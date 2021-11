L’analyse du marché des tissus et de l’hygiène révèle une croissance explosive d’ici 2026 acteurs clés : SOFIDEL ; HOSPECO; KCWW ; Clearwater Paper Corporation

L’ adoption du rapport d’étude de marché sur les tissus et l’hygiène devient très essentielle pour les entreprises, car elle permet de prendre de meilleures décisions, de générer des revenus, de hiérarchiser les objectifs du marché et de réaliser des activités rentables. Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport d’analyse de l’industrie donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent.

L’attention sur les joueurs écrasants SOFIDEL; HOSPECO; KCWW ; Clearwater Paper Corporation; Hengan International Group Co., Ltd. ; Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ); Société Unicharm ; Kruger inc.; Géorgie-Pacifique ; Procter & Gamble; Cascades inc.; Papiers MPI et APP (Asia Pulp & Paper).

Une introduction du marché Tissus et hygiène 2020

Le marché mondial Tissus et hygiène devrait croître avec un TCAC conservateur au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée au portefeuille de produits innovants avancés.

Les tissus et les produits d’hygiène peuvent être qualifiés de biens de consommation utilisés pour maintenir la propreté et aider à promouvoir un comportement hygiénique chez les individus. Ces produits se composent de diverses serviettes, serviettes et lingettes qui sont principalement utilisées dans les espaces commerciaux et où l’entretien des zones et des environs propres est de la plus haute importance.

Détails du segment de marché crucial :

Par type de produit (produits en tissu, produits de lingettes, produits d’hygiène),

Canal de distribution (direct, indirect),

Utilisateur final (Alimentation et boissons, Commercial, Hôpitaux et soins à domicile, Autres),

Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

Augmentation des niveaux de revenu disponible des individus entraînant une augmentation de la demande de produits d’hygiène avancés

Accent accru sur les progrès et le développement de produits innovants respectueux de l’environnement et sûrs à utiliser

Contraintes du marché :

Croissance du développement de solutions et de produits alternatifs ; ce facteur devrait agir comme un frein à la croissance du marché

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En décembre 2017, Proceter & Gamble a annoncé avoir lancé « Charmin », un papier hygiénique à utiliser dans les espaces commerciaux. Ces mouchoirs en papier sont plus épais et contiennent de plus grandes quantités de mouchoirs en papier par rouleau, ce qui devrait se traduire par des économies plus importantes pour les organisations, ainsi qu’un taux d’absorption élevé entraînant une utilisation améliorée.

En février 2017, Clearwater Paper Corporation a annoncé qu’elle prévoyait de construire une nouvelle machine à papier tissu et l’équipement de conversion connexe à utiliser dans la production de produits en papier de première qualité et ultra-premium. L’expansion devrait avoir lieu dans leur usine existante en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché Tissus et hygiène :

Chapitre 1: Introduction, définition, spécifications, classification et portée du marché des tissus et de l’hygiène 2019

Chapitre 2 : Estival exclusif comme la structure de la chaîne industrielle, la structure des coûts du fabricant, les fournisseurs, etc.

Chapitre 3: Affiche les tendances, les moteurs et les défis du marché des tissus et de l’hygiène

Chapitre 4: Par l’étude de l’analyse SWOT, il affiche l’analyse des ventes, l’analyse des investissements, l’analyse du marché, etc.

Chapitre 5: Il évalue le marché par segments, par pays et par fabricants avec des revenus, des parts et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 6 : Évaluer les principaux fabricants du marché mondial Tissus et hygiène qui se compose de son paysage concurrentiel, de son analyse de groupe de pairs, de sa matrice BCG et de son profil d’entreprise

Chapitre 7: Résultats et conclusion de la recherche sur les tissus et l’hygiène, annexe, système et source d’informations

