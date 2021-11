L’automatisation cognitive (CA) pour stimuler le marché de la gestion des calculs pancréatiques et biliaires

Le marché de la gestion des calculs pancréatiques et biliaires devrait croître sans relâche à l’avenir. Le secteur vertical de la santé devrait devenir « personnalisé » au cours des 10 prochaines années. Ainsi, la génomique et la génétique, ainsi que les autres informations biologiques, personnalisées aideront au diagnostic précoce de la maladie et à la manière dont les patients réagiront aux traitements. De même, la verticale de la santé serait là pour faire de plus grands progrès au cours de la période de prévision.

Persistence Market Research (PMR), dans sa nouvelle étude, prévoit que le marché mondial de la gestion des calculs pancréatiques et biliaires affichera un TCAC prometteur de 4,4% au cours de la période de prévision (2019-2029).

La demande mondiale de dispositifs de traitement des calculs pancréatiques et des voies biliaires devrait augmenter considérablement, en raison de la prévalence croissante des maladies des voies biliaires principales et des calculs pancréatiques entraînant une augmentation des procédures de récupération des calculs et des avancées technologiques rapides dans les produits de gestion des calculs pancréatiques et des voies biliaires.

De plus, l’adoption mondiale croissante de procédures d’extraction de calculs peu invasives, la recherche clinique approfondie et les lancements croissants de dispositifs médicaux endoscopiques hautement sophistiqués sont responsables de l’adoption croissante de produits de gestion des calculs pancréatiques et biliaires. Par exemple, selon une étude américaine de 2013, les tendances d’utilisation de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) hospitalisée pour l’extraction de calculs pancréatiques et biliaires ont indiqué qu’il y avait une augmentation significative des CPRE thérapeutiques de 37% de 2002 à 2013.

Points clés de l’étude de marché sur la gestion des calculs pancréatiques et biliaires

Les sphinctérotomes ainsi que les cathéters à ballonnet d’extraction devraient gagner du terrain au cours de la période de prévision.

Les développements de produits de pointe et les lancements ultérieurs de produits de gestion des calculs pancréatiques et biliaires en Amérique du Nord et en Europe devraient contribuer à la domination significative de ces régions au cours de la période de prévision.

L’indication des calculs du canal cholédoque devrait détenir plus de 75 % des parts du marché mondial de la gestion des calculs pancréatiques et des canaux biliaires.

Le segment des utilisateurs finaux des hôpitaux devrait gagner du terrain et augmenter de 1,5 d’ici 2029.

Les principales entreprises de fabrication de dispositifs de gestion des calculs pancréatiques et biliaires s’associent à des développeurs de produits innovants et à des distributeurs spécialisés pour renforcer leur position sur le marché.

L’augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation accrue du public en Asie de l’Est et en Asie du Sud devraient offrir d’importantes opportunités de croissance du marché.

« L’augmentation des preuves scientifiques issues de la recherche clinique et des avancées technologiques dans les techniques de traitement des calculs pancréatiques et des voies biliaires devrait favoriser l’adoption significative de dispositifs de gestion des calculs pancréatiques et biliaires basés sur la CPRE », déclare un analyste PMR.

Impact de COVID-19 pour provoquer une tendance à la baisse sur le marché de la gestion des calculs pancréatiques et biliaires

Alors que le nombre d’infections au COVID-19 dans le monde augmente de jour en jour, la pénurie de ressources et le besoin accru de services d’assistance font pression sur les hôpitaux pour qu’ils choisissent les soins pour les patients COVID-19 plutôt que d’autres traitements médicaux non essentiels. Compte tenu de la priorité des hôpitaux à fournir un traitement aux patients COVID-19, toutes les autres procédures médicales non urgentes, en vertu desquelles la gestion des calculs pancréatiques et des voies biliaires tombe, devraient connaître une tendance à la baisse. À moins que les complications médicales ne soient graves, tous les traitements non urgents sont reportés. En raison de ce facteur, la croissance du marché de la gestion des calculs pancréatiques et des voies biliaires sera entravée dans un avenir proche.

Indication commune des calculs biliaires dominant le marché de la gestion des calculs pancréatiques et biliaires

La prévalence des calculs du canal cholédoque dus aux calculs biliaires et à d’autres affections augmente rapidement. Les conditions de calculs biliaires des voies biliaires nécessitant des procédures de CPRE de récupération de calculs sont de plus en plus fréquentes. Le risque croissant de telles conditions de calcul des voies biliaires exige des procédures peu invasives pour des résultats de traitement efficaces et sûrs. Par exemple, en 2016, les calculs diagnostiqués du canal cholédoque étaient estimés être présents chez 10 à 20 % des patients présentant des calculs biliaires symptomatiques dans le monde. Cette épidémie devrait se poursuivre à l’avenir.

Que couvre le rapport ?

Persistence Market Research offre une perspective unique et des informations exploitables sur le marché de la gestion des calculs pancréatiques et des voies biliaires dans sa dernière étude, présentant une évaluation historique de la demande de 2014-2018 et des projections pour 2019-2029, sur la base du produit (cathéters ERCP, fils de guidage, sphinctérotomes, cathéters à ballonnet à dilatation, cathéters à ballonnet d’extraction, cathéters à panier d’extraction, stents biliaires, stents biliaires auto-expansibles, cathéters à dilatation à gros ballonnet, lithotritie mécanique et lithotritie électrohydraulique/laser), indication (calculs des voies biliaires et calculs pancréatiques).

