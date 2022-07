L’apprentissage automatique en tant que marché de services enregistrera une croissance inébranlable de 2022 à 2030

Aperçu du marché

L’apprentissage automatique est devenu une tendance perturbatrice dans l’industrie technologique, les ordinateurs apprenant à accomplir des tâches sans être explicitement programmés. L’industrie manufacturière est relativement nouvelle dans le concept d’apprentissage automatique. L’apprentissage automatique est bien aligné pour faire face aux complexités de l’industrie manufacturière. Les fabricants peuvent améliorer la qualité de leurs produits, garantir l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, réduire les délais de mise sur le marché, respecter les normes de fiabilité et, par conséquent, améliorer leur clientèle grâce à l’application de l’apprentissage automatique. Les algorithmes d’apprentissage automatique offrent des informations prédictives à chaque étape de la production, ce qui peut garantir l’efficacité et la précision. Les problèmes qui prenaient auparavant des mois à être résolus sont maintenant résolus rapidement. La défaillance prédictive de l’équipement est le plus grand cas d’utilisation de l’apprentissage automatique dans le secteur manufacturier. Les prédictions peuvent être utilisées pour créer une maintenance prédictive à effectuer par les techniciens de service. Certains algorithmes peuvent même prédire le type de panne qui peut survenir afin que les pièces de rechange et les outils appropriés puissent être apportés par le technicien pour le travail.

Analyse de marché

Selon Infoholic Research, le marché de l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) connaîtra un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030. Le marché est propulsé par certains moteurs de croissance tels que l’application accrue d’analyses avancées dans la fabrication, le volume élevé de données structurées et non structurées, l’intégration de l’apprentissage automatique avec le big data et d’autres technologies, l’importance croissante de la maintenance prédictive et préventive, etc. sur. La croissance du marché est freinée dans une certaine mesure par des facteurs restrictifs tels que les défis de mise en œuvre, la pénurie de spécialistes des données qualifiés et les problèmes d’inaccessibilité et de sécurité des données, pour n’en nommer que quelques-uns.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00187

Segmentation par composants

Le marché a été analysé et segmenté par les composants suivants – Outils logiciels, interface de programmation d’applications (API) basées sur le cloud et le Web, et autres.

Segmentation par utilisateurs finaux

Le marché a été analysé et segmenté par les utilisateurs finaux suivants, à savoir les industries de transformation et les industries discrètes. L’application de l’apprentissage automatique est beaucoup plus élevée dans les industries discrètes que dans les industries de transformation.

Segmentation par mode de déploiement

Le marché a été analysé et segmenté selon le mode de déploiement suivant, à savoir public et privé.

Analyse régionale

Le marché a été analysé par les régions suivantes : Amériques, Europe, APAC et MEA. Les Amériques détiennent la plus grande part de marché, suivies de l’Europe et de l’APAC. Les Amériques connaissent un taux d’adoption élevé de l’apprentissage automatique dans les processus de fabrication. La demande de mobilité d’entreprise et de solutions basées sur le cloud est élevée dans les Amériques. Le secteur manufacturier est un contributeur majeur au PIB des pays européens et connaît une transformation axée sur l’IA. L’industrie manufacturière dominante de la Chine applique largement les techniques d’apprentissage automatique. La Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent considérablement dans l’IA et l’apprentissage automatique. MEA suit également une trajectoire de forte croissance.

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00187

Analyse des fournisseurs

Certains des principaux acteurs du marché sont Microsoft, Amazon Web Services, Google, Inc. et IBM Corporation. Le rapport inclut également des sociétés de la liste de surveillance telles que BigML Inc., Sight Machine, Eigen Innovations Inc., Seldon Technologies Ltd. et Citrine Informatics Inc.

Avantages

L’étude couvre et analyse le marché mondial MLaaS dans le contexte de la fabrication. Faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances, le scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. En outre, cela aide les investisseurs en capital-risque à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.