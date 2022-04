L’analyse du marché des tests génomiques révèle une croissance explosive d’ici 2029 | Acteurs commerciaux – Ancestry, 23andMe, ViaCord, Loxo Oncology

Présentation du marché mondial des tests génomiques :

Le marché mondial des tests génomiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 10,27 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les tests génomiques font référence à l’utilisation de l’identification génétique et pourraient être définis comme un mode de diagnostic dans lequel les tests incluent la surveillance de l’ensemble du génome d’un organisme. La méthode est largement adoptée pour identifier toute modification ou altération dans le gène humain qui s’avère mortelle ou nocive.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des tests génomiques sont les progrès rapides dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale, l’augmentation des domaines d’application de la génomique à travers le monde, l’augmentation de l’incidence du cancer et l’augmentation des applications du séquençage de nouvelle génération dans la recherche sur le cancer. , et les innovations et progrès associés à la technologie des tests génomiques et génétiques.

Segmentation globale du marché Tests génomiques :

Sur la base du type, le marché des tests génomiques est segmenté en tests prédictifs et présymptomatiques, tests de porteurs, tests prénatals et néonatals, tests de diagnostic, tests pharmacogénomiques, etc.

Basé sur la technologie, le marché des tests génomiques est segmenté en tests cytogénétiques, tests biochimiques et tests moléculaires.

Sur la base de l’application, le marché des tests génomiques est segmenté en diagnostic du cancer, diagnostic des maladies génétiques, diagnostic des maladies cardiovasculaires et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des tests génomiques est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres utilisateurs finaux.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des tests génomiques en raison de la présence de la majorité des acteurs clés et des initiatives gouvernementales pour promouvoir la médecine de précision dans la région. L’APAC devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de l’abordabilité et de l’augmentation des dépenses de santé dans la région.

Principaux acteurs clés :

Ascendance

23andMe, Inc.

Programme d’allégement du co-paiement

Alliance de santé génomique de Melbourne

ViaCord

Diagnostic Gênes (GDX)

Génétique fulgurante

Loxo Oncologie

Couleur

Santé génomique

Fiducie de la Fondation Royal Brompton & Harefield NHS

VikingGenetics

Helix OpCo LLC

American Jersey Cattle Association et National All-Jersey Inc

Agendia

FONDATION MÉDECINE, INC

Centre de cancérologie Memorial Sloan Kettering

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des tests génomiques

1 Aperçu du marché mondial des tests génomiques

2 Global Competition Tests génomiques marché par les fabricants

3 Capacité mondiale des tests génomiques, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Tests génomiques (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Tests génomiques, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des tests génomiques par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de tests génomiques

8 Analyse des coûts de fabrication des tests génomiques

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des tests génomiques (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

