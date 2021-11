L’analyse du marché du commerce de détail révèle une croissance explosive d’ici 2026 acteurs clés : Aer Rianta International ; Groupe DFS Ltd. ; KING POWER International

L’ adoption du rapport d’étude de marché Travel Retail devient très essentielle pour les entreprises, car elle permet de prendre de meilleures décisions, de générer des revenus, de hiérarchiser les objectifs du marché et de rentabiliser les affaires. Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport d’analyse de l’industrie donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent.

L’attention sur les joueurs écrasants Aer Rianta International; Groupe DFS Ltd. ; KING POWER International; DubaïDutyFree.com ; China Duty Free Group Co., Ltd. ; Gebr. Heinemann SE & Co. KG ; Dufry ; Duty Free Americas, Inc. ; Lotte Duty Free; Lagardère Travel Retail ; LE SHILLA DUTY FREE; Flamand ; JR/Groupe ; hors taxes au Qatar ; 3Sixty Duty Free, entre autres.

Une introduction au Travel Retail Market 2020

Le marché mondial de la vente au détail de voyages devrait atteindre une valeur estimée à 146,53 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la disponibilité croissante de ces magasins de détail dans les différentes applications telles que les hôtels, une plus grande exposition dans les aéroports et les voies navigables.

Le travel retail, également connu sous le nom de duty free, est un processus de vente consistant en la commercialisation de biens appartenant aux différentes catégories de produits. Ce canal de vente est constitué des marchandises n’ayant pas subi la taxation, les accises appliquées sur leur prix de vente et pour les ventes à des clients voyageurs. La taxation dépend de la variation du produit et également de la variété des régions dans lesquelles il est vendu. Les biens disponibles sont également limités à une certaine quantité par individu.

Détails du segment de marché crucial :

Par type de produit (Parfums & Cosmétiques ; Vins & Spiritueux ; Electronique ; Mode & Accessoires ; Produits de Luxe ; Alimentation, Confiseries & Restauration ; Tabac ; Autres) ;

Canal de vente (aéroport ; paquebot de croisière ; gare ; frontière, centre-ville et boutiques d’hôtel ; autres );

Géographie (Amérique du Nord ; Amérique du Sud ; Europe ; Asie-Pacifique ; Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

L’augmentation des niveaux de revenu disponible des individus résultant en une plus grande base de population voyageant à travers le pays et engagée dans l’utilisation de ces services particuliers ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché L’essor de l’adoption des services de voyage et de tourisme devrait stimuler la croissance du marché



Une ruée importante dans les niveaux d’urbanisation du monde devrait augmenter la croissance du marché

Une meilleure facilitation des déplacements résultant de la numérisation des aéroports induisant une augmentation de la population voyageant dans différentes régions devrait également favoriser la croissance du marché.

Contraintes du marché :

Les inquiétudes concernant la présence de réglementations pour la vente de produits particuliers uniquement dans le canal de vente de l’aéroport devraient entraver la croissance du marché

Coûts importants associés aux opérations de ces magasins de détail réduisant les marges bénéficiaires/ratio des ventes ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Les fluctuations des devises, la corruption croissante et le marché gris entravent également la croissance du marché

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En décembre 2018, Lotte Duty Free a annoncé avoir finalisé l’acquisition de l’activité duty free de JR/Group pour la région Océanie, en particulier pour la région Australie et Nouvelle-Zélande. Cette acquisition vient compléter leur stratégie visant à s’imposer comme le leader du travel retail pour la région dans les années à venir. L’acquisition comprend quatre magasins en Australie et un magasin en Nouvelle-Zélande.

En novembre 2018, Lagardère Travel Retail a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Hojeij Branded Foods. Cette acquisition permettrait d’étendre leurs capacités associées au commerce de détail de voyage pour la région nord-américaine, en particulier pour les opérations de restauration de voyage. L’acquisition a été évaluée à environ 330 millions de dollars en espèces.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché Travel Retail :

Chapitre 1 : Introduction, définition, spécifications, classification et portée du marché du Travel Retail 2019

Chapitre 2 : Estival exclusif comme la structure de la chaîne industrielle, la structure des coûts du fabricant, les fournisseurs, etc.

Chapitre 3 : Affiche les tendances, les moteurs et les défis du marché du Travel Retail

Chapitre 4: Par l’étude de l’analyse SWOT, il affiche l’analyse des ventes, l’analyse des investissements, l’analyse du marché, etc.

Chapitre 5: Il évalue le marché par segments, par pays et par fabricants avec des revenus, des parts et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 6 : Évaluer les principaux fabricants du marché mondial du Travel Retail qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Résultats et conclusion de la recherche sur le commerce de détail, annexe, système et source d’informations

