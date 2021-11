L’Asie-Pacifique va créer des ondulations sur le marché mondial des capteurs et commutateurs de sécurité entre 2017 et 2025

Persistence Market Research a analysé diverses facettes du marché mondial des capteurs et commutateurs de sécurité d’un point de vue mondial et les a habilement présentées dans sa nouvelle publication de recherche intitulée « Marché des capteurs et commutateurs de sécurité : analyse globale de l’industrie (2012-2016) et prévisions (2017- 2025) ». Ce rapport d’étude de marché approfondi couvre diverses tendances, opportunités, moteurs et contraintes influençant la croissance du marché mondial des capteurs et commutateurs de sécurité ainsi qu’une analyse régionale, un scénario concurrentiel et des prévisions. Cette analyse se concentre sur chaque segment et sous-segment du marché mondial sur la base desquels les analystes ont donné leur avis sur les différentes dynamiques du marché.

Prévisions du marché mondial des capteurs et commutateurs de sécurité

Selon l’étude de recherche analytique réalisée sur les capteurs et les commutateurs de sécurité par Persistence Market Research, le marché mondial devrait se développer à un rythme fulgurant pour enregistrer une valeur TCAC de 10,7% tout au long de la période d’évaluation, 2017-2025. En 2017, le marché mondial des capteurs et interrupteurs de sécurité était évalué à environ 13,8 milliards de dollars américains et devrait atteindre une valorisation supérieure à 30 milliards de dollars américains d’ici la fin de la période de prévision.

L’industrie 4.0 pourrait potentiellement influencer l’adoption de capteurs et de commutateurs de sécurité dans les années à venir

La quatrième révolution industrielle, l’Industrie 4.0, vise l’automatisation des usines qui supprime l’intervention humaine. La robotique autonome et la technologie des capteurs devraient être mises en œuvre dans les industries d’ici la fin de 2025. L’utilisation de robots dans la chaîne de production du secteur manufacturier donnerait une impulsion significative à l’utilisation de capteurs et de commutateurs.

Ces capteurs sont utilisés pour surveiller le fonctionnement des robots et des machines, garantissant ainsi une production efficace avec des erreurs réduites et des marges bénéficiaires croissantes. Plusieurs pays optent pour l’automatisation dans diverses industries mettant en œuvre le concept Industrie 4.0. De plus, ils attendent avec impatience d’imposer des réglementations strictes liées à la sécurité dans les industries et les espaces commerciaux en vue d’éviter les pertes et les dommages à la propriété ou à la vie en toutes circonstances. La révolution industrielle croissante a donc présenté des opportunités de croissance potentielles pour le marché des capteurs et commutateurs de sécurité au niveau mondial.

La croissance de l’automatisation industrielle en Asie-Pacifique sera en synchronisation directe avec l’adoption de capteurs et de commutateurs de sécurité

Les économies émergentes d’Asie-Pacifique, telles que la Chine et l’Inde, assistent à une énorme dérive vers une urbanisation rapide associée à une augmentation des revenus disponibles des consommateurs. Cela a déclenché la demande de commandes d’arrêt d’urgence, de capteurs et de dispositifs de détection de pression et d’autres dispositifs de sécurité dans diverses industries. Plusieurs projets dans cette région encouragent les avancées dans le secteur manufacturier.

Par exemple, les projets « Make in India » ont encouragé le secteur manufacturier à se développer à un rythme rapide en mettant en œuvre l’automatisation dans diverses industries d’utilisation finale et en imposant également des règles de sécurité strictes. Cela a donné une impulsion accélérée à l’adoption de capteurs et de commutateurs de sécurité en Asie-Pacifique.

L’automatisation industrielle en Asie-Pacifique est à son apogée dans des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud. D’autres pays émergents tels que l’Inde, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam connaissent également des tendances croissantes d’automatisation dans divers secteurs. Par exemple, la campagne Digital India en Inde est une tendance potentielle qui influence la croissance de l’utilisation des capteurs et interrupteurs de sécurité. Par ailleurs, le concept de villes connectées ou smart cities est en plein essor dans divers pays en développement. Cela a déclenché l’utilisation de capteurs et d’interrupteurs de sécurité dans la région.

