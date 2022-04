Lancettes Taille, part, tendances, croissance du marché et devrait atteindre la valeur de 1927,33 millions USD d’ici 2029

Rapport d’étude de marché sur les lancettes , il est devenu possible d’acquérir une perspective globale pour le commerce international. Les principaux attributs utilisés lors de la rédaction du rapport d’étude de marché comprennent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, le modernisme, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Il s’agit d’une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. De plus, les entreprises peuvent tirer un grand profit de ces informations pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Pour une compréhension claire et meilleure des faits et des chiffres, les données sont représentées sous forme de graphiques et de tableaux. Le rapport de marché de premier ordre contient des informations vastes et complètes sur le marché, basées sur l’intelligence économique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des lancettes devrait atteindre la valeur de 1927,33 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 11,86% au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante des médecins et des patients aux avantages de l’utilisation des lancettes aura un impact direct sur la croissance du marché des lancettes.

Scénario de marché du marché Lancettes

Ces dernières années, les lancettes ont récemment gagné en popularité en raison de leur utilisation dans les tests de glycémie ou de diabète, les tests de dépistage au talon, les tests sur les nourrissons, les patients gravement brûlés et les patients d’urgence cicatrisés. Le marché a connu une croissance exponentielle à mesure que l’incidence des maladies non contagieuses et contagieuses a augmenté.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des lancettes connaît une croissance significative dans les économies en développement au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de facteurs tels que l’augmentation des occurrences de maladies infectieuses, l’augmentation des préférences pour les diagnostics à domicile et les soins à domicile ainsi que l’utilisation croissante des lancettes. ce qui contribuera à stimuler la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des lancettes ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des lancettes en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant la Chine et l’Inde comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020. Les nouveaux rapports de l’étude de marché Data Bridge mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des lancettes. .

Principaux acteurs clés :

BD

F. Hoffmann-La Roche SA

Ypsomed SA

B.Braun Melsungen AG

Société médicale Terumo

Owen Mumford Ltée

HTL-STREFA SA

ARKRAY, Inc

Sarstedt AG & Co. KG

SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

Medline Industries, Inc.

Intrinsyk, LLC.

Nipro.

Abbott.

Améliorer la médecine

LifeScan, Inc.

AgaMatrix

Groupe Smiths PLC

Définition du marché

Une lancette à sang est un instrument médical doté d’une lame à double tranchant semblable à un scalpel. La lame est utilisée pour percer la peau afin de prélever des échantillons de sang, qui sont ensuite utilisés pour diagnostiquer des maladies telles que le diabète, l’hyperlipidémie et la dyslipidémie. Les patients diabétiques utilisent fréquemment ces lancettes pour surveiller leur glycémie. Une lancette à sang est un dispositif médical jetable utilisé pour prélever des échantillons de sang capillaire. De plus, les lancettes de sang sont utilisées dans les soins à domicile ainsi que dans les cliniques et les laboratoires de pathologie pour confirmer le groupe sanguin d’un individu.

Dynamique du marché des lancettes

Conducteurs

L’augmentation des maladies chroniques tire la croissance du marché

Les principaux facteurs de croissance du marché des lancettes de sang sont une augmentation de la prévalence de maladies chroniques telles que le diabète, l’hyperlipidémie et la dyslipidémie, ainsi qu’une augmentation de la préférence pour les diagnostics à domicile. En outre, l’utilisation accrue de lancettes de sang jetables pour un diagnostic indolore de la glycémie, de l’hémoglobine, du taux de graisse et d’autres composants sanguins vitaux stimule la croissance du marché. Les lancettes jetables réduisent le risque de transfusion sanguine et de transmission d’infections, contribuant ainsi à la croissance du marché des lancettes de sang.

Investissements gouvernementaux pour la sensibilisation aux soins de santé

La hausse des dépenses publiques et les avancées technologiques dans la gestion du diabète devraient stimuler le marché. Au cours de la période de prévision, l’introduction de produits technologiquement avancés et des approbations de produits plus rapides devraient stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Au contraire, un scénario réglementaire prometteur a un impact positif sur la croissance du marché des lancettes de sang, entraînant des opportunités lucratives dans un avenir proche.

Contraintes/Défis

Les politiques de remboursement défavorables et les risques associés à la transfusion sanguine freinent la croissance du marché des lancettes au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des lancettes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lancettes, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé l’innovation des laboratoires Abbott, The Freestyle Libre Flash, qui était un système de surveillance du glucose qui aidait à surveiller les niveaux de glucose ou de sucre chez les adultes, en octobre 2017. Cela a aidé l’entreprise à développer un meilleur portefeuille en proposant des produits avancés.

HTL-STREFA SA a fait don de lancettes de sécurité à GLOBAL-MED, une organisation polonaise, en août 2017. Cette initiative était connue sous le nom d’Ambulans-z-serca, ou Ambulance du cœur, et elle a aidé à fournir des dépistages gratuits de glucose dans les véhicules en mouvement à divers événements de santé. La société avait l’intention de renforcer sa domination sur le marché mondial en élargissant sa clientèle.

Portée du marché mondial des lancettes

Le marché des lancettes est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Lancettes de sécurité

Lancettes personnelles

En fonction du type, le marché des lancettes est segmenté en lancettes de sécurité et en lancettes personnelles. Les lancettes de sécurité ont été subdivisées en lancettes à bouton-poussoir, lancettes activées par pression et lancettes à bouton latéral.

Application

Test de glycémie

Test d’hémoglobine

Test de coagulation

Autres applications

Sur la base de l’application, le marché des lancettes a également été segmenté en tests de glucose, tests d’hémoglobine, tests de coagulation et autres applications.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Soins à domicile

autres

Le marché des lancettes a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux et cliniques, établissements de soins à domicile, autres utilisateurs finaux.

Analyse / aperçus régionaux du marché des lancettes

Le marché des lancettes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lancettes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait une part de marché importante et devrait maintenir cette tendance tout au long de la période de prévision. Cela est dû à l’utilisation généralisée et à l’accessibilité des lancettes de sang dans cette région. De plus, la prévalence du diabète augmente rapidement aux États-Unis. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison d’une augmentation de l’incidence du diabète, de l’hypercholestérolémie et d’autres maladies chroniques. En outre, la demande croissante de services de soins de santé avancés dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine propulse le marché des lancettes de sang en Asie-Pacifique vers l’avant. En conséquence, les facteurs susmentionnés contribuent à la croissance du marché mondial des lancettes de sang de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des lancettes vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des lancettes, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le Marché aux lancettes. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lancettes

Le paysage concurrentiel du marché des lancettes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des lancettes.

Le paysage concurrentiel du marché des lancettes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l'investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, l'application dominance.

Un rapport de marché international effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.