’articles, canaux de transactions, nations clés et éléments d’importation / commerce. Il subtilise la mesure et l’estimation du marché, les moteurs de développement, les tendances à la hausse, les ouvertures de marché et les risques d’entreprise dans différentes sections de cette industrie. Il donne une compréhension approfondie des éléments du marché en termes de valeur et de volume. Le rapport donne une vue télescopique du scénario global du marché car il inclut chaque détail minutieux à ce sujet.

Le marché de l’automatisation de la logistique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 12,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’automatisation de la logistique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des développements de la robotique accélère la croissance du marché de l’automatisation logistique.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’automatisation logistique en raison de l’augmentation du déploiement en bonne et due forme des automatisations logistiques dans plusieurs secteurs d’activité. En outre, l’augmentation de l’exploration pétrolière et gazière stimulera davantage la croissance du marché de l’automatisation logistique dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché de l’automatisation de la logistique en raison de l’augmentation des économies. De plus, l’augmentation des investissements des constructeurs et des fournisseurs dans l’installation de ces véhicules dans les entrepôts et les centres de distribution.

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation de la logistique sont Toshiba Logistics America Inc., TGW Logistics Group GmbH, Wisetech Global, System Logistics SPA, Falcon Autotech Pvt. Ltd., Dematic, Daifuku Co. Ltd., Swisslog Holding AG, Honeywell Intelligrated, Murata Machinery Ltd., KNAPP AG, Jungheinrich AG, Schaefer Systems International Pvt. Ltd., Mecalux SA, Vitronic, Beumer Group, Hinditron Group Of Companies, JBT, The Apache Software Foundation, SI Systems entre autres.

Extrapoles couverts dans le rapport sur le marché mondial de l’automatisation de la logistique :

** Étude sur l’évolution de la dynamique concurrentielle du marché

** Dernières opportunités et défis, menaces, tendances historiques et futures

** Analyse de la répartition géographique et du paysage concurrentiel pour une meilleure

** Le rapport couvre également les principaux moteurs, les dernières tendances de développement, les lancements de nouveaux produits et d’autres aspects vitaux.

** Étude statistique couvrant la taille, la part et les revenus du marché pour une meilleure compréhension de l’état actuel du marché

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport sur le marché de l’automatisation de la logistique?

– Développements stratégiques clés : développements stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents.

– Principales caractéristiques du marché : y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

– Outils analytiques : les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Segmentation clé du marché

Sur la base des composants, le marché de l’automatisation logistique a été segmenté en composants, le marché de l’automatisation logistique est segmenté en gestion des entrepôts et du stockage et en gestion des transports. La gestion des entrepôts et du stockage est en outre sous-segmentée en matériel, logiciels et services. La gestion des transports est en outre sous-segmentée en logiciels et services.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de l’automatisation de la logistique est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises.

Sur la base de la verticale, le marché de l’automatisation de la logistique est segmenté en commerce de détail et commerce électronique, fabrication, pétrole, gaz et énergie, produits pharmaceutiques et soins de santé, logistique et transport, automobile, aérospatiale et défense, aliments et boissons, produits chimiques et autres.

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique 2 . Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires Montrer les opportunités des marchés émergents pour se concentrer sur l’amélioration des connaissances de l’industrie Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché. Développer une stratégie de croissance éclairée. Construire une vision technique Description des tendances à exploiter Renforcer l’analyse des concurrents En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer. 11 . En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Public cible du marché mondial de l’automatisation de la logistique dans l’étude de marché:

** Principales sociétés de conseil et conseillers

** Grandes, moyennes et petites entreprises

** Capital-risqueurs

** Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

** Fournisseurs de connaissances tiers

** Banquiers d’affaires

** Investisseurs

Questions fréquemment posées

** Quelle sera la taille du marché à l’avenir et à quel rythme va-t-il croître ?

** Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché mondial de l’automatisation de la logistique au cours de la période de prévision ?

** Quelles sont les tendances du marché mondial de l’automatisation de la logistique ?

** Quels sont les principaux facteurs qui entravent la croissance du marché mondial de l’automatisation de la logistique ?

** Quels sont les acteurs clés qui forment le paysage concurrentiel ?

** Quelle est la taille actuelle du marché ?

