Lasikuituvahvistusmateriaalien markkina-analyysi, koko, tutkimustrendi, huipputrendit ja ennusteet 2021–2030

Maailmanlaajuisten lasikuitulujitemateriaalimarkkinoiden odotetaan saavuttavan 14 084 miljoonaa dollaria vuoteen 2027 mennessä 8 468 miljoonasta dollarista vuonna 2021, ja CAGR:n olevan 7,6 prosenttia vuosina 2021–2027.

Lasikuitu koostuu erittäin ohuista lasikuiduista ja siitä valmistetaan lasikuitua, jota käytetään rakennus- ja kuljetusteollisuudessa. Lasikuitu on yleisimmin käytetty kuitu raudoitusmarkkinoilla sen etujensa vuoksi muihin verrattuna, kuten alhainen hinta, lujuus, kestävyys, korkea iskunkestävyys ja monet muut.

Markkinasegmenttianalyysi: Asiakirja tarjoaa ensisijaisen katsauksen toimialasta sekä määritelmät, luokitukset ja yritysketjun muoto. Markkina-analyysi on tarkoitettu maailmanlaajuisille markkinoille, jotka sisältävät parannustrendejä, aggressiivista panoraamaarviointia ja avainalueiden kehitysmainetta. Valmistusstrategioiden lisäksi keskustellaan kehityspolitiikoista ja -suunnitelmista ja analysoidaan myös maksujärjestelmiä. Tämä tiedosto ilmoittaa lisäksi tuonti-/vientikulutuksen, tarjonnan ja kysynnän, maksun, myynnin ja bruttomarginaalit.

Globaalien lasikuitulujitemateriaalimarkkinoiden liikkeellepaneva tekijä on lasikuidun kysynnän kasvu rakennus- ja kuljetussektorilta, raskasmetalliosien korvaaminen lasikuidulla ilmailuteollisuudessa sekä lasikuitujen alhaiset kustannukset, keveys ja kestävyys. . Lasikuituvahvisteisten muovien kierrätykseen liittyvät ongelmat voivat kuitenkin haitata lasikuidun kysyntää. Lisäksi lasikuidun käytölle tuuliturbiineissa ja hybridirakenteiden kehittämiselle on lukuisia kasvumahdollisuuksia, olipa kyseessä sitten hiili-lasihybridi tai eri lasikuitulaatujen hybridi.

Lasikuitujen lujitemateriaalien markkinat on segmentoitu tuotetyyppiin, loppukäyttäjään ja maantieteelliseen alueeseen. Tuotetyypin perusteella lasikuituvahvistusmateriaalien markkinat luokitellaan rovingiin, kudottuihin rovingiin, kankaisiin, CSM (Chopped Strand Mat)/CFM (Continuous Filament Mat), katkokuituihin ja muihin, joihin kuuluu moniakselinen. Loppukäyttöteollisuuden perusteella se luokitellaan rakentamiseen, kuljetukseen, teollisuuteen, kulutustavaroihin, tuulienergiaan ja muihin. Maantieteellisesti markkinoita analysoidaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä LAMEA-alueella.

Lasikuitujen lujitemateriaalimarkkinoiden avaintoimijat ovat ottaneet käyttöön useita kehitysstrategioita, kuten tuotelanseerauksia ja sopimuksia parantaakseen tuotevalikoimaansa ja maantieteellistä kattavuuttaan maailmanlaajuisilla lasikuitulujitemateriaalien markkinoilla. Esimerkiksi 3B-Fiberglass, yksi johtavista lasikuituvalmistajista, lanseerasi maaliskuussa 2016 DS 1125-10N:n, innovatiivisen pilkotun säikeen, jota käytetään vaihtelevan valikoiman polyamidien valmistukseen. Toinen esimerkki on uuden PipeStrand-tuotesarjan lanseeraus käytettäväksi Owens Corningin korkea- ja matalapaineiset filamenttikäämisovellukset maaliskuussa 2016.

