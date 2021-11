L’APAC et l’Europe maintiendront la dynamique du marché mondial des batteries au plomb entre 2017 et 2027

L’introduction et l’acceptation rapide de la batterie intelligente continueront d’alimenter la croissance du marché des batteries au plomb. Le marché mondial des batteries au plomb a enregistré des revenus d’environ 46,8 milliards de dollars US en 2015, qui devraient augmenter d’ici fin 2016. Les applications dans l’industrie du transport devraient attirer les revenus de vente les plus élevés, tandis que l’APAC restera le plus grand marché enregistrant la consommation maximale de la batterie au plomb.

Pour garder une longueur d’avance sur vos concurrents, demandez un échantillon @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/12934

La demande croissante de véhicules électriques ou à batterie génère un niveau perceptible de demande de batteries au niveau mondial, en particulier dans les régions développées. La consommation de batteries au plomb par les fabricants de deux-roues, de voitures particulières, de véhicules de transport lourds et de transporteurs commerciaux devrait soutenir la demande de batteries au plomb au niveau mondial.

L’explosion de l’industrialisation et de l’urbanisation dans les pays en développement a alimenté le besoin d’UPS en tant que source fiable d’alimentation ininterrompue, ce qui devrait rester un facteur clé de la croissance du marché des batteries. L’expansion du marché de l’électronique grand public augmente encore la consommation de batteries au plomb.

Pour des informations critiques sur ce marché, demandez à un expert ici @ https://www.persistencemarketresearch.com/ask-an-expert/12934

Une tendance croissante à la préférence des consommateurs pour une durée de vie prolongée de la batterie renforcera encore le marché des batteries intelligentes. Les marchés en développement en Chine, en Inde et dans d’autres économies émergentes adoptent rapidement la technologie de stockage en réseau depuis la dernière décennie. Ce sera un autre facteur majeur d’accélération de la croissance du marché. Les progrès technologiques dans la technologie des véhicules, tels que le véhicule hybride, le véhicule à batterie ou le véhicule électrique, seront des facteurs plus forts qui renforceront la croissance du marché. Des innovations telles que la batterie intelligente sont à la mode sur le marché depuis un passé récent, ce qui devrait accélérer la croissance du marché. Cependant, les prix des matières premières très volatils et l’évolution des normes d’émission de plomb peuvent entraver la croissance du marché. De plus, un poids de batterie relativement plus élevé et une densité d’énergie plus faible resteront des défis de longue date pour une adoption généralisée.

Pour une analyse concurrentielle approfondie, achetez maintenant@ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/12934

Sur la base de l’application, le marché mondial d’une batterie au plomb est classé en sept segments clés, à savoir. transport, stationnaire industriel, mobile industriel, stationnaire industriel, commercial, résidentiel et stockage en réseau. Le transport a été un segment majeur, qui devrait rester dominant au cours de la période 2015-2020, représentant le maximum de revenus jusqu’en 2020.

Le segment industriel stationnaire, qui est le deuxième plus grand segment, représentera plus de 18% des revenus totaux du marché. Ce segment devrait enregistrer une croissance significative à un TCAC de 8,6 % au cours de la période 2015-2020. Le stockage en réseau, bien que le segment le plus petit devrait connaître une croissance robuste au cours de cette période. Cette croissance est principalement attribuée à l’adoption croissante de la batterie au plomb dans les économies en développement pour les applications de stockage en réseau.

Par région, le marché mondial des batteries au plomb est segmenté en cinq régions clés. L’APAC devrait rester un actionnaire majeur des revenus, pouvant dépasser une valeur de 24,0 milliards de dollars américains en 2020. L’Europe devrait enregistrer une part de marché d’environ 24 % d’ici la fin de 2020, avec plus de 24 % de part de marché. L’Europe se développera cependant à un TCAC plus élevé que l’APAC.

À propos de nous:

Persistence Market Research est là pour fournir aux entreprises une solution unique pour améliorer l’expérience client. Il s’engage à recueillir les commentaires appropriés après avoir traversé des interactions personnalisées avec les clients pour ajouter de la valeur à l’expérience des clients en agissant comme le lien « manquant » entre les « relations avec les clients » et les « résultats commerciaux ». Les meilleurs rendements possibles y sont assurés.

Contactez-nous:

Étude de marché sur la persistance

305 Broadway, 7e étage,

New York, État de New York 10007

États Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Web – https://www.persistencemarketresearch.com

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau du Japon :

Étude de marché sur la persistance

1-2-1 Bâtiment central de Kinshi Arca

14/F Tokyo, 130-0013

Japon

Appelez le 1-888-863-3700

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau de Singapour :

Étude de marché sur la persistance

50, chemin Chin Swee,

#09-04 Bâtiment Thong Chai,

Singapour 169874

………………………………………………………………………………………………………………