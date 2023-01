Lancements et développement de nouveaux produits sur le marché du chocolat industriel par analyse de la stratégie concurrentielle

Un rapport commercial mondial sur le chocolat industriel contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du chocolat industriel était évalué à 7,50 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 10,79 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,65% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, analyse de la production, de la consommation, de l’analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Canal de distribution (en ligne, hors ligne), application (confiserie, biscuits et produits de boulangerie, produits laitiers et desserts, crèmes glacées et produits surgelés, céréales, autres applications de chocolat industriel), type (chocolat au lait/blanc, chocolat noir), produit (produits tendres/ Selflines, Countlines, Chocolats moulés, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cemoi Chocolatier (France), Republica del Cacao (Équateur), Nestlé SA (Suisse), Mars Incorporated (États-Unis), Fuji Oil Holdings Inc. (Japon), Guittard Chocolate Co. (États-Unis), Ghirardelli Chocolate Co. (États-Unis), Varihona Inc. (France), Barry Callebaut AG (Suisse), Alpezzi Chocolate SA De CV (Mexique), Kerry Group Plc (Irlande) Des opportunités Augmentation des activités de R&D et modernisation accrue des nouveaux produits.

Campagnes publicitaires, y compris les mentions de célébrités, pour augmenter les ventes globales

L’émergence de sources importantes de matières premières offre une opportunité significative

Définition du marché

Le chocolat industriel est généralement brun et sucré, dérivé de la liqueur ou de la pâte de cacao . Le coaching est un processus dans lequel du beurre et d’autres ingrédients tels que le sucre et le lait en poudre sont ajoutés à la pâte/liqueur de cacao. L’industrie du chocolat industriel a une faible barrière technologique et est à forte intensité de main-d’œuvre. La production de chocolat implique un grand nombre d’entreprises.

Dynamique du marché du chocolat industriel

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux bienfaits du chocolat industriel

La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé de la consommation de produits riches en cacao stimule la croissance du marché du chocolat industriel. Le cacao aide à réduire l’hypertension, le syndrome de fatigue chronique, la protection contre les coups de soleil et d’autres bienfaits pour la santé du corps humain. Le cacao contient également des polyphénols, qui servent à protéger les tissus corporels du stress oxydatif et des maladies connexes telles que le cancer et l’inflammation. Ces facteurs propulsent également les marchés du chocolat industriel vers l’avant.

Efforts constants du fabricant pour augmenter le volume des ventes grâce à différentes tactiques et stratégies

La demande accrue de chocolat et de produits connexes tels que le chocolat au lait, le chocolat sucré et le chocolat noir, ainsi que la publicité des fabricants pour accroître la reconnaissance de la marque, stimulent la croissance du marché du chocolat industriel. Parmi les autres facteurs qui devraient stimuler le marché, citons la premiumisation des produits à base de chocolat, l’utilisation d’emballages esthétiques pour attirer l’attention des consommateurs et la production de chocolats biologiques, végétaliens, sans sucre et sans gluten .

Opportunité

De plus, l’augmentation des activités de R&D et la modernisation accrue des nouveaux produits sur le marché ouvriront de nouvelles opportunités pour le marché du chocolat industriel. Néanmoins, le chocolat noir contenant au moins 70 % de cacao est une bonne source d’antioxydants et de minéraux, ce qui crée une énorme opportunité de marché.

Contraintes

Cependant, des matières premières coûteuses, des conditions climatiques incertaines et un marché croissant des substituts de chocolat sont les principaux facteurs qui mettront davantage à l’épreuve le marché du chocolat industriel au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché du chocolat industriel fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du chocolat industriel, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Hershey’s a créé une barre de chocolat en février 2022 pour commémorer toutes les femmes et les filles. Les barres « Celebrate SHE » sont en édition limitée. ELLE a été mise en avant au centre de la tablette de chocolat au lait par la marque.

Cadbury, une marque de Mondelez International, a introduit la solution d’emballage Twist Wrap pour sa gamme Duos en janvier 2022, permettant aux consommateurs de grignoter en petites portions en tordant et en scellant l’emballage après avoir consommé la moitié de la barre de chocolat.

En collaboration avec Lagardère, Ferrero pré-lancera en septembre 2021 les nouvelles tablettes Ferrero Rocher dans le canal du travel retail. Ferrero entre sur le marché des tablettes de chocolat avec le nouveau produit, disponible en trois saveurs : lait, noir 55 % de cacao, et blanc.

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché du chocolat industriel sont:

Cemoi Chocolatier (France)

République du cacao (Equateur)

Nestlé SA (Suisse)

Mars Incorporated (États-Unis)

Fuji Oil Holdings Inc. (Japon)

Guittard Chocolate Co. (États-Unis)

Chocolaterie Ghirardelli. (ETATS-UNIS)

Varihona Inc. (France)

Barry Callebaut AG (Suisse)

Alpezzi Chocolate SA De CV (Mexique)

Kerry Group Plc (Irlande),

Olam International Ltd. (Singapour)

Tcho Ventures Inc. (États-Unis)

La société Hershey (États-Unis)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Plum Chocolate Company (États-Unis)

Foley’s Candies LP (Canada)

Puratos Group SA (Belgique)

Ferrero International SA (Italie)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

