L’augmentation des investissements du marché des drogues psychédéliques devrait stimuler la croissance de l’industrie d’ici 2028

Le marché des médicaments psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 7 567,52 millions USD d’ici 2028 contre 2 823,67 millions USD en 2020. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité des médicaments hors AMM est le principal moteur qui a propulsé la demande du marché des médicaments psychédéliques au cours de la période de prévision.

Scénario de marché des drogues psychédéliques:

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le LSD et des produits chimiques extraits de plantes. Les drogues psychédéliques ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalées comme facilitant les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et drogues dissociatives (comme le PCP) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD.

Les campagnes de sensibilisation ont encouragé les gens à choisir un traitement approprié pour les procédures et les professionnels des troubles mentaux, ce qui augmente la demande de drogues psychédéliques et la sensibilisation croissante à la santé mentale agit comme un moteur pour le marché des drogues psychédéliques. Les changements dans les frais de réglementation pour l’approbation des médicaments psychédéliques et l’obtention de l’approbation réglementaire pourraient retarder le lancement du produit et une réglementation stricte freine le marché des médicaments psychédéliques. L’augmentation des dépenses de recherche et développement dans les drogues psychédéliques crée de nouvelles opportunités sur le marché des drogues psychédéliques, ainsi l’augmentation des activités de R&D dans les drogues psychédéliques constitue une opportunité pour la croissance du marché des drogues psychédéliques.

Le rapport sur le marché des médicaments psychédéliques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché des drogues psychédéliques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du rapport :

Marché des drogues psychédéliquesrapport d'activité, il devient facile de comprendre les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d'achat et leurs idées pour l'avancement d'un produit. Pour prendre connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché transparent, étendu et suprême est généré. Et pour cela, le rapport couvre également tous les principaux sujets de l'analyse des études de marché, notamment la définition du marché, la segmentation du marché, l'analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche admirable.

Principaux concurrents clés du marché :

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

usonainstitute.org

Develco pharma suisse ag

Doughlas produits pharmaceutiques limités

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

