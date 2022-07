L’augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer l’efficacité énergétique dans les hôpitaux stimule la croissance du marché de l’éclairage des hôpitaux

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de l’éclairage hospitalier jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit, technologie et application », le marché devrait passer de 5 432,01 millions de dollars américains en 2021 à 9 765,09 dollars américains. millions d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,7 % de 2021 à 2028.

Les hôpitaux et les cliniques ont des besoins énergétiques élevés en raison des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des équipements d’imagerie médicale et des exigences spéciales en matière d’air pur et d’hygiène. L’efficacité énergétique est devenue un instrument politique majeur dans le monde entier, aidant à répondre à l’augmentation significative de la demande d’énergie. Toutes les agences gouvernementales et non gouvernementales travaillent ensemble pour assurer une utilisation durable de l’énergie. Par exemple, le gouvernement britannique a publié en novembre 2020 des orientations sur les réglementations proposées pour mettre en œuvre de nouvelles exigences en matière d’éco-conception et d’étiquetage énergétique pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés. Ces exigences comprennent des mesures visant à relever les exigences minimales en matière d’efficacité énergétique pour les produits d’éclairage, ce qui conduira à l’élimination progressive de plusieurs types de lampes moins efficaces. Selon le ministère de l’Énergie du gouvernement indien, il existe un énorme potentiel d’économies d’énergie dans les hôpitaux et les établissements de santé. Par exemple, le Energy Conservation Building Code (ECBC) de l’Inde montre que les hôpitaux indiens ont le potentiel de réaliser 42 % d’économies d’énergie en mettant en œuvre des mesures d’efficacité énergétique. De telles initiatives de promotion de produits économes en énergie alimentent la demande de produits d’éclairage à LED, stimulant ainsi la croissance du marché de l’éclairage des hôpitaux.

De plus, les économies d’énergie, la réduction des émissions et le développement vert sont devenus des préoccupations communes à différents pays en raison de la pénurie mondiale d’énergie. Selon les statistiques, les applications d’éclairage représentent environ 20 % de la consommation totale d’énergie dans le monde. L’éclairage en Chine représente environ 14 % de la consommation totale d’électricité. Par conséquent, l’éclairage a toujours été le domaine clé de la conversion d’énergie dans le monde. Ainsi, l’adoption des lumières LED, qui transforment avec succès la définition et la portée de la technologie d’éclairage, se développe rapidement. En outre, les règles strictes proposées par les gouvernements et les organismes de réglementation aux États-Unis, au Canada et dans l’Union européenne sur l’utilisation d’un éclairage moins efficace ont ouvert la voie à la croissance de l’activité d’éclairage LED.

Principaux acteurs du marché des éclairages hospitaliers : Signify Holding (Philips) ; MARQUES D’ACUITY, INC. ; éclairage cri; Dragerwerk AG & Co. KGaA; Groupe KLS Martin ; Société Stryker ; Courant GE ; Hubbell Incorporée ; Trilux GMBH & Co. KG; Zumtmarketobel Lighting GMBH ; Effe; Tulipe; Planète Éclairage ; et Eagle Lighting Australia Private Ltd

De plus, les LED hautes performances offrent un éclairage supérieur, une durée de vie plus longue et une consommation d’énergie réduite par rapport aux systèmes d’éclairage chirurgicaux typiques qui utilisent des ampoules halogènes ou à décharge. Ainsi, la demande accrue de salles d’opération dans les hôpitaux a entraîné une augmentation du nombre d’établissements de santé sophistiqués. Ceci, à son tour, alimentera la demande d’éclairage LED haute performance dans les applications chirurgicales, alimentant ainsi la croissance du marché des éclairages hospitaliers. De plus, une augmentation de la demande énergétique nécessite l’utilisation de sources d’énergie alternatives. En conséquence, les sources d’énergie renouvelables, en particulier l’énergie solaire, sont désormais utilisées pour produire de l’électricité. L’utilisation croissante de l’énergie solaire pour la production d’électricité devrait stimuler la demande de technologies d’éclairage solaires dans les années à venir.

Le rapport segmente le marché comme suit :

Marché mondial des éclairages hospitaliers – Par type de produit Lampes montées en surface

Troffer Lampes chirurgicales Autres

Marché mondial des éclairages hospitaliers – Par technologie Technologie

fluorescente Technologie

LED

Autres

Marché mondial des éclairages hospitaliers – Par application

Services aux patients et unités de soins intensifs

Suites chirurgicales

Salles d’examen

Autres

