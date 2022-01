L’augmentation des investissements sur le marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer devrait stimuler la croissance de l’industrie d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché améliore la réputation professionnelle dans le domaine, renforce la crédibilité et aide les autres à avoir plus d’assurance et de confiance dans les conclusions. Ce rapport aide toutes les tailles d’entreprises en fournissant des décisions éclairées sur les différents aspects de l’entreprise. Le rapport de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché et de l’industrie ABC. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport.

Le marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte d’une croissance à un TCAC de 10 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La démence est un terme courant pour un déclin de la capacité mentale suffisamment sévère pour entraver la vie quotidienne. La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence . La démence définit un certain nombre de symptômes, notamment la perte de mémoire et des problèmes de réflexion, de résolution de problèmes ou de langage.

L’augmentation de la prévalence de la maladie d’Alzheimer dans le monde est l’un des facteurs importants qui devrait intensifier la croissance et la demande du marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer. En outre, l’augmentation de la population gériatrique et la sensibilisation accrue aux maladies neurodégénératives dans les pays en développement devraient également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, le solide pipeline d’options de traitement innovantes et les énormes dépenses de santé sont également susceptibles de favoriser la croissance du marché. En outre, la forte demande de médicaments personnalisés et de tests de diagnostic abordables est également l’un des facteurs importants qui devrait alimenter la croissance du marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer.

Segmentation:

Liste des principaux fournisseurs clés :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer sont Eisai Co. Ltd., Pfizer, Inc., Sanofi, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Novartis AG, Allergan, Merz Pharma, Johnson & Johnson Services, Inc., F. Hoffmann -La Roche Ltd, Bristol-Myers Squibb Company, AbbVie Inc., Eli Lilly and Company, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Bayer AG, Biogen, AstraZeneca, VTV Therapeutics, H. Lundbeck A/S, TauRx Pharmaceuticals Ltd et DAIICHI SANKYO COMPANY , LIMITED, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer est segmenté en fonction de la classe de médicaments et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la classe de médicaments, le marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer est segmenté en inhibiteurs cholinergiques/cholinestérases (ChE), mémantine et médicament combiné. Les inhibiteurs de la cholinergique/cholinestérase (ChE) ont ensuite été segmentés en donépézil, galantamine et rivastigmine.

Le segment des canaux de distribution du marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et vente en ligne .

Démence – Analyse au niveau du pays du marché de la maladie d’Alzheimer Le marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, classe de médicaments et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la démence et de la maladie d’Alzheimer sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