Lasikuitujen lujitemateriaalien markkinoiden huipputoimijoita ovat:

Owens Corning

3B-Lasikuitu

Jushi Group

PPG Lasikuitu

Taishan Lasikuitu

Chongqing Polycomp International Corp (CPIC)

Saint-Gobain Vetrotex

Asahi Glass

Nippon Electric Glass Co., Ltd.

BASF SE

Tämä raportti sisältää yksityiskohtaisen kvantitatiivisen analyysin nykyisistä markkinoista ja arvioista vuosilta 2014–2022, jotka auttavat tunnistamaan vallitsevat markkinamahdollisuudet maailmanlaajuisilla lasikuituvahvistemateriaalien markkinoilla.

Markkinoiden syvällinen kattavuus, mukaan lukien kuljettajat, rajoitukset ja mahdollisuudet, auttaa ammattilaisia ​​ymmärtämään paremmin markkinoiden käyttäytymistä.

Yksityiskohtainen tutkimus keskeisten johtajien strategioista, kumppanuuksista ja yritysostoista markkinoilla tarjotaan.

Porterin Five Forces -analyysi tutkii markkinoiden kilpailurakennetta ja auttaa strategeja paremmassa päätöksenteossa.

Maantieteellisten segmenttien tarkka analyysi auttaa tunnistamaan markkinoiden kasvumahdollisuudet.

COVID-19 vaikutus

COVID-19-pandemia vuonna 2019 nielaisi maailman. Se aiheutti maailmanlaajuisen pysähdyksen. Koko maailmantalous kärsi. Lisäksi monet ihmiset ovat myös menettäneet henkensä. Maailmassa on toistaiseksi raportoitu noin 252 297 094 COVID-19-tapausta ja 5 091 465 kuolemantapausta. Pandemia levisi lähes kaikkiin maailman maihin. Useimmilla toimialoilla pandemia johti jonkinlaiseen tappioon. Pandemian seurauksena myös maailmanlaajuiset lasikuitulujitemateriaalimarkkinat hidastuivat. Statista arvioi, että kemianteollisuuden maailmanlaajuinen kokonaistulo oli noin 3,94 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2019. Vuonna 2014 kemianteollisuuden liikevaihto oli 5,4 biljoonaa dollaria ennätyksellisesti.

Merkittävien globaalien yritysten välisen kilpailun astetta on kehitetty analysoimalla useita johtavia lasikuituvahvistusmateriaalimarkkinoita, mukaan lukien markkinakilpailu, markkinaosuus, alan viimeisimmät saavutukset, innovatiiviset tuotelanseeraukset, kumppanuudet, fuusiot ja johtavien yritysten yritysostot.

Lasikuituvahvistusmateriaalien markkinasegmentit:

Tuotetyypin mukaan

Roving

Woven Roving

kankaat

CSM/CFM

katkotut säikeet

Muut (moniakseliset)

Loppukäyttöteollisuudesta

Rakentaminen

Kuljetus

Teollisuuden

kulutustavarat

Tuulienergia

Maantieteen mukaan

Pohjois-Amerikka

Yhdysvallat

Kanada

Meksiko

Eurooppa

Saksa Iso-

Britannia

Turkki

Ranska

Venäjä

Muu Eurooppa

Aasia-Tyynenmeri

Kiina

Japani

Korea

Intia

Muu Aasia-Tyynenmeren

LAMEA

Brasilia

Argentiina

Arabiemiirikunnat

Qatar

Muu LAMEA

Muita merkittäviä markkinatoimijoita ovat

AGY Holding Corp.

Jiangsu Jiuding New Material Co. Ltd.

Formax (UK) Ltd

Gunther Kast GmbH

LANXESS AG

Johns Manville

Ahlstrom GlassFibre OY

Shanghai Xiao-Bao FRP

Kiina Lasikuituyhtiö

Advanced Glassfiber Lankat

